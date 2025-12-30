Naslovnica
Slovenija

Do ponovitve novembrskega referenduma po sodni poti?

Ljubljana, 30. 12. 2025 20.39 pred 1 uro 2 min branja 23

Avtor:
Žiga Bonča
Referendum

Je možna ponovitev referenduma o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja? Skupina zagovornikov zakona, ki oporeka izidu zaradi domnevnih nepravilnosti v času kampanje, je vložila tožbo na vrhovno sodišče. Po tem, ko je Državna volilna komisija njihov ugovor zavrgla, zdaj skušajo po sodni poti doseči razveljavitev rezultata novembrskega referenduma in novo glasovanje.

V začetku decembra je Državna volilna komisija potrdila zapisnik o izidu referenduma in zavrgla pritožbo zaradi domnevnih nepravilnosti v referendumski kampanji.

Predsednik Državne volilne komisije Peter Golob je 8. decembra dejal: "Ugovor po zakonu o referendumu in ljudski iniciativi se lahko na DVK vloži zaradi nepravilnosti pri izvajanju opravilih volilnih organov, ne pa tudi zaradi nepravilnosti v referendumski kampanji."

Ob koncu decembra pa so Bogdan Biščak, Andrej Pleterski, Dušan Keber, Igor Pribac in Brigita Skela Savič na vrhovno sodišče vložili tožbo zoper zapisnik o izidu referenduma.

"Mi želimo odgovor od vrhovnega sodišča, ali laži, manipulacije in zastraševanje lahko postanejo v imenu svobode govora ključen način, kako se bomo v prihodnosti pogovarjali pri raznih kampanjah - predvolilnih, referendumskih in podobno. Če bo to zmagalo, če bodo tisti, ki konkurirajo za nek cilj, lagali, potem državljani ne bodo mogli nikoli več odločati na podlagi pravih informacij," je dejal Dušan Keber.

Skupina je prepričana, da so zdravniške organizacije in Rimokatoliška cerkev kršili pravila referendumske kampanje s sistematičnim širjenjem neresničnih in zavajajočih izjav.

"Ko ljudstvo enkrat odloči, je treba to odločitev spoštovati," pa je 8. decembra v studiu 24UR dejal pobudnik referenduma Aleš Primc. Bogdan Biščak je ob tem izpostavil primer letaka, ki je bil položen na mize v cerkvah, kjer je izrecno prepovedano vodenje volilne kampanje. "To ni kampanja, to je molitev. Zavajate," se je odzval Primc, Biščak pa je poudaril, da na letaku jasno piše "Proti".

V tožbi, ki so jo vložili na vrhovno sodišče, so nanizali 83 primerov, za katere menijo, da dokazujejo jasne kršitve kampanje. Za našo televizijo se je predstavnik cerkve Gabriel Kavčič odzval, ko se je skupina pritožila na Državno volilno komisijo.

"Zagovorniki propadlega zakona naj svoj trud namesto v nedemokratične težnje po razveljavitvi referenduma raje usmerijo v urejanje paliativne oskrbe ter slovenskega zdravstva," je zapisal.

"Kot dijaki v šoli, ki pišejo test in potem rezultat ni pričakovan in iščejo, kje bi lahko kakšno točko dobili, da bi lahko rezultat izboljšali," pa je komentirala Metka Zevnik iz koalicije Proti zastrupitvi bolnikov.

Tožniki pa ob tem poudarjajo, da analize in javnomnenjske ankete kažejo, da vpliv neprijavljenih kampanj na rezultat referenduma ni bil zanemarljiv, zato so prepričani, da je njihova tožba utemeljena in pričakujejo novo referendumsko odločanje o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

