Svetli način
Slovenija

Kavaški klan: je nekdanji minister osumljenec ali le oseba z informacijami?

Ljubljana, 30. 09. 2025 19.54 | Posodobljeno pred 59 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Staša Lozar
Komentarji
95

Kako naj bi preko nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa informacije bežale h Kavaškemu klanu? Kaj naj bi notranji minister storil? Je kaznivega dejanja dejansko osumljen on ali so pri njem le pridobivali informacije o početju koga drugega, nekoga iz policijskih vrst? Kot smo pred časom poročali, je bila posredovanja zaupnih podatkov članom kriminalnih združb že obtožena nekdanja zaposlena na specializiranem državnem tožilstvu, a je višje sodišče sodbo razveljavilo. Sta primera povezana?

Informacija, da je bila Slovenska policija, ko je 14. oziroma 15. maja 2021 v največji tajnosti izvedla številne hišne preiskave pri domnevnih članih slovenske celice Kavaškega klana, nemalo presenečena, ni nepomembna. "Večinoma tistih, ki so bili višje na hierarhični lestvici, ni bilo doma. Kasneje je bilo ugotovljeno, da so bili obveščeni, da bodo na tiste datume izvedene hišne preiskave," pravi penologinja in novinarka Večera Damjana Žist.

Slednje je Policijo vodilo v sum izdaje. "Informacija je lahko seveda prišla s Policije ali s tožilstva," dodaja Žistova. In kmalu se je na ljubljanskem sodišču odvilo sojenje eni od zaposlenih v vložišču specializiranega državnega tožilstva, ki naj bi za denar fotografirala tajne tožilske dokumente, tudi tiste o hišnih preiskavah, ki so dosegli vrh slovenske celice Kavašev. Pravzaprav naj bi navodilo o nagrajevanju njenih dejanj prišlo celo z vrha celice, od enega od bratov Kadivec.

"Vendar pa je bila osumljena tega kaznivega dejanja oproščena na sodišču oziroma je bila zadeva razveljavljena in ji bodo sodili znova," pravi penologinja.

Preiskave pri Alešu Hojsu
Preiskave pri Alešu Hojsu FOTO: POP TV

In kaj ima vse to s hišno preiskavo pri nekdanjem notranjem ministru Alešu Hojsu? Ali podobno zdaj očitajo tudi njemu? Nekdanji minister pravi, da se podobno dejanje zdaj očitno očita tudi njemu. Da naj bi od neznane osebe na Policiji dobil informacijo, kdaj bo leta 2021 potekala hišna preiskava za Kavaški klan, kar naj bi takrat Kavaškemu klanu tudi sporočil, navaja Hojs.

Čeprav primera na prvi pogled ne moreta biti povezana, se zdi, kot da imajo z uhajanjem informacij težavo organi pregona. "Zdaj ne vemo, ali je nekdanji minister med osumljenimi ali je le oseba, ki naj bi nekaj vedela o nekem policistu, ki naj bi mu povedal zaupne podatke v povezavi z aretacijami Kavaškega klana v Sloveniji," še pravi penologinja.

Preberi še Hišne preiskave pri Hojsu: opozicija trdi, da so politično motivirane, koalicija zadržana

Preiskavo izvaja posebni oddelek specializiranega tožilstva, zadolžen za pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili. In medtem ko nekdanji Hojsov državni sekretar Franc Kangler na X-u sporoča, da Hojs ni bil pooblaščena uradna oseba in da ga zato posebni oddelek ne bi smel preiskovati, njegov odvetnik Franc Matoz trdi, da "ni podlage za izdajo odredbe, nobenega suma, očitno je res predvolilni čas".

Je pa prvak SDS Janez Janša našel skupni imenovalec preiskave in primera Trenta, kjer je sam sedel na zatožni klopi. To je preiskovalna sodnica Irena Topolšek, ki jo je označil za "angažirano tudi za diskreditacijo Aleša Hojsa". Očital ji je, "da bolj butast izgovor za preiskavo težko najdeš". Matoz pa je dejal še, da bo terjal umik oznake zaupno z odredbe.

aleš hojs kavaški klan preiskava
Kakšne so cene gob na tržnici?

