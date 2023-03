Na skrajnem robu Fiese je meja med urbanim pozidanim delom in divjo obalo s klifom. A kjer naj bi se že začela zaščitena obala, stojita tudi podporni zid in nasip, ki pa po mnenju nekaterih ne sodita v naravno okolje. Lastnik apartmajev, ki je konstrukcijo letos obnovil, pa na drugi strani pravi, da ne gre za črno gradnjo, ampak za sanacijo. Na Zavodu za varstvo narave so medtem poseg označili za nesprejemljiv.