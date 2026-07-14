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Slovenija

Je Mijič lagal o svoji izobrazbi?

Ljubljana, 14. 07. 2026 11.30 pred 35 minutami 2 min branja 96

Avtor:
M.V.
Poslanec Resnice Boris Mijič prvič pred kamerami

Afere okrog poslanca Resnice Borisa Mijiča se nadaljujejo. Tokrat zaradi navedbe v uradnem življenjepisu, kjer trdi, da je diplomiral na ljubljanski Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Toda tam pravijo, da ta podatek ni resničen.

Kot poroča portal Necenzurirano, naj bi poslanec Boris Mijič zavajal glede svoje izobrazbe. Pred volitvami je v svojem življenjepisu navajal, da ima sedmo stopnjo izobrazbe in diplomo inženirja gradbeništva, ki jo je pridobil na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo (FGG) v Ljubljani.

Toda na fakulteti so za portal povedali, da Mijič tam ni nikoli diplomiral, poslanec pa v življenjepisu ni navajal drugih visokošolskih institucij iz Slovenije in tujine, le nekaj krajših izobraževanj in seminarjev. Na FGG so za portal dejali, da "Boris Mijič pri Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani ni evidentiran kot diplomant. Njegovega diplomskega dela prav tako ni mogoče najti v javno dostopnem sistemu COBISS."

Poslanec Resnice Boris Mijič prvič pred kamerami
Poslanec Resnice Boris Mijič prvič pred kamerami
FOTO: Bobo

Glede njegove izobrazbe naj bi bili tudi skeptični nekdanji zaposleni v podjetju Progros, kjer je bil Mijič tri leta zakoniti zastopnik, ter tudi nekateri naročniki del. Mijič naj bi imel težave s poznavanjem osnov gradbene stroke, sodelavci naj bi ga med pripravo in izvedbo projektov seznanjali s podrobnostmi in tudi morali opravljati delo namesto njega, navaja portal. Da Boris Mijič nima diplome, naj bi delavcem večkrat povedal tudi njegov oče Miladin Mijič.

Kot smo že poročali, naj bi Boris Mijić kot direktor Progrosa delavcem odtegoval plačila, ponarejal pa naj bi tudi njihove podpise pod odpovedmi, s katerimi jih je Progros odjavil iz evidenc Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz). Dolgoval naj bi tudi Finančni upravi RS (Furs). Skupni dolgovi naj bi znašali več deset tisoč evrov.

Zaradi vloge v več podjetjih in hkratnega opravljanja poslanske funkcije Mijiča preverja tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK).

boris mijič izobrazba resnica

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KOMENTARJI96

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SpamEx
14. 07. 2026 12.05
Sedaj je pa res čas za odstop s poslanske funkcije. Spomnimo se Darija Krajčiča poslanca LMŠ ki je leta 2019 odstopil s poslanske funkcije zaradi sendviča. Je zgled vsem kaj je to politična higiena in kako se bi politiki morali obnašati
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0 0
300 let do specialista
14. 07. 2026 12.05
Mogoče ima na seznamu željenih fakultet tudi gradbeno😄
Odgovori
+1
1 0
300 let do specialista
14. 07. 2026 12.04
Boro doktor🤣🤣
Odgovori
+1
1 0
14. 07. 2026 12.04
Še nebo šel?
Odgovori
+1
1 0
ArkaMast
14. 07. 2026 12.04
Znano je, da so na splošno desničarji manj izobraženi, ampak skrano desna Resni.ca je totalno faulirana.
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+2
2 0
BrezPitt
14. 07. 2026 12.03
A mu bo Stevo sedaj kupil diplomo?
Odgovori
+5
5 0
Jerry321
14. 07. 2026 12.05
In to iz lastnih prihrankov 😂
Odgovori
0 0
Apbijd
14. 07. 2026 12.03
Oh joj...ta pa si res dela sramoto...jaz bi se že zdavnaj pogreznil globlje od običajnih pokojnikov
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+3
3 0
Andrej77
14. 07. 2026 12.02
Razni Simčiči in ostali ki so lagali ali celo falcificirali svojo izobrazbo ne bi smeli nikoli biti v nobeni službi ki se plačuje iz javnih(državnih) financ
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+5
5 0
Belištumf
14. 07. 2026 12.02
najvecji izum rusije je "ruska maskovka" ali ruska laž...ker te vzhodni so raj laži in sle po tujem...in ja..to je prisli tudi na Balkan..se vidi..jasno.izvedel je pac rusko maskovko
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+0
1 1
biggie33
14. 07. 2026 12.02
Stevanovića ne damo!! Mijića pa dobite, ko mine 6 mesecev.. vse pod kontrolo!!
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+2
2 0
Da se mene pita..
14. 07. 2026 12.02
Keramičar kot 6pack čakur.
Odgovori
+1
2 1
supergigi
14. 07. 2026 12.02
Ja ta Mijič je pa prav za v Resnico no lol. Naj še Stevanovićevo izobrazbo kdo preveri 🤣
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+2
3 1
Belištumf
14. 07. 2026 12.03
Stevo je je sam police kadetnica..to je to.
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+1
1 0
yolli
14. 07. 2026 12.01
Sej bo odstopil ma šele v mesecu oktobru....takrat ga bo eden zamenjal......brez veze je delat galamo pred tem. Položaj poslanca mu ne more vzeti nihče !! Izvoljen je bil.....
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-7
0 7
Dolgočasnež
14. 07. 2026 12.01
vsi so enaki ampak da se pa spravlja levo opcija očitno tko na njih je pa res noro.... sami pa imel ljudi z ulice napol pismene enega poročila niso znali odati pravopisno..... skratka....hebeno je....manj spremljaš politiko lepši je svet..... nasvet za vse luhzerje tega portala leve in desne....ovčke naivne
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-4
1 5
Belištumf
14. 07. 2026 12.01
Jooj..Ampak za poslanca je dober 🤣🤣🤣
Odgovori
+6
7 1
dinamit
14. 07. 2026 12.01
Lažnivci pravijo, da laž ne obstaja, obstajajo samo alternativne resnice
Odgovori
+4
5 1
YouRangMyLord
14. 07. 2026 12.00
zagazil je na 360 stopinj. Higiensko bi bilo, da sam izstopi iz politike. Sploh zato, ker se je namerno infiltriral v politiko,đ ker je mislil, da bo tako nedotakljiv glede svojih teh dejanj. Ima pa Stevanović glede tega en velik minus - rešuje po balkanski bratski, mu posoja denar. To, kar se tadva gresta na tak način, je značilno za balkanske botrčke.
Odgovori
+5
6 1
Belištumf
14. 07. 2026 12.00
Resnica..habhabha
Odgovori
+5
5 0
bc123456
14. 07. 2026 12.00
Povej kdo je tvoj prijatelj pa ti povem KDO SI TI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Odgovori
+3
3 0
ArkaMast
14. 07. 2026 11.59
A se bo mal oprvičil? Kako lepo. ... Pa šolo bo naredil do konca leta, a ne.
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+8
9 1
bibaleze
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