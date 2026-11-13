Je medvedka napadla zaradi mladiča ali pa je bil morda kriv pes?

Škodo na živini, sadovnjakih in čebelnjakih zaradi medvedov so lovci na območju lovske zveze Novo mesto v preteklosti že večkrat zabeležili, ne pa napadov te zveri na človeka. "Na našem območju teh napadov ni oziroma do sedaj niso bili pogosti. V bistvu so zelo redki, bili pa so že v preteklosti na Gorjancih," pravi Franc Jarc, predsednik Zveze lovskih družin Novo mesto.

Po več kot desetletju od zadnjega napada na Gorjancih je včeraj medved v Račjem selu napadel 61-letnika, ko je bil ta na običajnem jutranjem sprehodu s svojim psom.

V lovski družini Trebnje pravijo, da gre najverjetneje za medveda ki ni stacioniran v tem okolju, ampak se v iskanju hrane sprehaja skozi več različnih okoliških gozdov. "Konkretnega primera podrobno ne poznam, ampak kolikor sem bil seznanjen, naj bi bila medvedka z mladiči, kar je eden izmed razlogov, da je lahko prišlo do napada," pravi Jarc.

Drugi možen scenarij je, pojasnjuje predsednik lovske zveze Novo mesto, da je bil povod za napad pes. "Če imamo psa in če ga imamo spuščenega, pes pride do medveda. Seveda se ustraši, gre nazaj do gospodarja in hkrati pripelje tudi medveda. In v takem slučaju tudi lahko pride do napada."

In čeprav medvedi načeloma niso napadalni, je v primeru obiska gozda kljub temu dobro poznati nekatere ukrepe, ki se jih lahko poslužim. "Če ste glasni, ko greste v gozd, da imate psa na povodcu, kar je zelo pomembno, da se oglašate, da mogoče potolčete po kakšnem drevesu, se bo medved sigurno umaknil." Če kljub temu naletite na medveda, se oddaljujte počasi, brez hitrih gibov in kričanja, še svetujejo lovci.