Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Je Nemčija pred zgodovinsko prelomnico?

Ljubljana, 20. 09. 2026 07.08 pred 51 minutami 7 min branja 17

Avtor:
Alenka Arko
Afd

Nas mora biti strah? V medijih, družbenih in drugih se v zadnjih dneh veliko govori in piše o zgodbi, ki bi sicer tehnično spadala med popkulturne novice, gre pa seveda za precej več in je značilna za trenutek, v katerem smo.

Na koncertni turneji svetovnega zvezdnika Eda Sheerana je bil eden izmed tistih, ki so občinstvo ogrevali pred nastopom zvezde večera, ameriški raper Macklemore. Med nastopi je večkrat vzklikal geslo: Svobodna Palestina.

Potem pa je eden izmed lastnikov stadionov, Robert Kraft, zahteval, da morajo Macklemora zaradi kritičnega stališča do Izraela odpustiti, ali pa stadiona ne da. In k temu pritegnil tudi lastnike drugih stadionov.

Zgodba se še razvija, zanimivo ob tem pa je, da Robert Kraft in ostali milijarderji, lastniki stadionov, nimajo težav denimo, če pri njih nastopa Kanye West. Njegove nastope so sicer zavrnile številne države zaradi njegovih antisemitskih objav in ker je povsem odkrito slavil Hitlerja.

Ta dvojna merila se zelo očitno izražajo marsikje.

Ed Sheeran
Ed Sheeran
FOTO: Profimedia

Če podrobneje pogledamo stranko Alternativa za Nemčijo s kratico AfD.

Stranka je na nedavnih volitvah v zvezni deželi Saška-Anhalt dobila več kot 43 odstotkov glasov. Za zgodovinsko primerjavo, Hitlerjeva NSDAP je na volitvah leta 1933 dobila približno enak odstotek, Saška pa je bila vedno ena izmed dežel, kjer je imela skrajna desnica visoko podporo.

Stranka AfD, ki lahko že danes doseže visoke odstotke na volitvah še v dveh zveznih deželah in seveda cilja na zmago na zvezni ravni in prevzem oblasti, je sama po sebi polna nasprotij, ki pa zaenkrat očitno volivcev niti malo ne motijo.

Če jih naštejemo nekaj: stranka formalno podpira Izrael. Po drugi strani je znano, da so znotraj stranke člani z močnimi antisemitskimi težnjami in pristaši teorij zarot. Med člani je običajen zgodovinski revizionizem, zmanjšujejo obseg ali celo zanikajo holokavst. Kot je dejal nekoč njen vplivni član, holokavst je samo majhen ptičji kakec v sicer veličastni tisočletni nemški zgodovini.

So proti negovanju kulture spomina in opomina na grozote druge svetovne vojne, relativizirajo krivdo.

Tudi ameriške judovske organizacije menijo, da so nevarni. Kljub uradnemu prilizovanju Izraelu. Ki ga seveda izrabljajo za krepitev sovraštva proti islamu.

Naprej, ena izmed voditeljic stranke Alice Weidel, po videzu in tudi poklicu ekonomistka, bankirka. Je lezbijka, ki živi s svojo ženo in otroki v Švici.

Ob tem, da stranka ostro zagovarja le tradicionalno družino in je proti pravicam LGBTQ. Sicer to spet ni nekaj, česar ne bi poznali že iz zgodovine.

Praznovanje zmage v stranki AfD
Praznovanje zmage v stranki AfD
FOTO: AP

Eden izmed glavnih Hitlerjevih sodelavcev na začetku, Ernst Roehm, vodja vplivne SA, paravojske, ki je štela milijone, je bil takorekoč odkriti gej. Kljub temu, da je bila nacistična doktrina uradno ostro proti temu, so ga, dokler so ga potrebovali, tolerirali. Potem je Roehm, kot vemo, slabo končal, v akciji, poimenovani "noč dolgih nožev", leta 1934 so navsezgodaj SS-ovci vdrli v hotel, kjer je bilo vodstvo SA, in vse pobili. Šlo je za boj za vpliv in prevlado, vendar pa so kot nekakšno opravičilo potem navajali njihovo moralno izprijenost.

