Je medvedov vsako leto več ali so se le navadili človeške bližine?

Okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green je pojasnila, zakaj je sprožila upravni spor na odločbo za odstrel 206 medvedov, ki jo je ministrstvo za naravne vire in prostor izdalo konec maja. Prepričani so, da odločba temelji na modelu, ki močno precenjuje število medvedov, in da bi odstrel tolikšnega števila pomenil izgubo kar tretjine populacije. Pritožbe ljudi, ki živijo s to zverjo, pa se medtem vrstijo. Medvedi vdirajo v vrtove, garaže, eden od mladičev se je pred nekaj dnevi celo okopal v bazenu pred hišo.

Medved, ki se kopa na vrtu, pa medved na dovozu in medvedka z mladičem v neposredni bližini hiše. Je medvedov res vsako leto več ali so se le navadili človeške bližine? "Ko greš na lov pri nas, boš medveda videl prej kot zajca. Tega včasih ni bilo," je jasen lovski čuvaj Lovske družine Ig Matija Bolha. Prebivalec Iga Matjaž Gerbec se strinja, da je kot majhen slišal zgolj govorice o medvedu na Krimu, videl ga pa ni. Po zadnjih ocenah je pri nas približno 950 medvedov. Lovci bi jih lahko v prihodnjem letu odstrelili 206, a je upravno sodišče pred dnevi ta odstrel začasno zadržalo. Zaradi tožbe nevladnikov Alpe Adria Green. "To dovoljenje za kvotni odstrel utemeljujejo z varnostjo ljudi, v resnici pa gre za trofejno meso in lovski turizem, ker številčnost medvedov ocenjujejo z modeli," meni Nevenka Lukić Rojšek iz organizacije, ki pa pravi, da ti modeli temeljijo na domnevah in ne na dejanskih podatkih, kot je na primer genetski monitoring.

Genetski monitoring pomeni, da se ocena številčnosti medvedov opravi neposredno na podlagi dejanskih fizičnih vzorcev, kot so dlake, iztrebki ali tkivo, zbranih na terenu. "Populacija živali je močno narasla in je prevelika," vseeno ocenjuje Gerbec, ki zaskrbljeno poudarja, da se je medved začel navajati na urbano okolje. Alpe Adria Green pa vztraja: "Prepričani smo, da do stikov z ljudmi prihaja zaradi krmljenja, slabo zavarovanih smeti in nezaščitenega premoženja ter seveda zaradi uničevanja naravnega okolja medvedov. To potrjujejo tudi sodobne študije."