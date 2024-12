Je Ljubljana pripravljena na skok v novo leto?

Če gre soditi po zasedenosti hotelov v prestolnici in tudi drugje po državi, je Slovenija tudi letos priljubljena država za skok v novo leto. Tudi letos je pri nas največ sosedov, Italijanov in Hrvatov, smo pa na ljubljanskih ulicah srečali tudi turistke z Malte. In kaj ponuja Ljubljana za zadnji dan v letu? Z grajskega griča bo končno dobro viden osrednji ognjemet, ki bo trajal dobrih pet minut, pod gradom, na ulicah, pa še na zadnji izplen čakajo gostinci na prazničnih stojnicah, ki opozarjajo, da tokrat niso prav zadovoljni s prodajo.