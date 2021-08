Je nižanje kazni za prehitro vožnjo res dobra rešitev?

Od včeraj veljajo številne nove omejitve in zapovedi v cestnem prometu. Mesto v spremenjenih pravilih pa je končno dobil tudi električni skiro, ki je že nekaj časa pogost udeleženec v prometu. Ponekod zakon rahlja kazni, drugod jih zaostruje. In kaj točno je od včeraj drugače?

In nenazadnje: zakon zapoveduje novo pravilo ob prehitevanju počasnejših udeležencev prometa, kot so kolesa, skiroji, motorna kolesa s hitrostjo do 25 kilometrov na uro – to je dovoljeno le na razdalji vsaj meter in pol.

Medtem se kazni za prehitro vožnjo nižajo. "Do sedaj smo vedno globe višali. Tako da nekih izkušenj s tem, ko se globe znižajo, nimamo in je težko zdaj natančno govoriti, kako bo to vplivalo na varnost cestnega prometa. To bo najbolj pokazal čas," pa izpostavlja Ivan Kapun , vodja Sektorja prometne policije na GPU.

Ob tem morajo mlajši od 18 let obvezno nositi čelado, za ostale pa je to priporočljivo. Nikakor pa, tako kot na kolesih, ne bo dovoljeno uporabljati slušalk.

V oddaji 24UR ZVEČER so gostili strokovnjaka za prometno varnost Andreja Brgleza , direktorja Inštituta za civilizacijo in kulturo. Kako gleda na spremembe, ki stopajo v veljavo? Kako bodo vplivale na našo vožnjo? Brglez odgovarja, da bomo videli, a te spremembe so bile pričakovane, dolgo so se pripravljale, AVP jih je imela tudi že lep čas pripravljene. "To je samo en del, paket je precej širok. Ne sme nas zbegati, promet je živ organizem, se spreminja. To je tudi še mogoče en trenutek, da se opozori vse tiste, ki imamo vozniško dovoljenje, da pravzaprav, ko smo naredili vozniški izpit, se še nismo naučili vsega. Promet se spreminja, moramo ga spremljati, pravila se spreminjajo, ureditve, moramo ostati v toku, jih poznati," pravi. Razlaga tudi, da se je kasneje sicer še veliko popravkov zgodilo, kot je tudi praviloma, ko se začnejo poslanci v prvem in drugih branjih potem dotikati še kakšnih sprememb. "Ampak zdaj je tukaj in je, kakršen je."

Kako pa gleda na znižanje kazni za prekoračitev hitrosti in na drugi starni višanje za uporabo telefona? "Tukaj se moramo spomniti vsi na nekaj, kar se bomo z lahkoto – in to je pravzaprav, da je v poslanskih klopeh tako, čez palec, kakšna tretjina novih obrazov. Vse ostalo so stari znanci, ki so 20 let ves čas samo dvigovali kazni. Ob tem pa je stroka – prometna, pa tudi pravna in ostala – ves čas opozarjala, da dvigovanje kazni in samo višina ne bo odigrala tistega, kar si politika misli, da se bo zgodilo – da se bomo ustrašili, ker je previsoka kazen. To je delovalo včasih po mesec ali dva, potem pa se je vse spet vrnilo v stare tirnice. Zakaj? Ker druga dva 'momenta' ne zdržita – to je, da je kazen tudi izrečena in seveda tudi hitro pobrana oziroma izterjana denarna kazen," pravi. Tukaj pa je – tako Brglez – retorika politikov popolnoma enaka, ne glede na to, ali gre za višanje, ali nižanje kazni.

Kot še enkrat izpostavlja, mora biti kazen torej primerno visoka in hitro izrečena. "Opozorim ponovno, da policije ni na cestah, vemo, da je tudi hitro ne bo, možnost, da nas bodo dobili ostaja enako visoka, kot je bila prej. Kako uspešna pa je država pri izterjanju denarja, pa vemo: imamo tistih čudovitih 50 odstotkov popusta, če plačamo v 15 dneh, kar pa kaže na nemoč države. Če je kazen 200 evrov, je 200 evrov in jo mora država od državljana seveda dobiti, brez popustov in vsega ostalega."

Orodje po njegovem ostaja šibko, še vedno enako, si pa misli, da se je zdaj država odločila oziroma so se poslanci zatekli k temu nižanju zato, ker se pripravlja v prihodnjih letih večji paket nadzora prometa – ne več samo s policijo, ampak z bistveno več kamerami, radarji, zankami in z vsemi drugimi tehničnimi sredstvi. "Tako da bo to bolj avtomatiziramno."

