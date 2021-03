Je mariborski kirurg kršil interna pravila bolnišnice?

Jurij Osenjak je bil decembra lani zaradi težav s hernijo samoplačniško operiran na Golniku. Po priporočilu ga je operiral izkušen nevrokirurg, zaposlen v mariborskem kliničnem centru, kamor se je dva meseca po operaciji odpravil na pregled. "Poslušamo vse po televiziji, radiu. Zdaj pa slišim o aferi, sevu in zdravniku. Nikoli se ni povedalo, kdo je bil ta zdravnik. In čez osem dni, to je bilo zdaj v ponedeljek, slišim po koroškem radiu, za katerega zdravnika pravzaprav gre,"je pojasnil Osenjak.

Ker je operacija uspela, je zdravniku hvaležen, moti pa ga, da je bil pri epidemiološki obravnavi spregledan. Če bi ga kirurg okužil z južnoafriškim sevom, bi ga do zdaj lahko razširil po vsej Koroški. Ob tem pa je dodal: "Obveščen še nisem bil niti do tega trenutka, zdaj je ura 14.04 in me še nihče ni poklical. Ob osmih zjutraj me je sicer poklical dr. Matjaž in se mi osebno opravičil."

Zakaj se je to zgodilo in predvsem, kako je mogoče, da je zdravnik operiral najprej na Golniku, februarja pa še v Afriki? V mariborskem UKC, vsaj po besedah direktorja UKC Maribor Vojka Flisa, namreč ves ta čas velja prepoved dela v drugih ustanovah. Številna vprašanja smo te dni naslovili na vodstvo bolnišnice in ostali brez pojasnil. Je pa direktor včeraj spregovoril za Radio Maribor: "Mi ne moremo vedeti, kaj nekdo počne v zasebnem življenju, tudi nimamo pravice. Res pa je, da je zaposleni potoval brez naše vednosti. Kršil je interna navodila, ki jih imamo od marca lanskega leta, nismo jih preklicali."