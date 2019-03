Je Novič v 12 minutah lahko prišel od doma do mesta zločina?

Janko Jamnik je bil umorjen 16. decembra 2014 okoli 19.40 na parkirišču pred restavracijo Via Bona na Viču v Ljubljani. Milko Novič ima alibi do 19.28, ko je njegova hčerka s prijateljico odšla od doma. Sodišče bo zato skušalo preveriti, ali je v 12 minutah, kolikor je razlike med obema dogodkoma, lahko prišel na kraj umora bodisi z avtomobilom bodisi s kolesom.

Sodnik Zvjezdan Radonjićbo danes v spremstvu tožilke, Noviča in njegovega zagovornika preveril, koliko časa bi Novič potreboval z avtomobilom in kolesom od svoje hiše v Žaucerjevi ulici do restavracije Via Bona v Tbilisijski ulici ter obratno. Ogledali si bodo tudi Novičevo hišo.

Podobno rekonstrukcijo je sodišče že opravilo ob prvem sojenju. Takrat je ugotovilo, da bi Novič za omenjeno pot s kolesom potreboval okoli šest minut in pol, z avtomobilom pa nekoliko manj. Tokrat bodo sicer rekonstrukciji izpeljali po nekoliko drugačni poti.

Natančno preverjanje alibija v ponovnem sojenju je zahtevalo vrhovno sodišče, ko je razveljavilo prvotno obsodilno sodbo. V svoji odločitvi je med drugim zapisalo, da bo moralo v ponovljenem postopku sodišče z izvedbo predlaganih dokazov razčistiti predvsem s strani obrambe ponujeno možnost popolnega alibija oziroma ugotoviti, ali je sploh obstajala teoretična (fizikalna) možnost, da bi obsojenec prispel na kraj dejanja v času, ki mu je bil na voljo od odhoda hčere na fitnes.