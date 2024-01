Je podatke in vsebino klicev na 112 prodajal zaposleni na UKC?

Na temnem spletu so se najprej pojavili, nato pa izginili podatki o nujnih klicih na 112. Na Upravi RS za zaščito in reševanje ne morejo potrditi povezave med zlorabo poverilnic PGD Verd – ki se je zgodila – in podatki Dispečerske službe zdravstva. Pojavljajo pa se sumi, da je podatke prodajal nekdo od zaposlenih na UKC, saj je prodajalec imel dostop do informacij o zdravstvenem stanju pacientov v realnem času. Pristojni organi že preverjajo vse okoliščine.

Objavljeni podatki na 'temni strani spleta' se nanašajo na uporabo nujne medicinske pomoči, ki jih v bazo vnaša Dispečerska služba zdravstva Ljubljana, ki jo upravlja UKC Ljubljana. Prodajalec je nekaj časa ponujal nekaj deset podatkov, iz katerih so bili razvidni ime, priimek, čas, lokacija in vsebina klica oz. opis težav tistih, ki so na pomoč poklicali 112. Na Uradu RS za informacijsko varnost (URSIV) so bili obveščeni o pojavu osebnih podatkov z zdravstveno vsebino na temnem spletu, niso pa bili obveščeni o kibernetskem incidentu. "Nihče od zavezancev po Zakonu o informacijski varnosti ga ni priglasil, pa tudi nihče drug prostovoljno." Situacijo analizirata tako URSIV kot Center za odziv na kibernetske incidente SI-CERT. Včeraj smo poročali o možnosti povezave med krajo podatkov in vdorom v informacijski sistem PGD Verd. Danes so na URSIV pojasnili, da so pri zbiranju obvestil in preverjanju podatkov glede potencialnega incidenta informacijske varnosti ugotovili tudi zlorabo poverilnic dveh članov PGD Verd in tudi potencialno okužen računalnik gasilskega društva. Na spletu so našli tudi ukradena uporabniška imena in gesla gasilcev iz PGD Verd.

Vseeno pa na Uradu ne morejo potrditi povezave med zlorabo poverilnic in podatki Dispečerske službe zdravstva. Že včeraj so v društvu zanikali navedbe, da obstaja neposredna komunikacijska-informacijska povezava med PGD Verd in dispečerskim centrom zdravstva. Dejali so, da ugotovitve URSIV to potrjujejo.

