Slovenija

Je podmladek SDS-a nezakonito nagovarjal dijake?

Škofljica, 24. 01. 2026 20.26 pred 30 minutami 3 min branja 42

Avtor:
Kaja Kobetič
thumbnail

Zakon politično agitiranje v izobraževalnih ustanovah prepoveduje, Slovenska demokratska mladina (SDM) pa je pogovorni večer organizirala v Gimnaziji Želimlje oziroma tamkajšnjem dijaškem domu, kjer so predstavili tudi SDS-ov program. Ob tem pa dodatni očitki: ali po Janševi izjavi, da so Ljubljano spet naredili slovensko, ki so jo primerjali z izjavo Hitlerja, tudi SDS-ov podmladek uporablja fašističnim zelo podobne slogane?

Nov manever, s katerim želi SDS-ov podmladek: "Od danes in do volitev 22. marca s potujočim podkastom obiščemo vse slovenske kraje."

A še preden so po desnem pasu zares zapeljali, jih je po levem že dohitel nadzor. Njihova prva postaja je namreč bila Gimnazija Želimlje, kjer so v tamkajšnjem dijaškem domu organizirali takoimenovani potujoči podkast.

"Dijaki so nas povabili, mi smo kontaktirali šolo, če lahko kaj takega organiziramo, pogovorni večer, šola se je odzvala pozitivno," pravi predsednik SDM Luka Simonič.

In program? Predstavitev stranke SDS in njenega podmladka, predstavitev volilnega sistema in družbenopolitični pogovori. "Bila so raznovrstna vprašanja. Smo pa sigurno, ne bomo lagali, predstavili tudi naš program in za katere vrednote se mi zavzemamo," priznava Simonič.

 A zakon izrecno navaja: "V vrtcih in šolah je prepovedano delovanje političnih strank in njihovih podmladkov". Obisk Slovenske demokratske mladine je tako pod drobnogled že vzel Inšpektorat za šolstvo.

"Poudarjam, to je potekalo ob osmih zvečer, takrat ni potekala šola, to je bilo v dijaškem domu. Nam se dogodek absolutno ne zdi sporen. Imamo tudi evropske poslance, kot sta Matjaž Nemec, Vladimir Prebilič, ki hodijo po šolah, tudi naša evropska poslanka, tako da jaz ne vidim, zakaj bi bilo to sporno," odgovarja Simonič.

Da znotraj dijaškega doma ne deluje nobena politična stranka niti njen podmladek, odgovarja ravnatelj Gašper Otrin, a dodaja, da določba ne prepoveduje obravnave družbenopolitičnih tem, predstavitve različnih političnih pogledov, razlage volilnega sistema ali organizacije moderiranih razprav.

"Vprašanje je, ali je ta dijaški dom del šole. To bo verjetno ugotovil inšpektor. Ta izgovor, ki so ga pa zdaj navedli, je pa popolnoma nesprejemljiv. Seveda se lahko pogovarjajo o političnih temah, ampak takšnega pogovora ne sme ne organizirati ne voditi politična stranka ali njen podmladek," medtem poudarja pravnik Rajko Pirnat.

A ne le kje, v Gibanju Svoboda opozarjajo tudi, kaj v SDS-ovem podmladku predavajo. Njihov slogan je dom, družina, domovina.

"Bog, družina, domovina je fašistični slogan, prav tako so ga uporabljala druga skrajna desničarska gibanja po Evropi, tudi domobranci. Nesprejemljivo je, da takšne slogane dandanes, ko fašistoidne ideologije dobivajo nov nevaren zagon, širijo pripadniki partije SDS in njihov podmladek," opozarja poslanka Svobode Lena Grgurević.

"Mi se tega ne branimo, to je tudi že govoril gospod Cankar. Zdaj, če je za nekatere to sporno, glejte, naj ljudje presodijo sami. Za nas nobena od teh besed ni sporna," odgovarja Simonič.

In še zanimivost: če bi SDS-ov podmladek res želel obiskati vse slovenske kraje, kot so dejali v videu, teh je okoli 6000, bi jih morali v povprečju obiskati 100 na dan. Kasneje so se sicer popravili, da bodo obiskali vseh 212 občin.

