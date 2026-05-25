Je modrasov res več? V UKC Ljubljana letos obravnavali že osem ugrizov kač

K nam je prišlo toplo vreme, z njim pa njegove 'oboževalke' – družbena omrežja in pohodniške skupine polnijo posnetki kač. Med njimi pa največ pozornosti vzbuja ena od treh slovenskih strupenjač: modras.
"Modras je v bistvu največji med temi strupenimi kačami. Ima na vrhu glave rožiče in nekakšno 'cikcak' progo, tako ga zlahka ločimo od ostalih," pojasnjuje biologinja in pedagoška vodja v Živalskem vrtu Ljubljana Irena Furlan.
Modrasi so razširjeni po vsej Sloveniji, do 2000 metrov visoko, vendar na bolj prisojnih območjih.
Po lanskem smrtnem primeru in letošnjih novih ugrizih se marsikdo sprašuje, ali je modrasov pri nas res več.
In kaj pravijo strokovnjaki?
"Po dolgem zimskem mirovanju hibernacije pridejo vse te kače na plano – začne se razmnoževalni cikel, kjer se začnejo greti," razlaga Mojca Vek iz Herpetološkega društva Slovenije.
Da kač letos vsekakor ni več, kot jih je bilo lansko leto, pa pravi Furlanova. "Imajo mladiče zgodaj poleti ali čez poletje in je celo kakšna poginila, ker ni uspela prezimiti."
Z ljubljanskega UKC so medtem sporočili, da so letos obravnavali že osem ugrizov kač, v treh primerih je šlo za ugriz modrasa.
"Modras in ostale kače niso napadalne in se pravzaprav branijo, če se počutijo ogrožene," dodaja Furlanova. Da nestrupene kače praviloma hitreje pobegnejo, pa pravi Vekova. "Strupene kače pa načeloma v Sloveniji kdaj tudi ne zbežijo. Se pravi – če kača ne beži, je velika verjetnost, da je strupena."
V primeru, da nas kača vseeno ugrizne, pa takoj pokličemo urgentno številko 112. Predvsem pa ne povezujemo, ne sesamo, ne režemo, in ne pijemo niti kofeinskih napitkov, niti alkohola. Pomembno je, da mirujemo, in potem počakamo na nadaljnja navodila zdravniške stroke.
