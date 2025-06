Je malica še vedno osnovna delavska pravica ali je postala privilegij?

OGLAS

Ko topla malica postane nedosegljiva, se poraja resno vprašanje: ali malica še sodi med osnovne delavske pravice ali smo jo spremenili v vsakodnevni kompromis med zdravjem in preživetjem? Je čas za spremembo? Vsakodnevnega naročanja dostavljene hrane si marsikdo ne more privoščiti, zato se večina zaposlenih odloča za sendviče ali pa si v službi pogrejejo obrok, pripravljen doma. Cena kruha se je v štirih letih zvišala za približno en evro na kilogram, kar pomeni več kot 40-odstotno podražitev. Zaradi občutnega dviga stroškov osnovnih življenjskih potrebščin je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) ministrstvo za finance večkrat pozvala k spremembi obstoječe uredbe.

Losos FOTO: Thinkstock icon-expand

"Nekako smo pričakovali in želja nam je, da bi ta zgornji neobdavčeni znesek bil višji kot je danes, kajti težko si predstavljamo, da lahko danes za sedem evrov dobiš neko dostojno malico v trgovini. Imamo pa seveda tudi delodajalce in kolektivne pogodbe, kjer so ti zneski nižji," je dejal predsednik ZSSS Andrej Zorko. Najvišje neobdavčeno nadomestilo za prehrano trenutno znaša nekaj manj kot osem evrov na dan, a do tega zneska niso upravičeni vsi zaposleni. Javni uslužbenci denimo prejemajo približno sedem evrov dnevno, medtem ko je v gostinstvu najnižji znesek za prehrano le 5,6 evra na dan. "Če bi želel vedno zunaj jesti, ne bi prišel finančno dobro skozi," poudarja naključna mimoidoča. Nadomestilo za prehrano je obveznost delodajalca in izvedeno iz zakona o delovnih razmerij, višine pa se določajo na ravni podjetij oziroma kolektivnih pogodb. "Naše stališče je, da je pravilno, da se na ravni kolektivnih pogodb bodisi dejavnosti bodisi podjetja dogovorijo o znesku, ki jim v tistem trenutku tudi najbolj ustreza. Moramo se zavedati, da to ni edini prejemek ali nadomestilo, ki ga je delodajalec dolžan izplačevati in v paleti vseh teh, ko se dogovarjajo s sindikatom, predstavniki sindikatov in predstavnikom delavcev, uravnotežiti na neki ravni ta znesek," je povedal generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije Miro Smrekar.

"Tudi tam, kjer je danes višina povračila malice nižja kot je zgornja meja neobdavčenega zneska bi bilo prav, da delodajalci torej to višino dvignejo. Torej zlasti tam, kjer ni mogoče organizirati tople malice, je prav, da se to povpračilo dvigne," je še pojasnil Zorko. V Združenju delodajalcev ob tem opozarjajo, da gre za dve ločeni vprašanji - eno je davčna uredba, ki določa najvišji znesek neobdavčenega nadomestila za prehrano, drugo pa dejanski dogovori in izplačila na ravni posameznih podjetij. "Seveda so določena podjetja, ki gredo na maksimum, mogoče še kakšno čez, ampak v tem primeru ta razlika zapade pod plačilo prispevkov, kar za delodajalca ni motivirajoče. Če bi država razmislila o dvigu najnižjega neobdavčenega zneska, temu ne bi nasprotovali , če bi bili to seveda razonski dvigi. Če namreč zdaj govorimo o dvigu z odmih evrov na 10, je to 25-odstotni dvig, kar pa je verjetno kar preveč," je dodal Smrekar. Delodajalci lahko zaposlenim izplačajo višje zneske za prehrano, kot je neobdavčena meja, vendar se presežek obdavči kot del plače, pojasnjujejo na ministrstvu za finance. Vlada lahko mejo spremeni, a mora upoštevati delovnopravne pravice in se pred tem posvetovati s socialnimi partnerji.

Zajtrk v službi? Zakaj ne

Podjetje Micro + Polo je delovno mesto, kjer delavci ne le malicajo skupaj, ampak tudi zajtrkujejo, in to vse od jogurtov, pa do umešanih jajčk in sadja. "Polovica zajtrka je narejenega - na primer, umešana jajca, ali hrenovke, jetrni sir -, če pa želiš omleto, imaš v zajtrkovalnici ponev in sesekljane gobice, čebulo, pa si narediš omleto po svojem okusu," je dejal direktor podjetja Micro + Polo Marko Podgornik Verdev. Nato sledi nekaj ur učinkovitega dela, med 11. in 13. uro pa čas za topel obrok: "Juha, glavna jed, solata. Običajno so vedno tudi trije različni meniji, tako da ugodimo tako vegeterjancem kot tistim, ki si želijo nek bolj lahek obrok," je jedilnik razložil Verdev.

Direktor podjetja Micro + Polo Marko Podgornik Verdev FOTO: Kanal A icon-expand