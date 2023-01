Je kripto varen?

Odgovor na to vprašanje bo variiral od posameznika, do posameznika. Pa če je sam vpleten v kripto svet ali ne. Dejstvo pa je, da so zadnji dogodki pokazali kako pomembno je, da je posameznik previden.

CryptoUnity, slovenski startup, to poudarja že odkar so stopili v javnost. Njihov celotni projekt temelji na izobraževanju začetnikov, podkrepljenim s podporo. Skozi svoje izobraževalne vsebine, želijo širiti znanje o kriptovalutah, od čistih osnov, pa do bolj podrobnih vsebin, kot je recimo 'trading' (aktivno menjavanje kriptovalut). Znotraj tega, cel segment namenjajo prav varnosti.

Varnost v kripto svetu pokriva več različnih vidikov. Od uporabe preverjenih in priznanih menjalnic, do lastnega pregledovanja projektov oz. kriptovalut v katere bi želeli vložiti svoj denar. To je v angleščini poznano pod kratico DYOR (Do Your Own Research) in je eno izmed zlatih pravil pri nakupovanju kriptovalut. Poudarja, da nikoli svojega denarja ne dajemo nikamor, ker nam je tako nekdo rekel ali predlagal. Vedno je potrebno opraviti svojo, podrobno raziskavo, saj je to edini način, da se sami prepričamo, da je to nekaj kar nas zanima, predvsem pa da se nam zdi varno.

Kot pravi CEO CryptoUnity-ja Sandi Špenko:

Toliko časa kot nekdo vloži v to, da svoj denar zasluži, naj ga vloži še v to, da razišče, če je vredno njegov denar v nekaj vložiti oz. opraviti nek nakup.

Pri CryptoUnity-ju želijo svoje uporabnike naučiti, kako to raziskavo, kar se da najbolje, tudi opraviti. Kaj so najpomembnejši faktorji pri preverjanju projekta, na kaj biti pozoren, kaj so t.i. rdeče zastavice (opozorilni znaki) itd. Za primer lahko podamo izpostavljenost in transparentnost ekipe. Če pri nekem projektu nikakor ne morete najti ljudi, ki za njim stojijo, se je vredno vprašati, zakaj je temu tako.