Če daje Weidel torej sodoben, urbani videz, ki stranki koristi pri pridobivanju glasov tudi tega sloja, pa je seveda v stranki še vse kaj drugega. Odkriti podporniki nacističnega režima, SS, zanikovalci holokavsta itd. Če sploh ne omenjamo cestnih nasilnežev, ki jih izrabljajo za napade na tujce in na kogarkoli, ki jim ne diši, in se z njimi dobivajo naskrivaj, ko kujejo načrte, kako izpeljati veliko remigracijo.

Tudi to, da je žena Alice Weidel rojena na Šrilanki, očitno ni moteče. Čeprav je njihov boj proti migrantom in tujcem nasploh glavna platforma za pridobivanje volivcev.

So za izgon takorekoč vseh tujcev, tudi tistih, ki imajo nemško državljanstvo.

Čeprav je denimo politični svetovalec AfD Filip Gašpar, rojen v Nemčiji, starši so gastarbajterji s Hrvaške, v intervjuju za enega izmed hrvaških medijev dejal, da ne bodo kar prišli po hrvaške zdravnike, sestre, gradbenike itd. in jih odvlekli nazaj, pa je vendarle to njihova doktrina, velika remigracija bi zajela milijone ljudi.

Ostali bi lahko samo Nemci po prednikih in krvi.

Tudi sovražen odnos do migrantov sicer ni nekaj novega. Zahodna Evropa je po vojni, ne samo Nemčija, tudi druge države, Belgija denimo za svoje rudnike, potrebovala veliko delavcev. Takrat so množično prihajali tudi iz drugih evropskih držav, Jugoslavije, tudi Italije denimo. In tudi oni, čeprav so jih krvavo potrebovali, so bili drugorazredni državljani, živeli ločeno, druženje je bilo takorekoč družbeno nesprejemljivo.

Na gnev ljudi danes, ki ga podpihuje in izrablja stranka, očitno prav nič ne vpliva podatek, da se je v Nemčiji število prosilcev za azil od lani zmanjšalo za 48 odstotkov.

Morda največja dvoličnost pa je, da se predstavljajo kot zagovorniki in zastopniki delavcev.

Pa seveda niso in če bi brali njihov program, bi videli, da je klasičen program kapitala, nižji davki, manj za socialo, manj za javne storitve itd. Kmetje, za njih so na začetku celo predlagali ukinitev subvencij, naj gredo lepo na trg. AfD seveda v tem tudi ni nič tako posebnega, podobno se kot zagovornik delavcev predstavlja ameriški predsednik Trump. Stranki pa lepo uspeva, da ekonomski strah ljudi preusmerja v ksenofobni nacionalizem.

Stranka pa gre še dlje. Zagovarjajo izstop iz EU, tudi iz evra in schengna.

Vsi, ki se malo spoznajo na ekonomijo, vmes je tudi Weidel, vedo, da bi to bilo za nemško gospodarstvo lahko zelo zelo slabo, ampak ja, sliši pa se fino - spet naš denar pa spet bomo sami suvereno odločali itd., izgubili pa bi seveda trg in druge ugodnosti. Kako debelo bodo gledali suvereni Nemci, ko bodo denimo po počitnicah na Hrvaškem plačevali po več sto mark visoke račune za telefon, internet ...

Večina podpornikov pa najverjetneje programa tako ali tako ni niti pogledala. Slišijo, kar želijo. Predvsem pa se čutijo slišane in videne. AfD dela, hodi od kraja do kraja, prireja mitinge, prireja veselice s klobasami, pivom in plesom. Ustvarja občutek skupnosti. Hkrati z občutkom večvrednosti. Grmi proti etabliranim strankam, ki roko na srce res slabo delajo, kancler Scholz pa je tako nepriljubljen, da ga njegov SPD prav prosi, naj jih ne hodi podpirat na lokalne volitve.

