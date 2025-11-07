Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Je Katoliška cerkev prestopila mejo z vpletanjem v referendumsko kampanjo?

Ljubljana, 07. 11. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
24UR ZVEČER
Komentarji
0

Dobra dva tedna pred referendumom o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja podporniki zakona, med njimi je tudi vladajoča koalicija, Katoliški cerkvi očitajo aktivno vključevanje v referendumsko kampanjo, čeprav se vanjo niso podali kot organizatorji. Na oglasnih deskah nekaterih cerkva namreč visijo plakati, ki volivce nagovarjajo, da naj glasujejo proti, prav tako naj bi nasprotnikom zakona urejali prevoze na volišča, opozarjajo v zavezništvu Moje življenje, moja pravica.

Katoliška cerkev je po njihovem prestopila zakonske in ustavne okvirje dovoljenega političnega delovanja in so jo zato prijavili pristojnim organom. S kakšnimi aktivnostmi so se vključili v kampanjo in ali so šli res predaleč, so se v studiu pogovarjali s predstavnikom Slovenske škofovske konference Martinom Nahtigalom in poslanko Gibanja Svoboda Terezo Novak

Novakova: 'To je nepoštena igra'

Nagovarjali so jih s plakati, je dejala Novakova: "Ne samo to, tudi na družbenih omrežjih se je oglasil gospod Stanislav Zore, in to v času, ko že teče referendumska kampanja. Mi kot demokratična država imamo tudi Zakon o volilni in referendumski kampanji, kjer je jasno določeno, če nekdo izvaja propagando z namenom, da nagovarja ljudi, kako naj glasujejo na referendumu, bi to morala biti prijavljena referendumska kampanja. Ne nadškofija Ljubljana ne gospod Stanislav Zore nista prijavljena v kampanjo." Po njenih besedah agresivno nagovarjajo ljudi in ponujajo prevoze na volišča, če bodo glasovali proti. To se ji zdi nepoštena igra.

"Katoliška cerkev ni ena pravna oseba, ni ena firma. Katoliška cerkev ima pred zakonom urejen status z več kot tisoč pravnimi osebami. Nekatere od teh so se prijavile v volilno kampanjo, ena izmed 33 organizatorjev. Tu ne vidimo nobenega problema, kajti na plakatih je jasno napisano, kdo je naročnik, kdo jih je naredil, kdo jih je izobesil. Ta pravna oseba je prijavljena kot organizator," pa je povedal Nahtigal. Dotaknil se je tudi pozivov glede prevoza na volišča: "To je bila pobuda s strani mariborskega škofa, ki je predsednik slovenske Karitas, ki je tudi prijavljena kot eden od organizatorjev." Zaključil je, da Katoliška cerkev torej po njegovem spoštuje zakone in volilno zakonodajo. "Kar se tiče javnega izražanja mnenj, pa je treba opozoriti, da smo demokratična država. Naša ustava jasno pravi, da sta Cerkev in država ločeni, kar ne pomeni, da so cerkev in ljudje z mnenji izločeni iz javnosti. Verujoči smo tudi davkoplačevalci in želimo izražati svoja stališča," je poudaril Nahtigal. 

Nahtigal: 'To je porivanje katoličanov nazaj v zakristijo'

Novakova je ob tem opozorila, da Stanislav Zore kot fizična oseba ni prijavljen v kampanjo. Nahtigal pa ji je odgovoril, da ne rabi biti prijavljen v kampanjo, zato da izraža svoja stališča. Ponovil je, da po njegovem mnenju ne gre za kršitev zakonodaje: "V bistvu gre za refleks politične levice, ki pač ne vidi tega, da si verujoči katoličani želimo biti del civilne družbe, kar smo in izražamo svoja mnenja."

"Nihče ne oporeka izražanju mnenj, ampak mislimo, da gre za kampanjo, ki ni prijavljena in zato mislimo, da je prav, da inšpektorat to pogleda in zato smo tudi prijavili," je še enkrat poudarila Novakova.

"Če bi do nas pristopili in se pogovarjali o teh očitkih, ne bi bilo potrebe za prijavo," pa ji je odvrnil Nahtigal. Pravi, da prijavo na nek način lahko doživljajo tudi kot "poskus ustrahovanja in porivanje katoličanov nazaj v zakristijo".

Celoten pogovor si lahko pogledate v zgornjem posnetku. 

cerkev kampanja soočenje prevozi plakati
Naslednji članek

Aktivacija 37. člena: Državno mejo bo varovala tudi vojska

Naslednji članek

Kdo je mlada skrivnostna soproga novega newyorškega župana?

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330