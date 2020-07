Je Hojs z obiski OKC-ja med protesti prekoračil pooblastila?

Šesto petkovo kolesarjenje v Ljubljani. Da je ob takratnem šefu policije Antonu Travnarju preko kamer na zaslonih spremljal dogajanje na ulicah, danes potrdi notranji minister v odstopu Aleš Hojs . " Naj povem, da sem ga obiskal. Datumi so točni, ure mojega obiska so znane. Prvi obisk je bil namenjen temu, da sem se seznanil, kako operativno-komunikacijski center dela in pa seveda o prostorski problematiki."

Kot smo neuradno izvedeli, je v času protestov znotraj operativno-komunikacijskega centra deloval tudi policijski štab, kar v praksi pomeni, da je ob tem, ko je notranji minister Hojs ocenjeval prostorsko stisko, v centru tekla vsa komunikacija med poveljniki enot in policisti na terenu.

"Ne znam si predstavljati situacije, kjer bi minister za izobraževanje šel v predavalnico in profesorju narekoval, kako naj izvaja predavanje," še pravi Lobnikar.

Sta obiska ministra ravno v času, ko so ulice zasedli protestniki, le naključje? "Jasno je, da je OKC ob petkih, torej pravzaprav že 10 petkov zapored, bolj obremenjen, da je ob tistih dneh tam več policistov, da je na terenu več policistov. In seveda ni nikakršnega naključja. Zanimalo me je, kako izvajajo dela na terenu in kako ta dela na OKC nadzorujejo,"odgovarja Hojs.

Namigovanja, da je ob spremljanju dogajanja z zaslonov sam usmerjal delo policistov, pa ostro zavrača.

Minister se je sicer doslej večkrat jasno opredelil do dela policije. In ni skrivnost, da bi si sam, ko gre za obravnavo protestnikov, želel strožjega režima. "Skozi vsakotedensko t. i. kolesarjenje sem direktorju policije in tudi policiji sami večkrat izrazil nezadovoljstvo s tem, da ne ukrepajo v skladu z odlokom. Prepričan sem, da bi bilo potrebno tam kaznovati več ljudi," pravi.

V preteklosti so se sicer, ko gre za pristojnosti, spozabili že številni ministri. Janka Vebra je afera, ko je tajni službi naročil, naj spremljajo privatizacijo Telekoma, stala celo ministrskega stolčka.

Ali Hojs kljub nepreklicnemu odstopu ostaja minister?

V DZ pa niti danes, deveti dan po nepreklicnem odstopu Hojsa, še vedno niso prejeli uradnega obvestila o njegovem odstopu. Ali zapleti okrog pošiljanja odstopne izjave v DZ pomenijo, da Hojs ostaja minister in ali bo vlada Janeza Janše sploh iskala novega? Vse to so zaenkrat vprašanja za milijon dolarjev. V kabinetu predsednika vlade namreč ostajajo skrivnostni in ponavljajo, da bomo o vsem obveščeni ob svojem času.

Neuradno je sicer slišati, da Janša z menjavo ministra zavlačuje zaradi reševanja težav s področja koronavirusa. Janša, pa tudi ostali koalicijski partnerji, so bili namreč z delom Hojsa pri obvladovanju korona krize zadovoljni in očitno si ga želijo na mestu ministra tudi ob morebitnem drugem valu virusa.

Kljub naštetim razlogom, ki jih uradno ne želi potrditi nihče, pa Janša z neobveščanjem o odstopu krši poslovnik državnega zbora. A sankcije za takšne kršitve sploh niso predvidene.

Hojs pred kamero svojega odstopanja ne želi več pojasnjevati, na vprašanje, ali bi nepreklicni odstop preklical, če bi ga k temu pozval Janša, pa odgovarja, da bo o ponudbi razmišljal, ko in če jo bo dobil.