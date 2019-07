Je konoplja novo upanje za vaše težave?

Konoplja – čudovita rastlina, ki je dobrodošla tako rekoč povsod, njena priljubljenost pa širom po svetu še posebej zdaj, ko se znanje o njeni vsestranski uporabi vedno bolj obuja, hitro narašča. Ste tudi vi eden izmed milijonov njenih zadovoljnih uporabnikov? Morda to želite postati? Potem berite naprej.

CBD izdelki SupraHemp

Kaj je CBD in kako deluje? CBD oziroma kanabidiol je ena izmed glavnih aktivnih kemijskih spojin v industrijski konoplji, sorte Cannabis Sativa. Danes je industrijska konoplja povsem legalna, dovoljena za gojenje in predelavo. Znanstvene raziskave potrjujejo učinkovitost CBD-ja pri lajšanju širokega spektra težav, pa tudi kot kozmetičnih CBD krem pri dermatitisu, luskavici in k aknam nagnjeni koži. CBD se ob vnosu v telo v celicah veže na kanabinoidne receptorje, ki se kot del endokanabinoidnega sistemanahajajo po celem telesu. Ta sistem po celotnem telesu regulira učinke zunanjih vplivov na notranje dejavnike in si ves čas prizadeva doseči stabilno homeostazo – fiziološki proces, ki omogoča, da se fiziološki procesi in telesna zgradba organizma kljub večjim spremembam v okolici ne spreminjajo veliko. Zakaj je CBD tako učinkovit? Kot rečeno, terapevtski potenciali CBD-ja izvirajo iz njegove sposobnosti vplivanja na endokanabinoidni sistem, in to je tudi prvi ter najpomembnejši izmed razlogov, ki konopljo postavljajo na piedestal. Endokanabinoidi, človeku lastni kanabinoidi kot del centralnega sistema vplivajo na različne fiziološke procese v telesu, med drugim na apetit, zaznavanje bolečine, razpoloženjeinspomin, pa tudi na delovanje imunskega in živčnega sistema. V možganih endokanabinoidni sistem še posebej regulira živčne prenašalce, ki so ključni za komunikacijo znotraj telesa. Kanabinoidi, prisotni v konoplji, pa vplivajo na različne vidike tega sistema, kar je razlog, da se je CBD izkazal za dobrega kandidata pri lajšanju bolečinin simptomov prirazličnih vrst bolezenskih stanj -tudi kroničnih bolezni, kot so kronična utrujenost, nekatere duševne bolezni, sladkorna bolezen, Crohnova bolezen, astma in luskavicater druge kožne bolezni. Kanabidiol ima še vrsto drugih čudovitih lastnosti: znan je kot močan antioksidant, deluje protivnetno, antipsihotično, zmanjšuje anksioznost in slabost.

Suzana

O pozitivnih učinkih pričajo tudi izpovedi uporabnikov. Suzana, 30 let, je o svoji izkušnji s CBD kapljicami povedala: »Migrene in vrtoglavica so bile do nedavnega stalnica v mojem vsakdanu. Zdravniki kljub preiskavam niso našli razloga, zakaj je temu tako, zato sem že skoraj obupala. Sodelavka mi je že lep čas nazaj svetovala, naj poskusim s CBD-jem, a nisem vedela, kako se uporablja, in ker nimam, nisem upala naročiti nobenega od produktov. K sreči pa sem izvedela za HempMedicove strokovnjake, ki so me pravilno usmerili in mi svetovali, kako se spopasti z mojimi težavami. Vesela sem, da mi je kadarkoli na voljo njihova strokovna podpora, saj imam, odkar jemljem10 % CBD olje, več energije, poleg tega pa se počutim veliko bolje.«

Damjan