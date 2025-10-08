Svetli način
Je oblast v Mariboru radarje postavila zgolj za polnjenje proračuna?

Maribor, 08. 10. 2025 19.53 | Posodobljeno pred 14 minutami

Mojca Hanžič
Po postavitvi treh ohišij za stacionarni radar mariborska občina napoveduje še dodatne radarje, kar je mestno opozicijo dvignilo na noge. Županu Saši Arsenoviču očitajo, da gre zgolj za polnjenje proračuna in ne za prometno varnost, namesto radarjev pa predlagajo postavitev tako imenovanih šikan in ležečih policajev. Zahtevali so tudi sklic izredne seje mestnega sveta. Kaj pa pravijo številke? In kaj ljudje?

Tri lokacije, tri ohišja, v njih pa izmenjaje zaenkrat en radar. V prvem mesecu, ko glob še niso izdajali, je bilo 100.000 kršitev, z uvedbo kaznovanja pa se je število kršiteljev – tako kažejo podatki mariborske občine – zmanjšalo za skoraj trikrat. Zato župan Saša Arsenovič že razmišlja o postavitvi novih.

"Bom gledal, koliko je omejitev in se toliko peljal," trdi Mariborčan, ki smo ga srečali v mestu. In dodaja, da te v nasprotnem primeru v poštnem nabiralniku hitro pričaka kuverta. 

Doslej so poslali za dobrih 20.000 evrov glob.

Da zgolj polnjenje proračuna še ne pomeni tudi prometne varnosti, medtem opozarja mestna opozicija, ki se s postavitvijo novih radarjev ne strinja. Zahtevajo sklic izredne seje mestnega sveta, ker da obstajajo boljše rešitve za umirjanje prometa.

"Predlagamo, da namesto stacionarnih merilnikov hitrosti oziroma radarjev postavimo fizične ovire, ki bodo preprečile, da se nesreča sploh zgodi," pravi Igor Jurišič iz Stranke mladih (SMS Zeleni). Kot so denimo, dodaja, šikane na Kardeljevi cesti. "Zavedamo se, da s fizičnimi ovirami proračuna ne polnimo, ampak nam je prometna varnost pomembnejša od proračuna," dodaja.

Lidija Divjak Mirnik iz Liste za pravičnost in razvoj (LPR) ob tem opozarja tudi na 'nočne dirke', ki se dogajajo na posameznih odsekih v središču mesta in bližini UKC Maribor. "In to so stvari, ki jih je treba prav tako nasloviti, ne le postaviti radarje in 'kasirati'. To je pač najlažje in smo proti temu."

Podobno meni tudi Zdravko Luketič iz NSi: "Zdi se mi, da je tukaj neko preračunavanje, neka prosta presoja in je prav, da svetniki povemo, kaj si o tem mislimo."

In kaj si o tem mislijo voznice in vozniki?

Da radarji niso pravilna smer za upočasnitev vožnje, boljši bi bili ležeči policaji, pravi ena od vprašanih. Da takšne ovire uničujejo vozilo, pa meni drug voznik. "Plačila ne dobiš nazaj, podvozja grejo, ker so nakloni preveliki. Tako da – radarje ter visoke kazni za divjanje in vožnjo pri rdeči luči."

Kdaj in kje bodo postavili še dodatne radarje, ki jih je napovedal župan, pa zaenkrat še ni znano.

Maribor radarji proračun globe
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sloale
08. 10. 2025 20.08
Neeee ni za to. Noben radar ni za polnjenje racuna 👍
ODGOVORI
0 0
Misika1967
08. 10. 2025 20.07
Kdaj bomo totega spucali. Gotof je.
ODGOVORI
0 0
MladInPerspektiven
08. 10. 2025 20.02
+4
Država naj sprejme zakon ves denar od teh prekrškov razdeliti za pomoč bolnim otrokom in hudo poškodovanim v nesrečah pa bo red. Drugače sam bi to uredil drugače pred vsak radar -pred tablo za radar postaviti tablo, kjer se vidi hitrost vožnje in sem siguren, da bi vsaj 70 % voznikov zmanjšalo hitrost in bi bil EN DEL UREJEN. Za druge pa ovire naj drgnejo po podvozju.
ODGOVORI
4 0
Mr Nobady
08. 10. 2025 20.02
+1
Omejite 30km na uro so pretirane, toda kdor pa se v mestu pelje več kot 50 pa kar naj dobi kazen.
ODGOVORI
1 0
zmerni pesimist
08. 10. 2025 20.01
+1
A ta pa ni gotof
ODGOVORI
1 0
galeon
08. 10. 2025 20.01
+6
Vsi radarji po SLO so samo zaradi polnjenja proračuna. Varnost s tem nima nobene veze. Radarji stojijo na cestah, kjer se že leta ni zgodila nobena prometna nesreča. In vsaka razlaga o večji varnosti je navadna laž.
ODGOVORI
6 0
Verus
08. 10. 2025 20.01
+2
točno tako!
ODGOVORI
2 0
Verus
08. 10. 2025 20.00
+3
omejitve sodobnega prometa na 30 kmh so za polnjenje proračuna. ne delajmo si utvar. Sodobno vozilo ima neprimerno več tehničnih in varnostnih sistemov v primerjavi s fičkom.
ODGOVORI
3 0
Verus
08. 10. 2025 20.01
+2
Tam, kjer je resnično treba voziti počasi, se namesti ležeče policaje. Radarji so samo izživljanje nad ljudmi .To vemo vsi, tudi tisti, ki jih postavi
ODGOVORI
2 0
OrodniK
08. 10. 2025 19.57
+4
Gotof je! Kanglo so odnesli radarji, bodo pa tudi Arsota!
ODGOVORI
4 0
