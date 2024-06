Je novi Superb res boljši od starega?

OGLAS

Vse od leta 2001 je v svojih dveh karoserijskih različicah in številnih izpeljankah izpolnjeval tako rekoč vse želje slovenskih voznikov. S čim pa najbolj prepriča novi Superb in zakaj je ta generacija boljša od prejšnje, ki je na pogled še danes sodoben avtomobil brez vidnih znakov staranja? Glede česa so skeptični trenutni lastniki prejšnjih generacij tega modela? Preverite. 1. "Je tudi novi tako velik kot moj Superb Combi tretje generacije?" Brez skrbi, Superb ostaja velik in preprosto večopravilen avto. Za sodobnim, prepoznavnim videzom z značilno masko in ožjimi (tudi matričnimi) LED žarometi, se skriva izjemno prostorna notranjost. Čeprav je le štiri centimetre daljši kot prej, je skupna dolžina različice Combi že 4,9 metra. Ker so ostale dimenzije podobne, so morali inženirji zelo natančno načrtovati notranjost, da so za potnike našli še nekaj dodatnih milimetrov tu in tam, predvsem pa povečali že prej izjemno velik prtljažnik. Ta pri karavanski različici zdaj meri osupljivih 690 litrov, to pa je kar 30 litrov več od predhodnika! Tudi limuzina se lahko pohvali s kar 645 litri!

Seveda ne gre le za prostornino, pač pa tudi za praktičnost in možnost izkoristka. Poleg opcije podiranja zadnje klopi (60:40) je mogoče v prtljažnik dodati elastične mreže za shranjevanje manjših predmetov in zadrževalne elemente za prtljago. Med skupaj 28 praktičnimi Simply Clever rešitvami so pri karavanski različici zdaj električni prtljažni rolo, poseben predal pod njim in dodatne kljuke na bokih.

Vsi, ki ga že vozite, in tisti, ki o njem razmišljate zdaj, lahko o novem Superbu več preberete na skoda.si, še najbolje pa ga boste spoznali na testni vožnji.

2. "Upam, da niso šli v popolno digitalizacijo." Voznikovo okolje je digitalizirano, prilagodljivo in povezljivo, a s pomembnim dodatkom: s pametnimi izbirnimi gumbi, ki omogočajo hiter in intuitiven dostop do številnih funkcij vozila in infozabavnega sistema.

Na voznikovi desni prevladuje kar 13-palčni (opcijski) prostostoječi zaslon infozabavnega sistema, pred voznikom pa je prilagodljivi 10-palčni digitalni informacijski zaslon, ki ponuja vse potrebne vozne informacije in ga lahko voznik prilagaja svojim potrebam. Prvič je zdaj v Superbu na voljo tudi sodoben projicirni zaslon, ki vozniku v višini oči na vetrobranskem steklu prikazuje informacije o hitrosti, navigaciji, prilagodljivem tempomatu, prometnih znakih... Voznikovo okolje določa tudi prestavna ročica, ki je zdaj vedno za volanskim obročem, saj so vsi motorji spojeni le s samodejnim menjalnikom DSG, ki s svojim hitrim in nezaznavnim prestavljanjem lajša voznikov vsakdan, hkrati pa to počne brez zamikov in izgube inercije pri dinamični vožnji. Na voljo je tudi cel kup povezljivostnih storitev, digitalna pomočnica Laura pa si pri odgovorih pomaga s ChatGPT-jem.

3. "So sedeže še kaj izboljšali?" Seveda - pri novem Superbu je mogoče izbirati kar med tremi različicami sedežev, ki se razlikujejo po opremi, tehnologiji, obdelavi in izgledu. Popolna novost so tako imenovani Ergo sedeži, ki so zasnovani še posebej hrbtenici prijazno. Opremljeni so z možnostjo električnega pomika v vse smeri in celo s funkcijo enostavnega vstopa, tu pa je še možnost masaže z desetimi pnevmatskimi blazinicami. Sedeži so ob tem še ogrevani in prezračevani. Sedežne prevleke so v Superbu iz trajnostnih materialov, visokokvalitetne Suedie in perforiranega usnja v barvi konjaka, pri čemer za barvanje usnja uporabljajo odpadne surovine, ki nastanejo pri stiskanju oljčnega olja.

4. "So spremembe le kozmetične narave?" Sploh ne. Z oblikovnimi in aerodinamičnimi izboljšavami Superba se je zmanjšala poraba goriva, hkrati pa se je izboljšala zmogljivost. In čeravno so denimo osnovni tehnični parametri podvozja ostali podobni kot prej, so inženirji posamične obese spredaj in večvodilno premo (eno vzdolžno vodilo, tri prečna) na zadnji osi v mnogočem posodobili, da je novi Superb bolj agilen. Še najbolj pa so ponosni na prilagodljivo blaženje oziroma DCC druge generacije. DCC Plus uporablja dva neodvisno nadzorovana ventila za ločen nadzor odboja in stiskanja vzmetenja. Prej je obe funkciji krmilil en sam ventil. Nova generacija omogoča hitrejšo nastavitev in širši razpon blaženja. Z ustrezno nastavitvijo DCC Plus ostane karoserija avtomobila bolj umirjena ter manj dovzetna za tresljaje in navpična nihanja.

5. "Je smiselno hibridnega Superba, ki ga vozim zdaj, zamenjati z novim?" Na kratko: da. Novi Superb je na voljo s kar šestimi učinkovitimi pogonskimi sklopi in med njimi sta tako blagi hibrid (prvič) kot priključni hibrid (druge generacije). Motor 1.5 TSI v kombinaciji z električnim motorjem in baterijo s 25,7 kilovatnimi urami (bruto) zagotavlja sistemsko moč 150 kilovatov (204 'konjev') in omogoča električni doseg več kot 100 kilometrov (WLTP). To pa je izjemen napredek – upoštevajoč dejstvo, da je imel predhodnik le 40 kilometrov dosega! Omogoča tudi polnjenje na hitri polnilnici (50 kilovatov) in na izmeničnem toku z 11 kilovati (pri predhodniku le 3,7 kilovata).

Poleg tega je tudi štirivaljni 1.5 TSI opremljen z blago-hibridno 48-voltno tehnologijo (1,5 eTSI, 110 kW), kjer zagonski alternator z 10 kilovati pomaga motorju pri pospeševanju in na ta način varčuje z gorivom. Na voljo sta še dva močnejša bencinska motorja (150 in 195 kW/204 in 265 KM) in dva dizelska agregata (110 in 142 kW /150 in 193 KM). Njuni najmočnejši različici (195 kW/265 KM in 142 kW/193 KM) sta opremljeni s štirikolesnim pogonom.

