Mladi in prepuščeni sami sebi

Mladostnikom naj bi bilo lažje kot nekoč. Lahko študirajo, živijo pri starših do 30. leta ali dlje. Toda to ne velja za vse. V zavodih ali rejništvu lahko mladostniki ostanejo samo, dokler se šolajo oziroma dokler jim to odobrijo na centru za socialno delo. Potem so prepuščeni sami sebi. Marsikdo pri 18 letih še ni sposoben za samostojno življenje, zapade v odvisnost ali postane brezdomec.