Epidemija zaslonov: Kako naj otroci izstopijo iz nezdravih vzorcev?

Ko otroci obsedijo, se morajo prižgati vsi alarmi, opozarja stroka, ob precej slabih rezultatih športno vzgojnih kartonov. Kako izstopiti iz nezdravih vzorcev, ki so se razvili v zadnjih dveh letih? Je na pohodu nova epidemija, epidemija zaslonov? O tem z Gregorjem Starcem s fakultete za šport.

Škoda, ki so jo šolarji utrpeli zadnji dve leti na področju gibalnega razvoja, je delno popravljiva, pravi Starc. Delno zato, kerbodo nekateri izšli iz šolskega sistema, še preden bi lahko to škodo popravili: "Vemo, da je bilo v pandemiji na tem področju prizadetih kar 70 odstotkov otrok, s katerimi se bomo morali ukvarjati. Govorimo o škodi v gibalnem razvoju, saj če ena faza izgine, to pomeni tudi manj možnosti za ukvarjanje s športom v odraslosti. Potem imamo povečevanje podkožnega maščevja in povečanje deleža otrok, ki se srečujejo z debelostjo, iz katere vemo, da je težko iziti." Gre pa tudi za kognitivni razvoj, saj je gibanje osnovni impulz razvoja možganov otrok, izpostavlja Starc: "Nekateri otroci so se resnično zasedeli in njihov kognitivni sistem zdaj ne deluje tako, kot je nekoč."

Kot pravi, so otroci preko videokonferenc namreč pridobivali manj novih gibalnih znanj in manj koordinacije, saj so večinoma ponavljali, kar so že znali. Letošnje šolsko leto je bilo sicer relativno normalno, pri fantih je bil zabeleženi napredek boljši kot pri dekletih, izpostavlja, a so njihove gibalne sposobnosti še vedno bistveno nižje kot pred epidemijo.

Otroke smo prisili, da so več pred zasloni in dejansko se je pri mnogih otrocih spremenil življenjski slog in nekaterih ne bomo dobili nazaj, ocenjuje. Tu bodo morali svojo vlogo odigrati tudi starši, pogovarjati pa se moramo tudi o tem, koliko zaslonov je še primerno za otroke, pravi Starc. Politiko zato pozivajo k ukrepanju: "Zadnji dve leti ni bil sprejet noben ukrep, ki bi otrokom zagotovil več gibanja. Mencali smo na mestu, nihče nas ni poslušal, nova vlada bo morala močno pljuniti v roke."

Otrok pri telovadbi