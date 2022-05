Je morda kriv gluten?

Pri mnogih ljudeh so ti simptomi zelo pogosti po uživanju hrane, ki vsebuje gluten. Druga skupina ljudi se lahko sooča s simptomi, ki niso povezani s prebavo, kot so na primer anemija , glavobol in izjemna utrujenost . Taki in podobni simptomi so lahko znak določenih stanj povezanih z glutenom, kot sta celiakija ali preobčutljivost na gluten.

Ste že slišali za celiakijo ali preobčutljivost na gluten ali pšenico? Če še niste, ste pa morda izkusili nekatere najpogostejše simptome, kot so bolečine v trebuhu , driska in napihnjenost .

Kaj je gluten?

Gluten je beljakovina, ki se pojavlja v številnih priljubljenih žitih, kot so pšenica, pira, rž in ječmen. Gluten pomaga sestavinam v pekovskih izdelkih, da se zlepijo. Gluten pa ni prisoten le v pekovski izdelkih, ampak tudi v drugi hrani, bodisi zato, ker je pripravljena z nekaterimi od teh žit, bodisi zaradi navzkrižne kontaminacije.

Nekateri ljudje gluten dobro prenašajo, drugi ne. Najpogostejše motnje, povezane z glutenom so alergija na pšenico, glutenska preobčutljivost in celiakija (za njo trpi kar 1% populacije). Ker so lahko simptomi vseh teh stanj zelo podobni, je potrebno najprej izključiti celiakijo (s pomočjo vašega zdravnika). Pri vseh teh motnjah pa stroga brezglutenska dieta izboljša simptome ter posledično zdravje posameznika.

O blagovni znamki Schär

Brezglutenska blagovna znamka Schär že več kot 35 let raziskuje in razvija visokokakovostne izdelke za uravnoteženo prehrano. Spoznajte izdelke, oglejte si razdelek z brezglutenskimi recepti ter pridobite več informacij o podjetju Schär, glutenu in življenju brez glutena. Med drugim so vam na voljo uporabni namigi in nasveti o vsakodnevnem življenju brez glutena , novice, dejstva in informacije o sestavinah naših izdelkov in o družinskem življenju brez glutena.

Naročnik oglasa je podjetje Dr. Schär AG / SPA.