sdm podmladek sds gimnazija želimlje dijaki nagovarjanje

KOMENTARJI42

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rožle Patriot
24. 01. 2026 20.57
Za Boga, narod in domovino !!! ...
Odgovori
-1
0 1
Jon Bacek
24. 01. 2026 20.56
Možača, ki nima v sebi trohice ženstvenosti spet pametuje. Naj se auša nauči obnašati.
Odgovori
-3
0 3
bc123456
24. 01. 2026 20.55
KAJ NI JASNO ???? skrajno desno stranko SDS je potrebno zakonsko PREPOVEDATI kot so to storili Nemci z skrajno desno stranko
Odgovori
-1
4 5
Jon Bacek
24. 01. 2026 20.57
Fašistični narcis Golob bi bil takoj za to pripravljen.
Odgovori
-2
0 2
Jon Bacek
24. 01. 2026 20.54
POP TV še nikoli ni bil neodvisen. Se ve zakaj, saj je v ozadju preveč denarja od vladajočih!
Odgovori
+3
4 1
Nace Štremljasti
24. 01. 2026 20.54
aja so šli na farško gimnazijo,zakaj pa niso šli na Resljevo,tam je tudi gimnazija,to so podmladki slovenske domobranske stranke katera vkeče niti od koroške leta 45 naprej,je pa dobro da jih je vsaj nekaj dobilo poplačano za trud v nemški ter italijanski vojski
Odgovori
-1
2 3
Jon Bacek
24. 01. 2026 20.53
Lena Grgujević? Oseba, ki nikoli ni bila in nikoli ne bo sodnica. Ne more biti kar vsaka qqš sodnica.
Odgovori
-1
2 3
Rožle Patriot
24. 01. 2026 20.52
A neka Lena Grugrugru .. bo nekomu moralizirala .. rdeča, strupenjača lewaška, ki nima para
Odgovori
-2
4 6
KaiC
24. 01. 2026 20.54
Zakaj pa ne bi? Priimek ni prikaz slabih moralnih načel. Početje, katerega smo pa že večkrat vidli iz strani SDSa in podvržencev, pa.
Odgovori
+1
3 2
SloButale
24. 01. 2026 20.51
V Kranjsko srednjo šolo ne upajo. Bi jih južni podmladek teleportiral hitro tja kamor spadajo. Potem samo potegneš vodo in odplakneš.
Odgovori
+2
4 2
Vera in Bog
24. 01. 2026 20.50
Si predstavljate da vam predava Mojca Škrinjar, ki pravi da ni bilo jogurtov. Sej jih res ni bilo, ampak zakaj nam ravno ona govori o tem?
Odgovori
+0
3 3
Uporabnik1544072
24. 01. 2026 20.48
če ostali lahko tud sds zakaj stevanoč lahko lahko reklamo dela merkatorju če na njega ni zakona
Odgovori
+1
3 2
Buci in Bobo
24. 01. 2026 20.48
Golob je obljubil antijanšizem, izpadlo pa je da je po njegovem vsak slovenec janšist.
Odgovori
-1
4 5
Pamir
24. 01. 2026 20.55
Slovenec ne more biti janšit ker jufko ni Slovenec.
Odgovori
+0
1 1
BBcc
24. 01. 2026 20.57
Buci. Res si za vice.👍😅😂😂
Odgovori
-1
0 1
MARATONEC1
24. 01. 2026 20.46
A je to KRIVOjANŠA jugend ?????⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️
Odgovori
+5
7 2
aple2014
24. 01. 2026 20.46
Evo jih mlade Jansiste, še živet niso začeli pa so že problem!!!!
Odgovori
+7
10 3
Buci in Bobo
24. 01. 2026 20.45
Sds program ni skrivnost. Razbremenitev gospodarstva, razbremenitev plač, stanovanja za slovence itd...
Odgovori
-7
2 9
aple2014
24. 01. 2026 20.52
skrivnost SDS-a so everčki nepojasnega izvora
Odgovori
+2
4 2
Lucky888
24. 01. 2026 20.54
Ja, vsakič, ko si bili na oblasti, smo se počutilomkot v Švici :))) Denar nisi mogel zapravit, stanovanj toliko, da je vsak slovenski pes imel svoj flet :))))
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
24. 01. 2026 20.45
Bravo križ mora biti v ospredju, to nas dela ljudi civilizirane. Nikar pa s to politiko ogabno, delajmo raje za mir.
Odgovori
-4
3 7
SloButale
24. 01. 2026 20.47
Od križa imamo res veliko haha
Odgovori
+0
3 3
Vera in Bog
24. 01. 2026 20.49
Križ je alfa in omega. To je prava oblast
Odgovori
+3
4 1
SloButale
24. 01. 2026 20.53
Oblast ki zelo upošteva krščanska načela haha Samo da je dnar pa da se vse sveti. No tam kjer boš na koncu končal ne bo ne luči in ne križa haha
Odgovori
+0
1 1
Lucky888
24. 01. 2026 20.55
ja res, sploh če je rdeči križ :)
Odgovori
0 0
Castrum
24. 01. 2026 20.43
Ma to je res podlo. Tako ali drugače se stalno po šolah pojavljajo predstavniki politike. Levi in desni. Zakaj je srdaj to sporno?
Odgovori
+1
6 5
SloButale
24. 01. 2026 20.49
Castrum - Podlo je od SDS da krši zakone. Potem pa izgovori. Sporno je zato ker je NEZAKONITO. Ampak desnuharji tega ne boste dojeli. Ti si že en dokaz za to.
Odgovori
+3
5 2
Castrum
24. 01. 2026 20.52
@butale, ko pride PV in v šoli razlaga dijakom o tem, kako stranka Svoboda izvaja svoj program. Govorim iz prve roke.
Odgovori
+2
3 1
BBcc
24. 01. 2026 20.57
Jaz pa iz druge. Castrum lažeš.
Odgovori
0 0
Vera in Bog
24. 01. 2026 20.42
Bravo mladi vključite se v politiko. Ampak samo daleč stean od sds, vi ne veste kaj je to.
Odgovori
-2
5 7
HeavyDxxx
24. 01. 2026 20.41
Bravo podmladek SDS
Odgovori
-2
5 7
Vera in Bog
24. 01. 2026 20.40
Desnica bi morala imeti večji vpliv v šoli to se pa strinjam:
Odgovori
-2
5 7
SloButale
24. 01. 2026 20.40
To ni nič presenetljivega. Maršal SDS nikoli kriv. Zakoni za SDS ne veljajo. Smo doživeli v času COVID19. Da ima fašistične poglede je pa jasno vsak dan bolj. So šli med dijake rekrutirat "SDS-Jugend"
Odgovori
+0
6 6
