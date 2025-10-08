Je lahko KPK nad zakonom? Ali želi Svoboda utišati neodvisne institucije?

Po očitkih premierja Roberta Goloba , da je postopek na KPK farsa, tožbi državnega SDH in Damirja Črnčeca zoper protikorupcijsko komisijo, saj da nihče ne sme biti nad zakonom, zdaj še žuganje Svobodinih ministrov, da je KPK zlorabljena za druge namene. Premierjev odvetnik pa je včeraj celo zahteval, da ena od novinark zapusti prostor, saj ni bila povabljena in na njena vprašanja ne bo odgovarjal.

Napad na neodvisne institucije? So to prijemi, ki se jih ob situacijah, ki jim niso po godu, poslužujejo v vladajočem Gibanju Svoboda in z njim povezani posamezniki?

Kako komentirajo takšne očitke zoper KPK? V oddaji 24UR ZVEČER so soočili vodjo poslancev NSi Janeza Ciglerja Kralja in poslanca Svobode Martina Premka.

"Očitno je to omejevanje škode, ki nastaja Gibanju Svoboda s tem, da se je Robert Golob srečal s svojimi lastnimi obljubami iz začetka tega mandata," meni Cigler Kralj. "Da je obljubljal drugačno politiko in, če sem malce sarkastičen, da je menil, da bo delal drugače, preko odvetnika." Velika težava je po mnjenju poslanca NSi namreč to, če politik na kateri koli funkciji oziroma nivoju, še posebej pa na položaju predsednika vlade, ljudi ne jemlje kot vredne, da bi jim sam pred kamerami razložil, za kaj gre. "Že to, da tja pošlje svojega odvetnika, je narobe," pravi.

Premk medtem poudarja, da ne ve, zakaj premier ne bi smel tako postopati. "Da so pa nekatere obtožbe KPK dejansko farsa, se je pa pokazalo že pri ruskih vohunih. Kaj je iz tega nastalo? Nič. Tudi pri očitkih v zvezi s tako imenovano afero Bobnar ... Zdaj smo prišli na neki dve sporočili predsednika vlade svojemu ministru," odgovarja poslanec Svobode. Kot poudarja, predsenik vlade še vedno spoštuje pravno državo, s KPK sodeluje in "za razliko od nekaterih drugih dviguje pošto". "Da tukaj govorimo, da ni spoštovanja pravne države – tega pa ne moremo."