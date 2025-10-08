Je oblast v Mariboru radarje postavila zgolj za polnjenje proračuna?

Tri lokacije, tri ohišja, v njih pa izmenjaje zaenkrat en radar. V prvem mesecu, ko glob še niso izdajali, je bilo 100.000 kršitev, z uvedbo kaznovanja pa se je število kršiteljev – tako kažejo podatki mariborske občine – zmanjšalo za skoraj trikrat. Zato župan Saša Arsenovič že razmišlja o postavitvi novih.

"Bom gledal, koliko je omejitev in se toliko peljal," trdi Mariborčan, ki smo ga srečali v mestu. In dodaja, da te v nasprotnem primeru v poštnem nabiralniku hitro pričaka kuverta.

Doslej so poslali za dobrih 20.000 evrov glob.

Da zgolj polnjenje proračuna še ne pomeni tudi prometne varnosti, medtem opozarja mestna opozicija, ki se s postavitvijo novih radarjev ne strinja. Zahtevajo sklic izredne seje mestnega sveta, ker da obstajajo boljše rešitve za umirjanje prometa.

"Predlagamo, da namesto stacionarnih merilnikov hitrosti oziroma radarjev postavimo fizične ovire, ki bodo preprečile, da se nesreča sploh zgodi," pravi Igor Jurišič iz Stranke mladih (SMS Zeleni). Kot so denimo, dodaja, šikane na Kardeljevi cesti. "Zavedamo se, da s fizičnimi ovirami proračuna ne polnimo, ampak nam je prometna varnost pomembnejša od proračuna," dodaja.

Lidija Divjak Mirnik iz Liste za pravičnost in razvoj (LPR) ob tem opozarja tudi na 'nočne dirke', ki se dogajajo na posameznih odsekih v središču mesta in bližini UKC Maribor. "In to so stvari, ki jih je treba prav tako nasloviti, ne le postaviti radarje in 'kasirati'. To je pač najlažje in smo proti temu."

Podobno meni tudi Zdravko Luketič iz NSi: "Zdi se mi, da je tukaj neko preračunavanje, neka prosta presoja in je prav, da svetniki povemo, kaj si o tem mislimo."

In kaj si o tem mislijo voznice in vozniki?

Da radarji niso pravilna smer za upočasnitev vožnje, boljši bi bili ležeči policaji, pravi ena od vprašanih. Da takšne ovire uničujejo vozilo, pa meni drug voznik. "Plačila ne dobiš nazaj, podvozja grejo, ker so nakloni preveliki. Tako da – radarje ter visoke kazni za divjanje in vožnjo pri rdeči luči."

Kdaj in kje bodo postavili še dodatne radarje, ki jih je napovedal župan, pa zaenkrat še ni znano.