Zavijanje pri rdeči luči: manj zastojev, več nevarnosti?

Ljubljana, 27. 05. 2026 12.53 pred 43 minutami 2 min branja 6

Avtor:
STA N.V.
Znak za zavijanje v desno

Urbanistični inštitut RS in Zavod Vozim sta se zavzela za opustitev zavijanja desno pri rdeči luči. Takšna ureditev, ki lahko sicer omogoči večjo pretočnost prometa, ogroža predvsem pešce in kolesarje ter povečuje tveganja za konfliktne situacije v prometu, zato jo v številnih tujih mestih opuščajo, so poudarili na strokovnem posvetu.

Prometni znak z zeleno puščico, v Ljubljani prvič postavljen leta 2021 na pobudo ministrstva za infrastrukturo, motornemu prometu dovoljuje zavijanje v desno tudi ob rdeči luči v številnih slovenskih naseljih.

Vendar ukrep, ki lahko skrajšuje čakalni čas za del voznikov, povečuje kompleksnost prometnih interakcij v križiščih ter poslabšuje varnost predvsem za pešce in kolesarje, so poudarili organizatorji današnjega posveta. Pri tem so se sklicevali na tujo strokovno literaturo, saj v Sloveniji celovite raziskave na tem področju še ni.

Aljaž Plevnik z urbanističnega inštituta je poudaril, da je najbolj nevarno, ko se vozniki ob zavijanju desno osredotočijo na levo stran, na prihajajoči motorni promet, v katerega se želijo vključiti. Pri tem pa lahko spregledajo pešce in kolesarje, ki se križišču približujejo z desne ali že prečkajo vozišče pri zeleni luči.

Takšno nepazljivost voznikov opaža tudi ambasador Zavoda Vozim Žiga Breznik, od prometne nesreče pred leti sicer uporabnik invalidskega vozička. "Opažam, da so mesta narejena po meri avtomobilov, ne po meri pešcev, kolesarjev oziroma drugih mobilnosti," je dejal.

Breznik in Plevnik sta opozorila, da se pristojni za posamezne projekte v prometu odločajo na podlagi kriterijev pretočnosti in hitrosti, ne pa tudi glede na to, kako bodo vplivali na prometni sistem, kar je neskladno s sodobnimi prometnimi politikami. "S tem, ko izboljšujemo pretočnost za voznike, vabimo več prometa v mesta. Zdi pa se mi, da bi morali delati ravno obratno," je ocenil Breznik z Zavoda Vozim.

Plevnik pa je še navedel, da so v zadnjih letih v številnih mestih ZDA začeli omejevati možnost zavijanja v desno pri rdeči luči, predvsem zaradi varnostnih tveganj za ranljive udeležence v prometu. Kot so ugotovili, so s tem izboljšali prometno varnost.

zavijanje znak urbanistični inštitut rs zavod vozim

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Zmajevo gnezdo
27. 05. 2026 13.50
namesto da bi se pogovarjali o postopni ukinitvi semaforjev, se vi pogovarjate o ukinitvi zelene puščice za zavijanje v desno, narobe svet, butale ljubljanske. Več kot polovico križišč bi lahko počasi preuredili v krožišča in tako ogromni naredili na pretočnosti prometa. Ne pa da moram stati na rdeči luči pri prazni cesti.
Badum Badum
27. 05. 2026 13.36
Naj raje sprejmejo zakon, da začne zelena utripat preden skoči na rumeno.
Lepdan123
27. 05. 2026 13.35
Vse dobro bi ukinili, vse slabo pa podprli. Butale.
devote
27. 05. 2026 13.33
Pa dajte gorljive zelene. E sedaj pa to pomeni drugim stop. Predvsem pesci in kolesarji. Cakali boste soncki...
Razumnež
27. 05. 2026 13.10
Pustite te puščice oz. jih dodajte na vsako križišče, kjer je le možno..... Kazni dajte tistim, ki se v prometu ukvarjajo s telefoni.... tukaj mislim predvsem še na pešce in kolesarje.
JanezNovak13
27. 05. 2026 13.42
Obratno bi moralo biti: zavijanje desno je dovoljeno razen v primeru, da ni izrecno prepovedano. Manj prometnih znakov. Če lahko v ZDA tako desetletja živijo...
