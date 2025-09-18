Svetli način
Politične stranke na delu: kakšni so načrti za volitve in kdo koga kam vabi?

18. 09. 2025

Žiga Bonča
Medtem ko se vladna koalicija sooča z očitki opozicije, da sprejema všečne ukrepe, ki so namenjeni zgolj pridobivanju podpore pred državnozborskimi volitvami, se tudi posamezne stranke pospešeno pripravljajo na volitve. Boj se je vnel predvsem na levo-sredinskem političnem polu. Kdo koga kam vabi, kdo ni zadovoljen z razmerami v svoji stranki in kakšne bodo povolilne koalicije? Vse je na tehtnici.

Je koalicijski trojček že skoraj pripravljen na volitve? Levica je z evidentiranjem kandidatov za volitve končala, SD je za večino okrajev že izbrala svoje kandidate, Svoboda pa naj bi tudi že bila pri koncu prvega kroga evidentiranja kandidatov.

"Jaz upam, da se bodo vsi aktualni poslanci evidentirali, upam," priznava generalni sekretar Gibanja Svoboda Matej Grah.

Med evidentiranimi kandidati Svobode za parlamentarne volitve je po naših informacijah tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Neuradno v njenem kabinetu menijo, da je bila v javnost lansirana govorica, da razmišlja o priključitvi k projektu Vladimirja Prebiliča predvsem zato, da se ji škoduje in povzroči nemir v stranki.

Kdo koga kam vabi?

Ugibanja o morebitnih prestopih se gostijo tudi okrog Socialnih demokratov. V neformalnih pogovorih smo na eni strani izvedeli, da naj bi marsikdo iz vrst SD iskal stik s Prebiličem, na drugi strani pa pravijo, da je Prebiličeva ekipa tista, ki je iskala stik z njihovimi poslanci, tudi z vodjo poslancev Prednikom. "Jaz nisem naredil nobenega koraka v nobeno smer, pogovarjam se z vsemi političnimi akterji, tako s temi starimi na politični ravni, kot tudi z novimi akterji," o političnih pregovarjanjih pravi Jani Prednik, ki verjame, da lahko SD rezultat iz leta 2022 prihodnje leto izboljša.

"Me veseli, če si kdo želi mene v svoji stranki, ali je to stara stranka ali je to novo nastajajoča, pa vendar jaz sem Socialni demokrat po duši, tako tudi živim, zagovarjam vrednote programa socialne demokracije in v socialni demokraciji tudi ostajam," o svoji politični prihodnosti še pravi Prednik. 

Na pragu prestopa k Socialnim demokratom pa je nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek, ki so jo iz Svobode izključili. Odgovorila nam je: "Odkar sem nepovezana poslanka s Socialnimi demokrati zelo dobro sodelujem in se razumem, ves ta čas smo se pogovarjali tudi o poglobitvi sodelovanja."

"K nam je veliko drugih kolegov iz drugih poslanskih skupin že prišlo, zato, ker čutijo socialdemokratske vrednote, ko bo zadeva tako jasna in če bo, bomo rade volje naredili novinarsko," napoveduje predsednik SD Matjaž Han

Volitve v Državni zbor Republike Slovenije bodo predvidoma potekale spomladi 2026.
Volitve v Državni zbor Republike Slovenije bodo predvidoma potekale spomladi 2026. FOTO: Aljoša Kravanja

In povolilne koalicije? 

Prebilič je vnaprej zavrnil morebitno sodelovanje z zdajšnjim prvakom opozicije, s Svobodo bi sodeloval, z Robertom Golobom pa ne, meni namreč, da bi protikorupcijska komisija lahko pri premierju ugotovila kršitev integritete v enem od dveh primerov, ki ju ima na mizi KPK.

"Če seveda ima kaka oseba s tem težave, potem imamo tudi mi s tem težavo, seveda bo končna odločitev sprejeta v skupnem dogovoru, lahko pa povem, da je to lahko velika ovira," odločitev pojasnjuje Vladimir Prebilič

"Mi ovir ne vidimo, mi bomo gradili mostove in ne podiramo že vnaprej vsega, kar je dobrega v tej državi," na drugi strani trdi Nataša Avšič Bogovič iz Svobode.  

Levica pa bo pred volitvami predvidoma okrepila vodstvene položaje v stranki. Jeseni bi lahko na kongresu prvič izbirali dva sokoordinatorja stranke.

