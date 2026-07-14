Je Mijič lagal o svoji izobrazbi?

Toda na fakulteti so za portal povedali, da Mijič tam ni nikoli diplomiral, poslanec pa v življenjepisu ni navajal drugih visokošolskih institucij iz Slovenije in tujine, le nekaj krajših izobraževanj in seminarjev. Na FGG so za portal dejali, da "Boris Mijič pri Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani ni evidentiran kot diplomant. Njegovega diplomskega dela prav tako ni mogoče najti v javno dostopnem sistemu COBISS."

Kot poroča portal Necenzurirano, naj bi poslanec Boris Mijič zavajal glede svoje izobrazbe. Pred volitvami je v svojem življenjepisu navajal, da ima sedmo stopnjo izobrazbe in diplomo inženirja gradbeništva, ki jo je pridobil na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo (FGG) v Ljubljani.

Glede njegove izobrazbe naj bi bili tudi skeptični nekdanji zaposleni v podjetju Progros, kjer je bil Mijič tri leta zakoniti zastopnik, ter tudi nekateri naročniki del. Mijič naj bi imel težave s poznavanjem osnov gradbene stroke, sodelavci naj bi ga med pripravo in izvedbo projektov seznanjali s podrobnostmi in tudi morali opravljati delo namesto njega, navaja portal. Da Boris Mijič nima diplome, naj bi delavcem večkrat povedal tudi njegov oče Miladin Mijič.

Kot smo že poročali, naj bi Boris Mijić kot direktor Progrosa delavcem odtegoval plačila, ponarejal pa naj bi tudi njihove podpise pod odpovedmi, s katerimi jih je Progros odjavil iz evidenc Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz). Dolgoval naj bi tudi Finančni upravi RS (Furs). Skupni dolgovi naj bi znašali več deset tisoč evrov.

Zaradi vloge v več podjetjih in hkratnega opravljanja poslanske funkcije Mijiča preverja tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK).