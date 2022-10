Je pomanjkanje železa vzrok vaše utrujenosti? Preverite!

Za preprečevanje slabokrvnosti je potrebno pomanjkanje železa zgodaj odkriti in pravilno nasloviti. V klinični raziskavi lahko preverite svoj status.

Pomanjkanje železa v telesu se kaže z različnimi simptomi in lahko vodi v slabokrvnost, kadar ni naslovljeno. Posledica je lahko poslabšano zdravstveno stanje. Še posebej resne posledice lahko opazimo pri nosečnicah in otrocih, zato je pomembno zgodnje odkrivanje pomanjkanja. Kako pomanjkanje opaziti in kako ga obvladovati? Železo je mineral, ki ga naše telo nujno potrebuje za pravilno delovanje. Nezadostna preskrbljenost organizma z železom lahko vodi v anemijo, ki ima raznolike simptome. Na primer bledico, utrujenost, slabo počutje, občutek kratke sape, šumenje v ušesih, slabšo delovno storilnost, motnje koncentracije, zmanjšanje kognitivnih sposobnosti in tako dalje. Simptomi pomanjkanja železa so lahko zelo nespecifični, obstaja pa vse več dokazov, da ima anemija zaradi pomanjkanja železa lahko škodljive učinke na klinične izide pri več zdravstvenih stanjih. Anemija ali slabokrvnost je najpogostejša oblika prehranske pomanjkljivosti na svetu. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ocenjuje, da je prisotna pri skoraj tretjini (30%) svetovnega prebivalstva in je v zadnjem času postala globalni javnozdravstveni problem. Anemija zaradi pomanjkanja železa predstavlja skoraj polovico vseh oblik slabokrvnosti.

icon-expand Skoraj tretjina svetovnega prebivalstva se sooča z anemijo. FOTO: Arhiv ponudnika

Najbolj ranljive skupine za nastanek anemije so otroci, ženske v rodni dobi, starejša populacija, vegetarijanci in vegani ter redni krvodajalci. Neugotovljeno (in posledično nenaslovljeno) pomanjkanje železa ali anemija imata lahko še posebej resne posledice pri nosečnicah in otrocih, saj sta povezana s povečanim tveganjem za prezgodnji porod, nizko porodno težo novorojenčka in drugimi zapleti. Negativno lahko vplivata tudi na otrokov kognitivni razvoj. Glavni razlogi za pomanjkanje železa so: - nezadosten vnos železa s prehrano, - povečana potreba po železu v času rasti pri otrocih ter mladostnikih, - povečana potreba po železu v nosečnosti in med dojenjem, - neučinkovita absorpcija v tankem črevesu ali - izguba krvi (močna menstruacija, krvavitve iz prebavil, operativni posegi).

icon-expand Med najbolj ranljivimi skupinami so tudi nosečnice in otroci. FOTO: Arhiv ponudnika

Posledice slabokrvnosti niso zanemarljive, zato je pomembno, da poznamo status železa v telesu in morebitno pomanjkanje pravočasno ustrezno obravnavamo. Povečana ozaveščenost o razširjenosti in posledicah anemije lahko pomaga pri zgodnjem odkrivanju in obvladovanju pomanjkanja. Diagnozo se običajno postavi z merjenjem nivoja hemoglobina in feritina v serumu. Po ugotovitvi pomanjkanja je pogosto priporočeno nadomeščanje z jemanjem pripravkov, ki vsebujejo železo. Nadomeščanje železa poteka tako dolgo, da se odpravi anemija - da se nivo hemoglobina vrne na normalno vrednost in da se zapolnijo tudi zaloge železa, kar običajno traja več mesecev.

icon-expand Brezplačno preverite status železa v krvi s prijavo za sodelovanje v klinični raziskavi, ki primerja učinkovitost prehranskih dopolnil. FOTO: Arhiv ponudnika