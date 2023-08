Je Krka talka okoljskih aktivistov ali ne izpolnjuje predpisanih pogojev?

Bodo v Krškem dočakali nov obrat, 163 milijonov evrov vredno naložbo, ki naj bi v regijo prinesla štiri nove objekte in 500 delovnih mest? Pravnomočnega dovoljenja še vedno ni – potem ko se je zadeva selila z upravnega na vrhovno sodišče, je zdaj odločitev ponovno v rokah uradnikov na okoljskem ministrstvu.

Ekonomist Matej Lahovnik pravi, da "nihče več ne ve, kaj je problem, da tovarna Krke ne more stati zraven Nuklearke in drugih objektov, ki so precej bolj obremenjujoči za okolje".

Predsednik združenja Rovo Gorazd Marinček pa opozarja, da je na lokaciji več kot 1000 ton vnetljivih in potencialno eksplozivnih snovi. Po ocenah farmacevtskega giganta naj bi bile sicer številke precej nižje. Letno naj bi v novem obratu proizvedli le okoli 150 ton učinkovin. Da se zadeva vleče predvsem na račun pritožb in revizijskih zahtevkov okoljevarstvenikov, je prepričan dr. Lahovnik. "Tukaj gre preprosto za nagajanje nekaterih, ki si pravijo ekologi in ki mečejo polena pod noge in se pritožujejo na vsako dovoljenje, ki je bilo izdano."

A Marinček pravi, da če bi se Krka odločila odzvati na njihovo prvo pritožbo pred letom dni, "bi bil problem že odstranjen iz mize". Marinček je prepričan, da bi morala družba pridobiti t. i. dovoljenje SEVESO in – podobno kot nuklearka – poskrbeti za usposabljanje okoliških prebivalcev, kaj storiti v primeru nesreče. Pri tem opozarja, da so očitki, da želijo regijo prikrajšati za nova delovna mesta, povsem neutemeljeni. "Prisiljevanje z novimi 500 delovnimi mesti, ko se niti ne ve, od kod se bodo delavci zagotavljali, je primitivno oziroma pritlehno," pa odgovarja Marinček.

Lahovnik trditve Marinčka razume kot žaljive. "Žalostno pa je, da izgubljamo zaradi tega vse več dobro plačanih delovnih mest, tega bodo očitno veseli v tujini."

Iz Krke so danes obrez odziva, neuradno pa naj bi uprava s predsednikom Jožetom Colaričem na čelu že razmišljala celo o opustitvi projekta v Krškem in zagonu novega obrata v Indiji ali na Kitajskem.