Alenka Arko
Alenka Arko
FOTO: POP TV

Še en odklon, AfD v nasprotju z večino sorodnih strank v Evropi tudi odkrito izraža prijateljstvo z Rusijo, med člani naj bi bili tudi ruski agenti, so proti pomoči Ukrajini, tudi to nikogar ne moti.

Mnogi iščejo razloge uspeha AfD v zgodovini in nekakšnem nacionalnem karakterju ljudi iz Vzhodne Nemčije, Prusije, kjer ima AfD največjo podporo. Res je, da so Prusi nekako prišli v zgodovino kot narod, ki je zagovornik trde vojaške roke in discipline.

Potem pa je seveda še vse, kar se je dogajalo po padcu berlinskega zidu in združitvi Nemčij.

Razvpiti Treuhand, nemška vladna agencija, je po letu 1990 izvedel privatizacijo več kot 90 odstotkov vzhodnonemške ekonomije, izgubljenih je bilo več kot 2 milijona (vzhodnonemških) služb, premoženje je šlo v roke v glavnem zahodnonemškim lastnikom.

Vse to je grenka izkušnja, toda AfD je bila ustanovljena na zahodu države. Na zahodu, kjer so po vojni številne vplivne položaje v javni upravi in institucijah brez težav zasedli nekdanji nacisti. Prava denacifikacija se je začela šele v 60., z vrhom med vladanjem kanclerja Willyja Brandta, ko so se nove generacije soočale z zločini staršev in starih staršev.

Zdaj bodo morda že kmalu odkriti simpatizerji Hitlerjevega režima zasedli položaje na čelu vojske, obveščevalnih služb, izobraževalnih ustanov, policije ...

Medtem pa v Nemčiji poteka vzporedno še en potencialno nevaren proces. Nemčija se militarizira, krepi se vojaški proračun, so že četrti na svetu po izdatkih, diši tudi po obveznem naborništvu.

AfD ima mednarodno podporo, predvsem v ZDA imajo oboževalce, kot so Elon Musk, J. D. Vance in Trump.

In drugače kot pri sorodnih strankah in politikih, kot sta Giorgia Meloni ali Marine Le Pen, ki se trudijo malo olepšati podobo in se odmakniti od fašističnih korenin, da bi pridobili tudi bolj zmerne volivce, je pri AfD občutek, kot da bližje ko so oblasti, trši postajajo. Zaenkrat žal kaže, da jim to prinaša uspeh. In da so se motili tisti, ki so bili gluhi za opozorila, ko se je stopnjevalo, ko se je pojavila NPD, pa potem Pegida in nazadnje AfD. In ki so menili, da je Nemčija imuna na vrnitev nekih zavržnih ideologij.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
komentar alenka arko afd

Tekma orjaških buč: katera je bila letos najtežja?