referendum prostovoljno končanje življenja tožba

Pirc Musarjeva: Vodijo naj nas modrost, pogum in sočutje

KOMENTARJI23

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
seter73
30. 12. 2025 21.51
tipicna levicarska formula iz zahodne evrope, ce ne zmagajo so krivi vsi razen njih beboslavcev, pozivajo na demostracije, bojkote govorijo onlrevarah in ne vem kaj se vse. Ce je i eatno, se ljudi naslja lja z hujskaci, fasisti, skrajimi desnicarji..,
Odgovori
+1
2 1
natas999
30. 12. 2025 21.50
šalabajzerji slabše vam ne gre???
Odgovori
+2
2 0
Kriplin
30. 12. 2025 21.40
Patetično, od vseh prijaviteljev, od Kebra ps še sploh. Če za to vprašanje zdravniška združenja niso kompetentna, kdo pa je? Vse skupaj spominja na vrtec, kjer bi hudobne desničarje radi nekomu zatožili, pa ne vedo komu in zakaj. Bedniki.
Odgovori
+4
6 2
BBcc
30. 12. 2025 21.51
Bedniki volijo sds.
Odgovori
-3
0 3
Gobert Rolob
30. 12. 2025 21.38
Ali ne razumejo, da bodo še bolj popuušili in se osmešili
Odgovori
+5
5 0
zdravilozavse
30. 12. 2025 21.24
Vsak nadaljnji referendum na to temo bo slabši rezultat!Je pa zanimivo,ko so nevladniki pomagali pri ostalih referendumih,ki so jim uspeli,se pa ravno niso pritoževali!Prav je, da jih boli ta dvoličnost.
Odgovori
+8
8 0
BBcc
30. 12. 2025 21.20
Tako je prav. Saj nismo v srednjem veku kot bi radi janšisti.
Odgovori
-7
4 11
fljfo
30. 12. 2025 21.41
A ti bi rad nedemokratičnost? A ni to srednji vek?
Odgovori
+3
4 1
BBcc
30. 12. 2025 21.49
Posvetovalni je bil za. Kaj ni bilo to demokratično za vas janšiste?
Odgovori
-2
0 2
seter73
30. 12. 2025 21.52
vi ste ostal v seednjem veku ja.., al bo po nase al te pa usmrtimo
Odgovori
+2
2 0
fljfo
30. 12. 2025 21.52
Jaz Janšist? Hahahaha...Zakajnbi ponavljali referendum? Povej...
Odgovori
+2
2 0
BBcc
30. 12. 2025 21.56
Da grejo ljudje volit. Večina. Res je da smo 10 let za Avstrijci, ki imajo tak zakon od leta 2022. Mislim pa da večina ni tako neumnih kot so janšisti, da bi sami sebi kratili izbiro.
Odgovori
-2
0 2
BBcc
30. 12. 2025 21.57
Seter. Nivo sds volilca. Pišeš neumnosti.
Odgovori
-1
0 1
BBcc
30. 12. 2025 21.58
Posvetovalni ni demokratičen ali kako?
Odgovori
0 0
fljfo
30. 12. 2025 21.58
Zakaj hočeš nedemokratičnost?
Odgovori
0 0
Drago 123
30. 12. 2025 21.10
Če ste na referendumu padli je konec ustavno sodišče je razveljavilo
Odgovori
+4
6 2
MasteRbee
30. 12. 2025 21.10
Je to tisto kar Zahod bogati, mu da dodano vrednost?... Naj vas vodijo modrost, pogum in sočutje.
Odgovori
+2
2 0
Gutenberg
30. 12. 2025 21.04
Po njihovo torej drugače prepričani ne smejo izražati svojega mnenja.
Odgovori
+9
10 1
natas999
30. 12. 2025 21.02
še bolj boste pušnl!!!
Odgovori
+9
10 1
vvvilice
30. 12. 2025 20.59
Zdravniki so pravzaprav edini, ki lahko res kaj dodajo pri tej zadevi. In ki naj bi to seveda tudi izvajali, navkljub Hipokratovi prisegi, tukaj so seveda takoj na tankem ledu. Da bi sodelovali vkampaniji? Pa saj ne barantamo kot na tržnici. Kampanija? Ne se hecat, ta človeška življenja gre, eni bi pa nabitali politične točke. Seveda tudi cerkvi se ni potrebno prijavljati na "kampanijo", za njih je življenje sveto. Pac, lahko povejo v cerkvi anpak karkoli res hocejo v tej zadevi, in vemo kaj povedo, saj vendar ne morejo drugače. In s tem ni prav nič narobe.
Odgovori
+7
8 1
Samo.Jst
30. 12. 2025 20.58
Demos je povedal svoje. Ali je bila izbira prava ali ne, je drugo vprašanje, dejstvo pa obstaja, da so nasprotniki dosegli splošni preplah med ljudmi na podlagi prikrojene realnosti. Zakon ni bil popolen, daleč od tega, ne verjamem da sploh obstaja popolen zakon. Je bilo pa solidno izhodišče, na katerem bi lahko prišli do ureditve problema... tako pa je prišlo do razcepa javnosti na "vaše" in "naše", leve in desne, rdeče in bele, partizane in domobrance, na Golobarje in Janšiste... patetično. Če bomo vse reševali na takšen način, ne bomo rešili absolutno nič!
Odgovori
+0
2 2
biggbrader
30. 12. 2025 21.54
Zadevo je že Bog rešil neznano kdaj, ....tako da....
Odgovori
0 0
bor99
30. 12. 2025 20.55
To je molitev.... hahahaha
Odgovori
-4
0 4
bibaleze
