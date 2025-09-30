Kavaški klan: je nekdanji minister osumljenec ali le oseba z informacijami?

Informacija, da je bila Slovenska policija, ko je 14. oziroma 15. maja 2021 v največji tajnosti izvedla številne hišne preiskave pri domnevnih članih slovenske celice Kavaškega klana, nemalo presenečena, ni nepomembna. "Večinoma tistih, ki so bili višje na hierarhični lestvici, ni bilo doma. Kasneje je bilo ugotovljeno, da so bili obveščeni, da bodo na tiste datume izvedene hišne preiskave," pravi penologinja in novinarka Večera Damjana Žist.

Slednje je Policijo vodilo v sum izdaje. "Informacija je lahko seveda prišla s Policije ali s tožilstva," dodaja Žistova. In kmalu se je na ljubljanskem sodišču odvilo sojenje eni od zaposlenih v vložišču specializiranega državnega tožilstva, ki naj bi za denar fotografirala tajne tožilske dokumente, tudi tiste o hišnih preiskavah, ki so dosegli vrh slovenske celice Kavašev. Pravzaprav naj bi navodilo o nagrajevanju njenih dejanj prišlo celo z vrha celice, od enega od bratov Kadivec.

"Vendar pa je bila osumljena tega kaznivega dejanja oproščena na sodišču oziroma je bila zadeva razveljavljena in ji bodo sodili znova," pravi penologinja.