24ur.com 'Terorizem je nova realnost Evrope'
24ur.com Leto dni od tragedije v Magdeburgu: bo varnost poostrena tudi pri nas?
Cekin.si Kruta realnost srednjega razreda: tudi dobra plača ni več dovolj za nakup doma
24ur.com Janša: Smo na začetku nove hladne vojne
Moskisvet.com Vse, kar morate vedeti o stenicah in kako se jih znebiti
24ur.com Ali Nemčiji grozi zima stoletja?
24ur.com 1461 dni duela Putin – Zelenski, groze in razbitih iluzij: vrnitve ni
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vera in Bog
20. 09. 2026 08.20
Nemčijo so uničili, nekdo mora odgovarjati !
Odgovori
0 0
Krošnja
20. 09. 2026 08.18
Kar desničar ne razume je tudi to da bi vsaka desnicarska stranka v svoji drzavi imela le svoje- pomeni tudi slovence je treba naterati ven REMIGRACIJA- tudi za nas. Kako ti je lahko to normalno? Kaj je v tem domoljubnega če si slovenec in kako lahko podpiras stranko ki ima to v svojem programu???
Odgovori
-1
0 1
Vera in Bog
20. 09. 2026 08.22
Vsaka nacija sama odloča kdo bo prišel k njim. Prvi pogoj da prihaja iz sorodnega okolja !
Odgovori
0 0
natmat
20. 09. 2026 08.18
Kako da se desnih ubogih krav v blatu ne sme komentirati....???
Odgovori
-1
0 1
Pamir
20. 09. 2026 08.17
V komunistični janšariji pa migrantski centri polni, prevozi s hrvaške meje laufajo na polno.
Odgovori
-1
0 1
Vera in Bog
20. 09. 2026 08.22
Hehe janša je frjk desničar
Odgovori
0 0
mali.mato
20. 09. 2026 08.15
AfD je rešitev za Nemčijo in Evropo.
Odgovori
+4
5 1
Vera in Bog
20. 09. 2026 08.23
Bodimo previdni !
Odgovori
0 0
Krošnja
20. 09. 2026 08.13
Ljudje ne razumejo da ce nimaš protimigrantskega stališča, si proti fašistom, nacistom, proti temu da ti vsiljujejo spol potem nisi avtomatsko levičar pač pa je to normalno. To je normalnost! Ni treba biti v vseh pogledih lev in v vseh desen. Dejstvo je da je Hitler pobijal tudi Slovence za to mi naj nekdo razloži kako si domoljub če podpiras Hitlerja? -in tega skrajno desni fanatiki ne razumejo!
Odgovori
+3
4 1
Voly
20. 09. 2026 08.18
Podpis!
Odgovori
-1
0 1
leviindesnikekci
20. 09. 2026 08.09
Mozgani ljudi niso zmozni dojeti, da sta levi in desni krili, krili iste ptice.
Odgovori
+1
1 0
leviindesnikekci
20. 09. 2026 08.09
271 tisoc maks, ne pa 6 milijonov, pa se to zaradi tifusa, ker so "zavezniki" bombandirali vse humanitarne poti do taborisc. Le zakaj so bila v taboriscih gledalisca in bazeni? Vedno zrtve.
Odgovori
-3
0 3
Stiva
20. 09. 2026 08.07
Levico in komunisticno SD je treba prepovedat. Zapret in prepovedat vse skupaj. Se dobro da pri nas Jansa pride in cisti umazanijo. Bog, domovina, Jansa!
Odgovori
-1
5 6
Voly
20. 09. 2026 08.21
Meni ste brisali veliko manj radikalne komentarje, da pa tega ne zbrišete, pa res ne razumem! Res me zanimajo vaši kriteriji, ker tole je pa višek!
Odgovori
0 0
kakorkoliže
20. 09. 2026 08.05
Za vzpon skarajne desnice je vedno kriva politika skrajnih levičarjev in obratno.
Odgovori
-3
5 8
Slovencisofauš
20. 09. 2026 08.02
To Alenko Arko bi bilo potrebno odstraniti iz tega portala. Nimate nevtralnega stališča temveč izrazito levega. Če že naslavljate stranko afD kot skrajno desno potem so vaši članki skrajno levi. Očitno prejemate velike prilive od levih strank da pišete takšne bedarije. Glede nato, da imajo takšno podporo od ljudstva to pomeni da so se ljudje končno naveličali teh migrantov, in hočejo dejansko evropo imeti za evropejce in ne za islamiste. Jaz tukaj ne vidim problema. Glede na prebrani članek pa ste izdajalka lastnega naroda in bi bilo boljše, da se kar preselite v Gazo ali pa kaj podobnega.
