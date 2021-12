Je obstoječi zakon o OBMP diskriminatoren do samskih žensk?

Kot pojasnjuje zagovornik načela enakosti, tem ženskam pomoč pri zanositvi ni na voljo le zato, ker so samske, razvezane, ovdovele ali pa živijo v partnerstvu druge vrste oziroma življenjski skupnosti. Po oceni zagovornika je manj ugodna obravnava, ki so je deležne samo zaradi te svoje osebne okoliščine, neutemeljena in torej neupravičena.

Zagovornik je na pobudo samske ženske, ki so ji bili le zato, ker je samska, na podlagi določb zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (ZZNPOB) zavrnjeni vsi zdravstveni ukrepi pomoči pri spočetju otroka, opravil oceno diskriminatornosti delov tega predpisa in zakona o partnerski zvezi (ZPZ).

Kot osebno okoliščino, ki je podlaga za različno obravnavo neplodnih žensk pri dostopu do OBMP, je prepoznal zakonski stan. Zakonski stan v Sloveniji zajema zakonsko zvezo, zunajzakonsko skupnost, sklenjeno partnersko zvezo, nesklenjeno partnersko zvezo, samski stan, razvezo in vdovstvo. Zakonski stan kot osebno okoliščino, zaradi katere ne sme biti nihče diskriminiran, priznava tudi Evropsko sodišče za človekove pravice.

V postopku ocene diskriminatornosti zakonodaje, ki ureja zdravljenje neplodnosti in postopke OBMP, zagovornik ni prepoznal utemeljenih razlogov za uveljavljeno različno obravnavo neplodnih žensk samo na podlagi zakonskega stanu. Zato je ocenil, da je zakonska ureditev dostopa do postopkov OBMP diskriminatorna.

Dostop do storitev za zdravljenje neplodnosti in oploditve z biomedicinsko pomočjo namreč zagotavlja le neplodnim ženskam, ki so poročene ali so v zunajzakonski skupnosti. Vse ostale so iz koriščenja te možnosti izključene, pojasnjuje zagovornik.

Zagovornik je na podlagi ocene diskriminatornosti ustavnemu sodišču predlagal izvedbo ocene ustavnosti delov ZZNPOB in ZPZ, ki urejajo dostop do postopkov OBMP. Predlagal je prednostno obravnavo zadeve, saj se postopek OBMP dovoli samo ženski v starostni dobi, ki je še primerna za rojevanje. Vsak dan, ko je ta zakonodaja še v veljavi, se torej nepovratno posega v pravni položaj žensk, ki so po oceni zagovornika zdaj diskriminirane. Po oceni organa za varstvo pred diskriminacijo gre tudi za hujšo obliko diskriminacije, saj je množična in že dolgotrajna – ZZNPOB je bil sprejet leta 2000.