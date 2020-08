Je obisk ameriškega zunanjega ministra povezan s tehnološko vojno med Kitajsko in ZDA?

V ospredju obiska zunanjega ministra ZDA Mikea Pompea je podpis dvostranske izjave o varnosti mobilnih omrežij 5G. Strokovnjaki menijo, da je to le še en poskus izločiti Kitajsko v tehnološki vojni. Tako želijo Američani, ki sicer nimajo ne podjetja niti tehnološke alternative za vzpostavitev omrežja, izločiti kitajska velikana Huawei in ZTE. V ozadju gre za velikanske vložke v novo infrastrukturo, ki pa bo uporabnikom prinesla hitrejši prenos podatkov, nastanek novih tehnologij in komunikacije ter nova delovna mesta.