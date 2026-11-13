Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Je medvedka napadla zaradi mladiča ali pa je bil morda kriv pes?

Trebnje, 13. 11. 2026 20.07 pred 1 uro 2 min branja 10

Avtor:
Danica Jovanović
Medvedka in mladič

Po napadu medveda v Račjem selu pri Trebnjem se 61-letnik, ki se mu je uspelo iztrgati iz šap, še vedno zdravi v ljubljanskem kliničnem centru, a naj bi zdaj bilo njegovo stanje stabilno. Kaj pa pravijo lovci? Medvedka je najverjetneje napadla zaradi mladiča ali pa je bil za napad morda kriv pes. Dodajajo pa še, da je bil to prvi napad medveda na človeka na območju Trebnjega.

Škodo na živini, sadovnjakih in čebelnjakih zaradi medvedov so lovci na območju lovske zveze Novo mesto v preteklosti že večkrat zabeležili, ne pa napadov te zveri na človeka. "Na našem območju teh napadov ni oziroma do sedaj niso bili pogosti. V bistvu so zelo redki, bili pa so že v preteklosti na Gorjancih," pravi Franc Jarc, predsednik Zveze lovskih družin Novo mesto.

Po več kot desetletju od zadnjega napada na Gorjancih je včeraj medved v Račjem selu napadel 61-letnika, ko je bil ta na običajnem jutranjem sprehodu s svojim psom.

V lovski družini Trebnje pravijo, da gre najverjetneje za medveda ki ni stacioniran v tem okolju, ampak se v iskanju hrane sprehaja skozi več različnih okoliških gozdov. "Konkretnega primera podrobno ne poznam, ampak kolikor sem bil seznanjen, naj bi bila medvedka z mladiči, kar je eden izmed razlogov, da je lahko prišlo do napada," pravi Jarc. 

Drugi možen scenarij je, pojasnjuje predsednik lovske zveze Novo mesto, da je bil povod za napad pes. "Če imamo psa in če ga imamo spuščenega, pes pride do medveda. Seveda se ustraši, gre nazaj do gospodarja in hkrati pripelje tudi medveda. In v takem slučaju tudi lahko pride do napada."

In čeprav medvedi načeloma niso napadalni, je v primeru obiska gozda kljub temu dobro poznati nekatere ukrepe, ki se jih lahko poslužim. "Če ste glasni, ko greste v gozd, da imate psa na povodcu, kar je zelo pomembno, da se oglašate, da mogoče potolčete po kakšnem drevesu, se bo medved sigurno umaknil." Če kljub temu naletite na medveda, se oddaljujte počasi, brez hitrih gibov in kričanja, še svetujejo lovci.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
napad medved trebnje