KOMENTARJI (95)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
tron3
30. 09. 2025 20.52
+5
Ker se za danes ni bilo dovolj laži, Vam bo medij še ponudil večerni finale z ta pernatimi, ki se bo vseskozi lagal!!!
ODGOVORI
5 0
Jožajoža
30. 09. 2025 20.52
-2
da ne bo pomote. hišne preiskave so se istočasno izvajale pri večih osebah na področju balkana.vodi ga pa interpol
ODGOVORI
1 3
Buci in Bobo
30. 09. 2025 20.54
Siromak nesrečni...
ODGOVORI
0 0
Hope2021
30. 09. 2025 20.52
+0
Če so toliko nedolžni kot se predstavljajo,zakaj potem hišne preiskave. Zakaj je ni npr. pri poštenih državljanih? Res so kot angeli z značilnim sijem nad glavo.
ODGOVORI
1 1
vax-o-mat
30. 09. 2025 20.52
+3
....35 let "perete ljudem glavo, navidezno kregate Leve in Desne,da bi vam pred voltvami še kdo vrjel... Pri tem pomaga prodano-bolan medijiski stroj v katerega gledate sedaj... 🤮🤮🤮
ODGOVORI
3 0
PridiNaVIDMAX
30. 09. 2025 20.51
-1
Že od naslova lahko samo počiš od smeha: Hojs pa kavaški klan povezana🤣🤣🤣 Dej ne me smeeeeeeeeejat. Pa ni on v golobnjaku kjer je mafija dobesedno DOMA. Kje je "ukradena" indetiteta bleferčka, zakaj še zdaj nevemo kaj se je dogajal? Kako je iz unim mafijozom od balkanskega policaja, ki ga je varoval?
ODGOVORI
0 1
Obi-van-Kenobi
30. 09. 2025 20.50
Oseba pred volitvami je Hojs
ODGOVORI
0 0
Buci in Bobo
30. 09. 2025 20.47
Specializirano tožilstvo je imelo v svojih vrstah osebo s sumljivo moralo, katera ni bila privržena republiki sloveniji, ampak mafiji. In še to so pobiksali na sojenju, da je sojenje padlo zaradi nezakonito pridobljenih dokazov. Ampak novinarsko natolcevanje ostaja kot resnica, da je gospa bila vohun za mafijaše. Sedaj to poskušajo s Hojsom.
ODGOVORI
0 0
PridiNaVIDMAX
30. 09. 2025 20.47
+0
Lewacem se od palnih hlač tresejo gate 200 na uro in hočejo dikrediterat vse in vsako grožnjo na bodočih volitvah, ker drugega NIMAJO! VSE so že pokradli, nabili davke, uvozili nevarne ilegalce itd. zdej bi pa neki se radi priliznjili iz božičnico pa podobnimi oslarijami
ODGOVORI
1 1
leviindesnikekci
30. 09. 2025 20.46
+3
Vsi so povezani, levi, desni, mafija, klani, elite, razpecevanje drog, prodaja orozja, vse je zaigrano, celoten svet je oder. Dobro jutro in lahko noc, zadnji naj vgasne luc.
ODGOVORI
4 1
progresivnidaveknastanovanja
30. 09. 2025 20.52
To že, sam gre za to da nekaterim je dovoljeno drugim pa ne. Razredni boj je nujno potreben.
ODGOVORI
0 0
vicente
30. 09. 2025 20.46
+5
po moje ni namerno izdal sej če si duševno neuravnovešen te ne morejo obsodit, to bo Matoz porihtal ker je bolj majhen je za podtalno idealen
ODGOVORI
5 0
Jožajoža
30. 09. 2025 20.46
+6
rad bi enkrat prišel v klet ZLAAA trstenjakova ,da bi videl, slike katerih diktatorjev visjijo v njihovih pisarnah
ODGOVORI
7 1
šemalopabo
30. 09. 2025 20.45
+4
Hojs posredoval tajne podatke svojemu podnajemniku, ki je tudi glavni telesni stražar Janše in pripadnik črnogorskega podzemlja. Uglajena družba, Janša in črnogorska mafija, ki ga ščiti na protestih in drugod.
ODGOVORI
6 2
vicente
30. 09. 2025 20.48
ma ni črnogorska mafija črnogorcem se ne ljubi delat,to prepustijo šiptarjem
ODGOVORI
0 0
Slavko BabIč
30. 09. 2025 20.45
+0
Dokler ga niso odpeljali direkt v preiskovalni zapor, gre samo za novinarsko raco!
ODGOVORI
2 2
PridiNaVIDMAX
30. 09. 2025 20.44
-4
Dobesedno ti gre lahko samo na bruhanje kaj vse si dovoli fašistična koalicija! KO se izkaže, da ni bilo nič, upam da te leve zdraharje stoži za milijone! Banda pokvarjena rdeča
ODGOVORI
1 5
NotMe
30. 09. 2025 20.44
+1
Čakaj malo. 3 leta in pol so na oblasti, tri leta in pol so minila od dogodka in oni ZDAJ pridejo na plano s hišno? Resno? 3 leta in pol? Pa neznani storilec? Dajte no! Če je Hojs res česa kriv, je kriv tudi tisti, ki je tako dolgo zavlačeval
ODGOVORI
3 2
M_teoretik
30. 09. 2025 20.47
+3
Sej bi prej, če Tatjana ne bi delala štalo!?
ODGOVORI
3 0
M_teoretik
30. 09. 2025 20.44
+3
A je Škaljarski klan tud obveščal. Da malo uravnoteži; da ne bo zamere!?
ODGOVORI
3 0
2fast4
30. 09. 2025 20.43
+5
On je k sine... Pa nisem za levico...
ODGOVORI
5 0
Po možganski kapi
30. 09. 2025 20.42
-5
Lepo je dejal gospod Maljevc rajši bom uredil dolgotrajno oskrbo in zgradil 20 tisoč novih stanovanj.Ne pa ,da sem vodja tega klana kot je Hojs
ODGOVORI
0 5
Slavko BabIč
30. 09. 2025 20.44
+2
Maljo te poljublja v ryt, 1001 nick, patogen!
ODGOVORI
2 0
Darko32
30. 09. 2025 20.45
-2
Nevem kaj blefiraš. V svobodi delajo plane, da bodo pobrali ta denar in ga prerazporedili v božičnice. Tako, da te dogotrajne oskrbe bo bolj slabo funkcioniralo. Poglej si izjave kameradov iz SVOBODE.
ODGOVORI
0 2
M_teoretik
30. 09. 2025 20.42
+4
Od kdaj pa pričam preiskujejo hišo od temeljev, do solarnih panelov!?
ODGOVORI
5 1
Kritikizstajerske
30. 09. 2025 20.40
+6
Naj mu premečejo posrane gate lopovu in lažnivcu enem!!! Sramota za Slovenski narod je hojs
ODGOVORI
9 3
Darko32
30. 09. 2025 20.41
-3
Še nek dokaz več, da gre za politično motivirano dejanje in za namišljeno obtožbo.
ODGOVORI
4 7
Kritikizstajerske
30. 09. 2025 20.42
+5
Manj glej noro tv
ODGOVORI
8 3
