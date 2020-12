Je lahko uporaba aplikacije #OstaniZdrav pogoj za prehod med občinami?

Maja 2020 sta Apple in Google združila moči in pripravila aplikacijo oziroma programsko opremo, ki je omogočala izgradnjo in uporabo aplikacij za lažje sledenje širjenju virusa. Že takoj na začetku so se pojavili pomisleki in debate o razmerju med varnostjo in zasebnostjo. Nekatere države v Evropi, med njimi tudi Slovenija, so na začetku želele aplikacijo uporabiti za izvrševanje karanten, tudi tako, da bi policija lahko nadzorovala spoštovanje karantene. A so te ideje začele hitro zamirati, saj sta tako Google kot Apple, ki zahtevata verifikacijo vsake aplikacije, preden bi jo uporabnik lahko naložil na svoj telefon, postavila jasna pravila – raba aplikacije je prostovoljna in se je ne sme uporabiti za sankcioniranje ali kakršno koli drugačno omejevanje svobode posameznika.

Ideje o izvajanju individualnih karanten, sledenju in drugim podobnim ukrepom, ki so se pojavljale v nekaterih državah, sta tako postavila na realna tla. Tudi slovenska oblast se je vdala in nato obrnila ploščo ter aplikacijo naredila v skladu z zahtevami Googla in Appla, ki zadnja leta precej resno jemljeta zasebnost in svobodo uporabnikov. Zdaj se torej pojavlja vprašanje, ali je zahteva, da morajo državljani naložiti aplikacijo #OstaniZdrav, ki je bila narejena v skladu z zgornjimi zahtevami, še vedno v skladu z njimi. Kajti tukaj gre za vprašanje svobode gibanja po državi (regiji), ki se lahko smatra za "kaznovalni ukrep", kot Apple in Google jemljeta recimo nadzor individualnih karanten in nazora gibanja.

Prav tako je nejasno pravno vprašanje, če ima policija oziroma inšpektor sploh pooblastila, da pogleda ali aplikacija je naložena, oziroma če sploh deluje, saj imajo uporabniki pravico kadarkoli izklopiti beleženje podatkov v aplikaciji. V odloku je jasno zapisano, da mora imeti uporabnik"naloženo in stalno aktivirano mobilno aplikacijo za obveščanje oseb o stikih z drugimi uporabniki, pozitivnimi na virus SARS-CoV-2 (aplikacijo #OstaniZdrav)", ampak ni pa jasno na podlagi česa in kako se bo to nadzorovalo. Se država zaveda, da bi to lahko bilo sporno in ali menijo, da to ni? Vse še visi v zraku, saj odlokov ni še objavljenih, čeprav začnejo veljati že jutri.