Ponekod padle prve snežinke: višje predele Slovenije pobelil sneg

Izjave, ki so zaznamovale kampanjo

24ur.com V Želimljah medved napadel sprehajalca
24ur.com Nevarnost ostaja: kje je medvedka, ne vedo
24ur.com Medved napadel lovca, ta ga je v samoobrambi ustrelil
24ur.com Medvedka v gozdu napadla lovca: 'Žival se je počutila ujeto, ogroženo'
24ur.com Zmeda na Norveškem: odstrelili napačnega medveda
Dominvrt.si Tako deluje sprej proti medvedom
24ur.com Napad medveda v Želimljah, nelagodje domačinov se povečuje
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Roadkill
13. 11. 2026 21.12
Vsaka dobra mama poizkuša zaščititi svojega otroka
Odgovori
0 0
Bozjidar
13. 11. 2026 21.12
A se bo kaj spremenilo,ko bo moral umreti clovek?
Odgovori
+1
1 0
Ricola Swiss
13. 11. 2026 21.08
Golob bi ga prijavil preko odvetnika na sodišče.
Odgovori
0 0
Bozjidar
13. 11. 2026 21.11
Jansa bi ga pa od zadaj😎
Odgovori
+1
1 0
popovec
13. 11. 2026 21.04
Ljudje naj se umaknejo v mesta ker ogrožajo življenski prostor medveda in ostalih živali.
Odgovori
-3
0 3
ZIPPO
13. 11. 2026 20.57
Seveda je bil kriv pes.Stroka že ges čas opozarja,da ne hodite s psi v gozd! A BOSTE ŽE ENKRAT UPOŠTEVALI TO????!!!A je treba vse medvede pobiti zaradi vaše lahkomiselnosti,neodgovornosti in vašega egoizma???Pa kje vam je pamet?????
Odgovori
-2
1 3
HitriKrtek
13. 11. 2026 20.55
Kot prvo, učijo nas tišine v gozdu, zdaj pa naj delamo galamo in tolčemo po deblih?! To je KURATIVA ne pa PREVENTIVA! SKOS OPOZARJAMO MEDVEDOV JE 20% PREVEČ, PREVENTIVA POMENI ODSTRANITEV PREKOMERNEGA LEGLA! Vlada ne razume, da ŽE imamo resni problem z medvedi saj jih bo drugo leto brez drastičnega posega 50% preveč, takrat, bo pomanjkanje hrane, poboj čred in pa drastično večja grožnja človeku! Na Rakitni se otrok ne pusti zunaj pred lastno hišo, kaj šele same na sprehod, tam pridejo do hiše! Kdo bo odgovarjal, ne ČE ampak KO BO nekoga dejansko POHABIL ali UBIL?! Ljudje se skrivajo, so ob uri doma! Vse kar lahko rečem je, naj toži Ministrstvo za naravne vire in prostor, ki skrbi za odstrel medvedov, saj ima sedaj hude poškodbo na zgornjem delu telesa. KAKO DOLGO ŠE BOSTE OPOZARJALI NAMESTO UKREPALI??? MEDVEDOV JE 20% PREVEČ!!!
Odgovori
+2
3 1
96bimBo
13. 11. 2026 20.43
Znižajte stalež medvedov. Preveč jih je.
Odgovori
+7
8 1
Roadkill
13. 11. 2026 20.38
joj pustite že uboge medvede
Odgovori
-5
2 7
Prototip
13. 11. 2026 20.43
saj medvedi težijo po vaseh,,kdo jim kaj hoče..
Odgovori
+4
6 2
bibaleze
Portal
To je darilo, ki ga otroci ne bodo odložili že po nekaj dneh
Tudi princ George ima ustvarjalno žilico. Njegova risba je dobila prav posebno mesto
Tudi princ George ima ustvarjalno žilico. Njegova risba je dobila prav posebno mesto
V letu in pol dvakrat postala mama, zdaj se po šestih letih vrača na glasbeno sceno
V letu in pol dvakrat postala mama, zdaj se po šestih letih vrača na glasbeno sceno
Petletnik rešil mamo s klicem na pomoč, pri tem pa mu je pomagal viralni trend
Petletnik rešil mamo s klicem na pomoč, pri tem pa mu je pomagal viralni trend
zadovoljna
Portal
Nekoč najstniški idol, danes se govori, da bo postal novi James Bond
Teddy plašč je spet hit zime: tako ga modne navdušenke nosijo letos
Teddy plašč je spet hit zime: tako ga modne navdušenke nosijo letos
Zakaj smo utrujeni, tudi ko nismo počeli nič napornega
Zakaj smo utrujeni, tudi ko nismo počeli nič napornega
Petek 13.: za ta 4 znamenja bo presenetljivo srečen dan
Petek 13.: za ta 4 znamenja bo presenetljivo srečen dan
vizita
Portal
Kako pogosto bi se morali prhati po 65. letu starosti
Za visok holesterol niso kriva samo jajca: večji problem je lahko to živilo
Za visok holesterol niso kriva samo jajca: večji problem je lahko to živilo
Znanstveniki so opredelili 10 zdravih prehranskih načinov, povezanih s počasnejšim biološkim staranjem
Znanstveniki so opredelili 10 zdravih prehranskih načinov, povezanih s počasnejšim biološkim staranjem
Zakaj mladi o svojih težavah lažje spregovorijo z neznanci na spletu kot z lastnimi starši?
Zakaj mladi o svojih težavah lažje spregovorijo z neznanci na spletu kot z lastnimi starši?
cekin
Portal
Vam ne deluje Microsoft? Poglejte to
Ljubljana ni prva: v tej slovenski občini je povprečna plača kar 2256 evrov neto
Ljubljana ni prva: v tej slovenski občini je povprečna plača kar 2256 evrov neto
Pri 30 letih se je upokojil: delal po 18 ur na dan, nato začel kupovati zapuščena stanovanja
Pri 30 letih se je upokojil: delal po 18 ur na dan, nato začel kupovati zapuščena stanovanja
Poklicne pokojnine: kdo se lahko predčasno upokoji?
Poklicne pokojnine: kdo se lahko predčasno upokoji?
moskisvet
Portal
Zvezdnik razkril grozljivo družinsko tragedijo: oba starša so mu umorili
Nič več ne bo tako, kot je bilo? Evropa pripravlja spremembe za avtomobile
Nič več ne bo tako, kot je bilo? Evropa pripravlja spremembe za avtomobile
Osem pretresljivih dogodkov, ki so se zgodili na petek, 13.: naključje ali nekaj več?
Osem pretresljivih dogodkov, ki so se zgodili na petek, 13.: naključje ali nekaj več?
Skupaj 43 let, brez poroke in še vedno zaljubljena: 'Še vedno je tako čeden, osrečuje me'
Skupaj 43 let, brez poroke in še vedno zaljubljena: 'Še vedno je tako čeden, osrečuje me'
dominvrt
Portal
Se vam ogledalo po prhanju zarosi? Rešitev se skriva v kopalniški omarici
Zunaj je globoko pod ničlo, v njihovih hišah pa prijetno toplo: v čem je skrivnost?
Zunaj je globoko pod ničlo, v njihovih hišah pa prijetno toplo: v čem je skrivnost?
Ta čudovita grmovnica spominja na resje, a zraste tudi do tri metre
Ta čudovita grmovnica spominja na resje, a zraste tudi do tri metre
Ko vrt preseneti: Med radičem zrasel pravi mali gobji gozdiček
Ko vrt preseneti: Med radičem zrasel pravi mali gobji gozdiček
okusno
Portal
So vam ostali mlinci? Iz njih pripravite nekaj zares okusnega
Sladica, ki krade poglede: Čudovita rolada, ki jo je lažje pripraviti, kot si mislite
Sladica, ki krade poglede: Čudovita rolada, ki jo je lažje pripraviti, kot si mislite
Dramatičen izločitveni dvoboj: usodna napaka tekmovalca stala obstanka v MasterChefu
Dramatičen izločitveni dvoboj: usodna napaka tekmovalca stala obstanka v MasterChefu
Nepričakovana sestavina iz hladilnika, ki lahko ublaži neprijeten vonj po ribah med peko
Nepričakovana sestavina iz hladilnika, ki lahko ublaži neprijeten vonj po ribah med peko
voyo
Portal
Petek trinajstega
Brat
Brat
Interesno območje
Interesno območje
Dirka do popolnosti
Dirka do popolnosti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2083