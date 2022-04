Je napotitev Lesjaka v Kijev res zakonita? Kdo vodi slovensko zunanjo politiko?

"Napotitev Lesjaka ni bila v skladu z zakonom. Gre za stvar prestiža, ki je posledica obiska predsednika vlade v Kijevu"

Nekdanji veleposlanik RS v ZDA in na Nizozemskem Roman Kirn je za 24ur.com povedal, da je imenovanje v pristojnosti MZZ, a je vlada kmalu ugotovila, da je storila napako, ko so najprej govorili o misiji. Zakon namreč posebej govori o tem, kako lahko vlada ustanovi misijo, pravi Kirn. "To, da je sedaj v Kijevu odpravnik poslov, po moji presoji ni v skladu z zakonom. Gre za lahkoto interpretacijo zakona. Zakaj? To bi lahko pilo vodo edino, če veleposlanik ne bi bil na Poljskem in bi bil doma, recimo iz zdravstvenih ali nekaterih drugih razlogov, in bi potem imenovali začasnega odpravnika poslov. Sedaj pa imamo nekakšno dvoživko, kar po moji oceni ni v skladu z zakonom. Veleposlanik ni odpoklican in še vedno deluje za Ukrajino, le da je fizično na Poljskem. To ne gre skupaj. Ne moraš imeti akreditiranega in delujočega veleposlanika za Ukrajino in istočasno še začasnega odpravnika poslov."