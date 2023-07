Lastnik nasedle jahte je na zaporno kazen obsojeni podjetnik Tomaž Ročnik

Lastnik jahte Tomy, ki je nasedla blizu marine Punat na otoku Krk, je po naših informacijah razvpiti podjetnik Tomaž Ročnik. Sodišče ga je obsodilo na zaporno kazen v primeru propadlega celjskega podjetja Klasje in zaradi zlorabe položaja v družbah Toming Consulting in Millcom Skupina. Na pojasnila, zakaj je na prostosti, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij ne odgovarja, na odgovor Ročnikovega odvetnika pa še čakamo.

Kot smo poročali, je blizu marine Punat na otoku Krk v soboto zvečer nasedla slovenska jahta. V času nesreče, katere vzrok še ni znan, je bilo na krovu 11,6 metra dolgega plovila šest ljudi, vsi slovenski državljani, med njimi tudi lastnik. Kot je razvidno iz registra plovil e-uprave Republike Slovenije, ima eno izmed dveh registriranih slovenskih plovil Tomy, dolžine 11,6 metra, v lasti Tomaž Ročnik.

icon-expand Na Krku nasedla slovenska jahta FOTO: 24ur.com

Lastnik jahte, ki je nasedla, je razvpiti velenjski podjetnik Tomaž Ročnik. Revija Manager je vrednost njegovega premoženja ocenjevala na 48 milijonov evrov. Ročnik je obvladoval mrežo gradbenih podjetij, pekarn in nepremičninskih družb, je pisalo Necenzurirano. Po Bankrotu Probanke leta 2013, ki jo je ustanovila njegova sestra, je več njegovih podjetij končalo v stečaju, doletelo pa ga je več odškodninskih tožb in kazenskih postopkov. In čeprav je bil pravnomočno obsojen, bo, četudi bo moral v zapor, premoženje rešil pred upniki in zasegom. Glavnino ga je prenesel na sorodnike ali dodatno zavaroval, je še razkrilo Necenzurirano. Dve leti zaporne kazni v zadevi Klasje, leto in osem mesecev v drugi zadevi Javnosti je Ročnik najbolj znan po zadevi Klasje. Višje sodišče v Celju je januarja letos potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča, ki je nekdanjega lastnika Klasja Ročnika in nekdanjo direktorico podjetja Dragico Veršič obsodilo na dve leti zaporne kazni.

icon-expand Potniki na nasedli jahti, med njimi naj bi bil tudi Tomaž Ročnik. FOTO: 24UR

Zgodba okoli propadlega celjskega podjetja, v katerem je leta 2015 brez zaposlitve ostalo več sto delavcev, je bila tako končana tudi na sodišču. Zgodba sega v leto 2007, ko je bil Ročnik večinski lastnik Klasja in član nadzornega sveta, Veršičeva pa nekdanja direktorica družbe. Vse premoženje Klasja sta prenesla na takrat njuno skupno podjetje Millcom. Kupnina 11,5 milijona evrov, ki jo je Millcom plačal za premoženje Klasja, pa je le nekaj minut zatem znova pristala na računu Millcoma kot avans za desetletni najem nepremičnin in opreme. V enem dnevu je tako Klasje ostalo brez premoženja in brez kupnine. Veršičeva in Ročnik sta vseskozi zatrjevala, da sta premoženje Klasja prenesla na Millcom skupino le zato, da sta ga "skrila" pred denacionalizacijskimi upravičenci, ki so takrat za podjetje zahtevali preveč in bi ga pahnili v likvidnostne težave. Trdila sta, da se s tem nista hotela okoristiti in da sta, potem ko sta v precej manjšem znesku poplačala denacionalizacijske upravičence, premoženje leta 2013 samoiniciativno vrnila. Tožilstvo je medtem navajalo, da sta to naredila šele, ko ju je kazensko ovadila nekdanja prva nadzornica Klasja Irena Stanka Čurin, je poročala STA.