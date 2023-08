Je onesnaženje na Ljubljanskem barju naraven pojav?

Potem ko smo včeraj poročali, da so na Ljubljanskem barju člani Oddelka za geografijo Univerze v Ljubljani in Geografskega inštituta Antona Melika v nedeljo zaznali obsežno onesnaženje vode, ki naj bi bilo najverjetneje posledica onesnaženja s komunalnim blatom čistilnih naprav, kar že preiskuje tudi Policija, pa je ogled naravovarstvenega nadzornika krajinskega parka Ljubljansko barje na terenu ponudil še eno možno razlago za temno in smrdečo vodo, ki se je razširila po Ljubljanici.

Kot nam je dejal direktor krajinskega parka Janez Kastelic, so domačini, ki živijo na območju onesnaženja, izpostavili, da je možni razlog za onesnaženje vode naravni pojav. In sicer je na območju, kjer so zaznali črno in smrdečo vodo, zaradi poplavljenega barja več kot dva tedna stala voda, ob visokih temperaturah pa pride lahko do gnitja in razpadanja rastja, zato bi to lahko bila ena od razlag za onesnaženo in temno vodo.

Sicer se Kastelic s tem naravnim pojavom do sedaj še ni srečal, je pa dejal, da so jim domačini zatrdili, da se je to že večkrat dogajalo. Vsekakor so po prijavi onesnaženja s strani profesorja fizične geografije Uroša Stepišnika takoj ukrepali in o dogodku obvestili Policijo. "To je bila naša dolžnost," pravi Kastelic, ki upa, da bodo čimprej znani rezultati uradnih analiz vzorcev, ki jih je med preiskavo odvzela Policija.

S PU Ljubljana so nam glede primera danes sporočili zgolj, da so bili o dogodku obveščeni včeraj dopoldan. In sicer naj bi na območju Barja, med Podpečjo in Notranjimi Goricami, prišlo do onesnaženja okolja. "Policisti so v tako imenovani stari strugi Ljubljanice zaznali snov rjavordeče barve. Obveščene so bile pristojne službe, policisti pa so opravili ogled in zavarovali vzorce snovi. Za kakšno snov gre, vzrok za njen pojav in morebiten vpliv na okolje oziroma posledice še niso znani in so predmet nadaljnje kriminalistično-forenzične preiskave. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o sumu kaznivega dejanja obremenjevanje in uničevanje okolja, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo."

Kaj so med terenskimi vajami odkrili geografi?

Na onesnaženje so geografi naleteli ob rutinskem terenskem delu, in sicer na levem pritoku Ljubljanice, na potoku Bevški jarek, med Bevkami in Notranjimi Goricami. Na oddelku so zato izvedli teste kakovosti vode, ki so pokazali onesnaženje z organskim materialom naravnega izvora.