Je podmladek SDS-a nezakonito nagovarjal dijake?

Nov manever, s katerim želi SDS-ov podmladek: "Od danes in do volitev 22. marca s potujočim podkastom obiščemo vse slovenske kraje."

A še preden so po desnem pasu zares zapeljali, jih je po levem že dohitel nadzor. Njihova prva postaja je namreč bila Gimnazija Želimlje, kjer so v tamkajšnjem dijaškem domu organizirali takoimenovani potujoči podkast.

"Dijaki so nas povabili, mi smo kontaktirali šolo, če lahko kaj takega organiziramo, pogovorni večer, šola se je odzvala pozitivno," pravi predsednik SDM Luka Simonič.

In program? Predstavitev stranke SDS in njenega podmladka, predstavitev volilnega sistema in družbenopolitični pogovori. "Bila so raznovrstna vprašanja. Smo pa sigurno, ne bomo lagali, predstavili tudi naš program in za katere vrednote se mi zavzemamo," priznava Simonič.

A zakon izrecno navaja: "V vrtcih in šolah je prepovedano delovanje političnih strank in njihovih podmladkov". Obisk Slovenske demokratske mladine je tako pod drobnogled že vzel Inšpektorat za šolstvo.

"Poudarjam, to je potekalo ob osmih zvečer, takrat ni potekala šola, to je bilo v dijaškem domu. Nam se dogodek absolutno ne zdi sporen. Imamo tudi evropske poslance, kot sta Matjaž Nemec, Vladimir Prebilič, ki hodijo po šolah, tudi naša evropska poslanka, tako da jaz ne vidim, zakaj bi bilo to sporno," odgovarja Simonič.

Da znotraj dijaškega doma ne deluje nobena politična stranka niti njen podmladek, odgovarja ravnatelj Gašper Otrin, a dodaja, da določba ne prepoveduje obravnave družbenopolitičnih tem, predstavitve različnih političnih pogledov, razlage volilnega sistema ali organizacije moderiranih razprav.

"Vprašanje je, ali je ta dijaški dom del šole. To bo verjetno ugotovil inšpektor. Ta izgovor, ki so ga pa zdaj navedli, je pa popolnoma nesprejemljiv. Seveda se lahko pogovarjajo o političnih temah, ampak takšnega pogovora ne sme ne organizirati ne voditi politična stranka ali njen podmladek," medtem poudarja pravnik Rajko Pirnat.

A ne le kje, v Gibanju Svoboda opozarjajo tudi, kaj v SDS-ovem podmladku predavajo. Njihov slogan je dom, družina, domovina.

"Bog, družina, domovina je fašistični slogan, prav tako so ga uporabljala druga skrajna desničarska gibanja po Evropi, tudi domobranci. Nesprejemljivo je, da takšne slogane dandanes, ko fašistoidne ideologije dobivajo nov nevaren zagon, širijo pripadniki partije SDS in njihov podmladek," opozarja poslanka Svobode Lena Grgurević.

"Mi se tega ne branimo, to je tudi že govoril gospod Cankar. Zdaj, če je za nekatere to sporno, glejte, naj ljudje presodijo sami. Za nas nobena od teh besed ni sporna," odgovarja Simonič.

In še zanimivost: če bi SDS-ov podmladek res želel obiskati vse slovenske kraje, kot so dejali v videu, teh je okoli 6000, bi jih morali v povprečju obiskati 100 na dan. Kasneje so se sicer popravili, da bodo obiskali vseh 212 občin.