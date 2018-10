Je naša policija pripravljena na migrante, ki želijo prebiti mejo med BiH in Hrvaško?

Če bodo migranti, ki so ostali ujeti v Bosni in Hercegovini, prebili bosansko-hrvaško mejo in se znašli pred Kolpo, jih bo slovenski policiji uspelo ustaviti na naši južni meji? Takšno vprašanje se postavlja ob gledanju posnetkov spopadov prebežnikov z bosansko in hrvaško policijo, ko so prebili kordon in zahtevali, da se meja odpre, prepričani, da imajo to pravico.

