Je nov odlok o plovnem režimu na reki Soči neustaven?

Tik pred začetkom plovne sezone na reki Soči so v Posočju vedno bolj napeti loki med raftarskimi podjetji in kobariškim županom, ki je pod streho spravil nov odlok o plovnem režimu na reki Soči. Ta ukinja dosedanje pavšale in uvaja nov način pristojbine v obliki dovolilnice ter elektronsko potrjevanje le-teh pred odhodom na reko. Nov odlok so potrdili v Kobaridu in Tolminu, v Bovcu velja stari, kar pomeni dvojno plačevanje. Raftarji so zato ta teden vložili predlog za ustavno presojo odloka.