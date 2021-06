Je odvrženo blato iz Komunalnega podjetja Ptuj?

Teden dni je minilo, odkar so na območju Pivole neznanci odvrgli 200 kubičnih metrov blata, smrdeča gmota pa ni onesnažila le botaničnega vrta in Pivolskega potoka, ampak tudi zasebno vodno podjetje. A kot kaže, so policisti neznancem, ki so povzročili ekološko katastrofo, že na sledi. Kot poroča današnji Večer , indici trenutno kažejo, da so blato pripeljali iz čistilne naprave Komunalnega podjetja Ptuj, čeprav na PU Maribor podrobnosti ne razkrivajo. "Kriminalistična preiskava še vedno intenzivno poteka, zato informacij še ne moremo deliti z javnostjo," so sporočili časniku. A čistilno napravo Komunalnega podjetja Ptuj naj bi čistili ravno prejšnji četrtek, 3. junija, torej isti dan, ko so na treh mestih v Pivoli nasuli blato, za katero je že uradno potrjeno, da je prišlo iz čistilne naprave.

Direktor Komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec za časnik ni ne potrdil ne zanikal, da gre za njihovo blato, saj da morajo to raziskati pristojni organi. "Je pa naš interes, da se zadeva čim prej razčisti, in res me čudi, da se to še ni zgodilo, čeprav je od dogodka že teden dni. Mi smo kriminalistom in inšpekciji vse informacije predali že v ponedeljek." Potrdil je tudi, da so čistilno napravo praznili na dan škodnega dogodka v Pivoli. "Prevzemnik blata je CEP iz Celja, ki smo ga lani izbrali na javnem razpisu. Ko blato od nas prevzame in zapusti naše dvorišče, mi več s tem nimamo nič in je odgovoren on," je še poudaril za Večer. Komunalno podjetje Ptuj je sicer za danes sklicalo izredno novinarsko konferenco, na kateri bodo pojasnili postopke v zvezi z obdelavo in predajo komunalnega blata iz centralne čistilne naprave na Ptuju. "Od nezakonito odloženega blata v občini Hoče-Slivnica se Komunalno podjetje Ptuj, d. d., v celoti in nedvoumno distancira," so še dodali.

Iz CEP Celje pa so sporočili, da so družbeno in okoljsko odgovorno podjetje, ki z dogodkom v Pivoli nima opravka. Prav tako naj bi jim njihovi poslovni partnerji zagotovili, da tudi oni z omenjenim dogodkom niso povezani. Kot še piše časnik, je eden od udeleženih v tem primeru še ljubljansko prevozniško podjetje.