Je izjava poslanca NSi Aleksandra Reberška seksistična?

"Luštna fotografija poslanke". Tako je na eni od zadnjih sej državnega zbora poslanec NSi Aleksander Reberšek komentiral fotografijo svoje poslanske kolegice. Ob tem se je oglasila poslanka Lucija Tacer in to izjavo označila za seksistično. Aleksander Pozvek je poklical Reberška in ga vprašal, ali misli zaradi te izjave odstopiti. Seveda je naredil analizo, kateri komplimenti so v tem času še dovoljeni. Pomagala mu je tudi Nika Kovač.