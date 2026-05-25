Je modrasov res več? V UKC Ljubljana letos obravnavali že osem ugrizov kač

K nam je prišlo toplo vreme, z njim pa njegove 'oboževalke' – družbena omrežja in pohodniške skupine polnijo posnetki kač. Med njimi pa največ pozornosti vzbuja ena od treh slovenskih strupenjač: modras.

"Modras je v bistvu največji med temi strupenimi kačami. Ima na vrhu glave rožiče in nekakšno 'cikcak' progo, tako ga zlahka ločimo od ostalih," pojasnjuje biologinja in pedagoška vodja v Živalskem vrtu Ljubljana Irena Furlan.

Modrasi so razširjeni po vsej Sloveniji, do 2000 metrov visoko, vendar na bolj prisojnih območjih.

Po lanskem smrtnem primeru in letošnjih novih ugrizih se marsikdo sprašuje, ali je modrasov pri nas res več.