Je naše morje pretoplo, se lahko kopalci sploh ohladijo?

Prvi počitniški konec tedna je za nami. To se pozna tudi na naših cestah. Gost promet z občasnimi zastoji je na primorski avtocesti proti notranjosti države. Pri nas še vedno vztrajajo visoke temperature, marsikje so termometri to popoldne pokazali 33 stopinj in več, kar je od povprečnih temperatur višje za približno osem stopinj. A vročina še ne bo popuščala, v prihodnjih dneh se bo še stopnjevala.