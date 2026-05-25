Slovenija

Je modrasov res več? V UKC Ljubljana letos obravnavali že osem ugrizov kač

Ljubljana, 25. 05. 2026 19.56 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
Leja Hrovat
Modras

Na planinski poti, ob kamnitem zidu ali celo na domačem dvorišču. Naša najbolj prepoznavna strupenjača modras je spet pogosto opažena – tudi zaradi toplih dni, več obiskovalcev narave in številnih posnetkov na družbenih omrežjih. Prejšnji teden sta planinko dva velika modrasa pričakala kar v enem od bivakov v zasavskem hribovju pod rjuhami. Ali jih je v Sloveniji res vse več ali jih le pogosteje srečujemo?

K nam je prišlo toplo vreme, z njim pa njegove 'oboževalke' – družbena omrežja in pohodniške skupine polnijo posnetki kač. Med njimi pa največ pozornosti vzbuja ena od treh slovenskih strupenjač: modras.

"Modras je v bistvu največji med temi strupenimi kačami. Ima na vrhu glave rožiče in nekakšno 'cikcak' progo, tako ga zlahka ločimo od ostalih," pojasnjuje biologinja in pedagoška vodja v Živalskem vrtu Ljubljana Irena Furlan.

Modrasi so razširjeni po vsej Sloveniji, do 2000 metrov visoko, vendar na bolj prisojnih območjih.

Po lanskem smrtnem primeru in letošnjih novih ugrizih se marsikdo sprašuje, ali je modrasov pri nas res več.

In kaj pravijo strokovnjaki?

"Po dolgem zimskem mirovanju hibernacije pridejo vse te kače na plano – začne se razmnoževalni cikel, kjer se začnejo greti," razlaga Mojca Vek iz Herpetološkega društva Slovenije.

Da kač letos vsekakor ni več, kot jih je bilo lansko leto, pa pravi Furlanova. "Imajo mladiče zgodaj poleti ali čez poletje in je celo kakšna poginila, ker ni uspela prezimiti."

Z ljubljanskega UKC so medtem sporočili, da so letos obravnavali že osem ugrizov kač, v treh primerih je šlo za ugriz modrasa.

"Modras in ostale kače niso napadalne in se pravzaprav branijo, če se počutijo ogrožene," dodaja Furlanova. Da nestrupene kače praviloma hitreje pobegnejo, pa pravi Vekova. "Strupene kače pa načeloma v Sloveniji kdaj tudi ne zbežijo. Se pravi – če kača ne beži, je velika verjetnost, da je strupena."

V primeru, da nas kača vseeno ugrizne, pa takoj pokličemo urgentno številko 112. Predvsem pa ne povezujemo, ne sesamo, ne režemo, in ne pijemo niti kofeinskih napitkov, niti alkohola. Pomembno je, da mirujemo, in potem počakamo na nadaljnja navodila zdravniške stroke.

KOMENTARJI2

4krogci
25. 05. 2026 21.26
ne ni modrasov vec...sam ljudje so se z leti pač poneumili in za fotko vse!
Vera in Bog
25. 05. 2026 20.52
Je fasala dva modrasa pod rjuho ha ha
setisfekšn
25. 05. 2026 20.07
Pismo kar dva modrasa pod rjuho!to pa je groza!!
