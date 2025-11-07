Je Katoliška cerkev prestopila mejo z vpletanjem v referendumsko kampanjo?

Katoliška cerkev je po njihovem prestopila zakonske in ustavne okvirje dovoljenega političnega delovanja in so jo zato prijavili pristojnim organom. S kakšnimi aktivnostmi so se vključili v kampanjo in ali so šli res predaleč, so se v studiu pogovarjali s predstavnikom Slovenske škofovske konference Martinom Nahtigalom in poslanko Gibanja Svoboda Terezo Novak .

Nagovarjali so jih s plakati, je dejala Novakova: "Ne samo to, tudi na družbenih omrežjih se je oglasil gospod Stanislav Zore, in to v času, ko že teče referendumska kampanja. Mi kot demokratična država imamo tudi Zakon o volilni in referendumski kampanji, kjer je jasno določeno, če nekdo izvaja propagando z namenom, da nagovarja ljudi, kako naj glasujejo na referendumu, bi to morala biti prijavljena referendumska kampanja. Ne nadškofija Ljubljana ne gospod Stanislav Zore nista prijavljena v kampanjo." Po njenih besedah agresivno nagovarjajo ljudi in ponujajo prevoze na volišča, če bodo glasovali proti. To se ji zdi nepoštena igra.

"Katoliška cerkev ni ena pravna oseba, ni ena firma. Katoliška cerkev ima pred zakonom urejen status z več kot tisoč pravnimi osebami. Nekatere od teh so se prijavile v volilno kampanjo, ena izmed 33 organizatorjev. Tu ne vidimo nobenega problema, kajti na plakatih je jasno napisano, kdo je naročnik, kdo jih je naredil, kdo jih je izobesil. Ta pravna oseba je prijavljena kot organizator," pa je povedal Nahtigal. Dotaknil se je tudi pozivov glede prevoza na volišča: "To je bila pobuda s strani mariborskega škofa, ki je predsednik slovenske Karitas, ki je tudi prijavljena kot eden od organizatorjev." Zaključil je, da Katoliška cerkev torej po njegovem spoštuje zakone in volilno zakonodajo. "Kar se tiče javnega izražanja mnenj, pa je treba opozoriti, da smo demokratična država. Naša ustava jasno pravi, da sta Cerkev in država ločeni, kar ne pomeni, da so cerkev in ljudje z mnenji izločeni iz javnosti. Verujoči smo tudi davkoplačevalci in želimo izražati svoja stališča," je poudaril Nahtigal.