Je minister črnograditelj? Panonska hišica bi morala biti garaža

Kakšna so torej dejstva? Kot so prvi poročali na portalu Oštro , je murskosoboška upravna enota Jevšku izdala dovoljenje za gradnjo pritlične garaže s površino dobrih trideset kvadratnih metrov, in sicer na treh parcelah, danes pa na štirih parcelah – četrta ni gradbena – stoji objekt, ki po izračunih novinarjev Oštra do kar dvakrat presega dovoljeno površino. Jevšek ob tem priznava: "Ja, tukaj smo bili mogoče nepazljivi, ko smo postavljali ploščo, cirka meter strehe sega v kmetijsko zemljišče, prejšnje gradbeno zemljišče, ostalo je pa na gradbenem delu."

In kaj na vse to porečejo inšpektorji? Kot so nam odgovorili z gradbenega inšpektorata, so s primerom seznanjeni od letošnjega aprila, a zaradi obilice drugih, prednostnih prijav, zadeve še niso uspeli preveriti, so pa, kot so še zapisali: "Zaradi suma kršitev Zakona o kmetijskih zemljiščih prijavo odstopili kmetijskemu inšpektorju, prav tako pa tudi inšpektorju za kulturo in medije, zaradi morebitnih kršitev Zakona o varstvu kulturne dediščine."

"Jaz aktivno sodelujem v tem postopku in bom vse razložil na tem mestu, se pravi inšpektorjem v tem postopku. Jaz sem prepričan, da bodo razumeli, da sem s spremembo namembnosti, ki sem jo vložil, kot rečeno, v začetku lanskega leta, imel namen, da zadevo tudi na ta način legaliziram in spremenim njihovo odločitev," ob tem dodaja minister.

Ter še, da se mu zdi bolje ohranjena prekmurska kmečka hiša, kot garaža, v katero bi lahko pospravil avtomobil.