Odgovori
+4
10 6
bibaleze
Portal
Majhno slovensko mesto, ki je jeseni kot ustvarjeno za družinski izlet
Če imate otroke, tega dogodka v Ljubljani ne smete spregledati
Če imate otroke, tega dogodka v Ljubljani ne smete spregledati
Priprava na prihod sorojenca: kako pomagati malčku sprejeti bratca ali sestrico
Priprava na prihod sorojenca: kako pomagati malčku sprejeti bratca ali sestrico
Kdaj je otrok pripravljen na pravi film? Strokovnjak opozarja na to
Kdaj je otrok pripravljen na pravi film? Strokovnjak opozarja na to
zadovoljna
Portal
Neveste zapravljajo na stotine evrov: je to prisrčna gesta ali še en nepotreben strošek?
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka odločitev, kozorogi iščejo varnost
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka odločitev, kozorogi iščejo varnost
Tedenski horoskop: Kozorogi potrebujejo toplino, ribe bodo občutljive
Tedenski horoskop: Kozorogi potrebujejo toplino, ribe bodo občutljive
To modno pravilo je uradno zastarelo
To modno pravilo je uradno zastarelo
vizita
Portal
Pozabite na drage dodatke: za zdravje po 50. letu je pomembnejša ta preprosta navada
Pri bolečinah v hrbtu počitek ni vedno najboljša rešitev
Pri bolečinah v hrbtu počitek ni vedno najboljša rešitev
Ali lahko z vitamini in prehranskimi dopolnili preprečimo prehlad?
Ali lahko z vitamini in prehranskimi dopolnili preprečimo prehlad?
Lubenica ali ananas: katero sadje manj dvigne sladkor?
Lubenica ali ananas: katero sadje manj dvigne sladkor?
cekin
Portal
Število zaposlenih starejših od 55 let poskočilo za 65 odstotkov
Na mestu nekdanjih rudnikov gradijo enega največjih podatkovnih centrov v Evropi
Na mestu nekdanjih rudnikov gradijo enega največjih podatkovnih centrov v Evropi
Ja vaš račun za hrano previsok? Obstaja rešitev
Ja vaš račun za hrano previsok? Obstaja rešitev
Zelo bogata država, a delavcev nima. Je to priložnost za vas?
Zelo bogata država, a delavcev nima. Je to priložnost za vas?
moskisvet
Portal
'Tito je bil že mrtev': zdravnik, ki je izključil aparate, razkril, kaj se je zgodilo
Gola že pred slavo: drzni začetki ene največjih filmskih div
Gola že pred slavo: drzni začetki ene največjih filmskih div
Bi si upali voziti avtomobil, širok le 50 centimetrov?
Bi si upali voziti avtomobil, širok le 50 centimetrov?
Partnerka želi ves čas vedeti, kje ste? Tukaj je meja med zaupanjem in nadzorom
Partnerka želi ves čas vedeti, kje ste? Tukaj je meja med zaupanjem in nadzorom
dominvrt
Portal
Jesenski sprehod s psom? Pazite, kaj se skriva med listjem
Je usnjena jakna postala trda? Tako ji lahko povrnete mehkobo
Je usnjena jakna postala trda? Tako ji lahko povrnete mehkobo
Ne nabirajte šipka prezgodaj: kdaj je pravi čas?
Ne nabirajte šipka prezgodaj: kdaj je pravi čas?
Želite cvetje tudi pozimi? Jeseni morate posaditi te priljubljene cvetlice
Želite cvetje tudi pozimi? Jeseni morate posaditi te priljubljene cvetlice
okusno
Portal
Pozabite na klasične čufte, tako pripravljeni so še boljši
Poznate to staro sladico? V tej različici je še boljša
Poznate to staro sladico? V tej različici je še boljša
Hrustljave perutničke iz pečice: skrivnost je v eni sestavini, ki jo imate doma
Hrustljave perutničke iz pečice: skrivnost je v eni sestavini, ki jo imate doma
Hitro skutino pecivo, ki izgine s pekača, še preden se dobro ohladi
Hitro skutino pecivo, ki izgine s pekača, še preden se dobro ohladi
voyo
Portal
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Trotsky
Trotsky
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961