Več odgovornosti na posamezniku

Prvič v zgodovini pa imamo tudi regulirano vožnjo z električnim skirojem. Kaj nam to sporoča? Strokovnjak za prometno varnost pravi, da se je to zelo čakalo. "Agencija je imela ta paket sprememb že kar nekaj časa pripravljen, pa so se poslanci okrog tega bistveno predolgo 'motovilili'. S tem se daje sedaj vsaj neke osnovne geberite."

Bistveno večje težave pa bomo v prihodnjih letih po njegovem imeli na nekem drugem področju. "In to so mestna jedra, ki bodo poskušala postajati vedno bolj vrnjena nazaj pešcem, avtomobili pa se bodo iz njih umaknili. Tukaj bo nekakšno sobivanje med pešci in drugimi prevoznimi sredstvi na neke pogone, verjetno v večini elektrificirane," razlaga. Tukaj pa ne bo šlo samo za skiroje – prihaja paleta novih prevoznih sredstev – za mlajše, starejše, avtonomna, neavtonomna ... "Vse to se bo gibalo in tam pa ne bo mogel zakon, črka nadzora ali nadzor redarjev, policistov, odigrati svojega. Jaz sem popolnoma prepričan, da tukaj se bi moralo pač staviti na to, da se izobražuje mlajše generacije in vse ostale, če še ni prepozno za nas, za neko empatijo – da paziš name, jaz pazim nate in tako poskušamo sobivati v tistem okolju."

Mora pa biti po njegovem vseeno hitrost nižja. "V peš conah se bo morala gibati od tri do pet kilometrov na uro. Verjetno bo to tehnično rešeno – da skiroji ne bodo smeli v cono za pešce z višjo hitrostjo, da se bo avtomatično zmanjšalo njihovo hitrost. To so vse rešitve, ki so pred nami."

Kakšne pa so še druge spremembe v prometu, ki nas čakajo – predvsem glede na podnebne spremembe? V tem zadnjem poročilu o podnevnih spremembah je promet denimo izpostavljen kot eden največjih onesnaževalcev. Znanstveniki so na tem področju tako že prižgali rdeči alarm. Brglez meni, da je ta rdeči alarm, ki smo ga pred dnevi videli, tista prava, velika težava. "Če rečemo, da sta promet sam po sebi in prometna varnost težavi zadnjih 100 let in bosta še naslednjih 50, pa je to resnični problem. In mislim, da se tega niti ne zavedamo, niti ga na prav način še sploh nismo začeli reševati. Moramo vedeti, da kar se prometa tiče, seveda ni edini, ki onesnažuje. Lahko bi govorili tudi na primer o tem, da moramo spremeniti navade pri kupovanju hrane ali pa oblačil, industrije na splošno. Promet je zelo na očeh, je tisti, na katerega najprej pomislimo, seveda ker več kot jasno onesnažuje naša dihala. Ampak ne vem, če vsi pravzaprav razumemo, kaj to pomeni," navaja. Ob tem predstavi primer elektrifikacije. "Zdaj industrija govori o tem, da se bo do leta 2030 vse elektrificiralo. Moramo pa vedeti, da tudi kot družba nismo pripravljeni potegniti črte. /.../ Recimo Nemčija, ali pa vse tiste industrijske države, ki imajo največjo zalogo rešitev za avtomobile, pa predvsem za tovorni promet – razmišljajo o ekspanziji električnih avtomobilov. Ne bo jih manj, računa se, da jih bo več. Deljena avtomobilnost ne pomeni, da bo manj avtomobilov na cestah, pomeni, da jih bo več."

Ob tem še poudari, da na planet Zemljo gledamo kot na poslovni model, ki mora ves čas prinašati še več dobička za obstoječe. "Iz konj smo lahko šli na avtomobile, iz bencinskih avtomobilov na električne pa ni skok, ki ga mi v okoljskem smislu zdaj potrebujemo. Tukaj je rešitev samo manj – manj vožnje, manj onesnaževanja kot takega. Ali pa seveda tehnološka rešitev nečesa, kar popolnoma ozeleni našo mobilnost, kot je zdaj. Te rešitve pa v resnici nimamo." Bomo pa videli, kdaj jo bomo dobili in kakšna bo.