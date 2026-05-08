Slovenija

Je pred nami nadpovprečno vroče in dolgo poletje?

Ljubljana, 08. 05. 2026 09.34 pred 50 minutami 2 min branja 5

Avtor:
M.S.
Vročina

Še manj kot mesec dni nas loči od začetka meteorološkega poletja, trenutni izračuni meteorologov pa nakazujejo veliko verjetnost nadpovprečno toplega vremena. Modeli vztrajajo pri toplem vzorcu vse do jeseni. April je bil sicer na svetovni ravni tretji najtoplejši v zgodovini meritev.

Portal Neurje.si je analiziral najnovejše sezonske napovedi ECMWF za obdobje od junija do septembra. Te nakazujejo izrazito nadpovprečno tople mesece nad večjim delom Evrope.

Tudi nad Slovenijo modeli vztrajajo pri pozitivnih temperaturnih anomalijah, ki ponekod presegajo tudi dve stopnji glede na dolgoletno povprečje, piše portal.

Najbolj toplo bo po pričakovanjih med julijem in septembrom, ko bo nad našimi kraji prevladovalo območje izrazito nadpovprečnih temperatur. To po pisanju portala lahko pomeni več vročinskih valov, daljša obdobja stabilnega vremena in večje tveganje za sušo, ob tem pa tudi večjo možnost razvoja močnejših neviht zaradi (pre)toplega morja.

"Zanimivo je tudi, da modeli vztrajajo pri toplem vzorcu vse do jeseni. September in začetek jeseni bi tako lahko ostala precej topla, z zamikom prvih izrazitejših ohladitev," so še dodali.

Vročinski val.
FOTO: AP

Vpliv El Niña

Po pisanju Euronews je bil sicer letošnji april na svetovni ravni tretji najtoplejši april doslej s povprečnimi temperaturami 1,43 stopinje nad predindustrijsko ravnjo – nevarno blizu praga 1,5 stopinje Celzija, določenega leta 2015 v okviru Pariškega sporazuma.

Program EU Copernicus je medtem zabeležil druge najvišje temperature morske gladine do zdaj. Ugotovitve še povečujejo zaskrbljenost, da se nam morda obeta novo obdobje ekstremne vročine, saj nenavadno topli oceani spodbujajo podnebne ekstreme.

Temperature morske gladine so eden najjasnejših kazalnikov, koliko odvečne toplote planet absorbira, piše Euronews.

Še posebej visoke temperature morja beležijo v delih tropskega Pacifika, rekordne temperature pa zaznavajo vse od osrednjega Pacifika do zahodne obale ZDA in Mehike. Znanstveniki razmere v tem delu opisujejo kot "morske vročinske valove".

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mali.mato
08. 05. 2026 10.25
Upam. Vsaj do konca oktobra.
Netajkun
08. 05. 2026 10.21
Stari vremenarji pravijo, da bo začetek poletja bolj kisel.Sredi poletja bo 15 do 20 dni izjemno vročih, v prvem delu jeseni pa lahko spet pričakujemo večje poplave. Še info za gobarje, če bo res tako, bo gob v izobilju (še posebej jurčkov v septembru in oktobru, po nižinah med 300 in 1000 metrov n.v. !
bandit1
08. 05. 2026 10.07
En mesec nazaj ste pisali o slabem in deževnem poletju. Tiho bodite in počakajte, pa boste videli, mogoče tudi spregledali.
ajdanakolesu
08. 05. 2026 09.44
Bomo jeseni povedali kako je bilo v resnici...do takrat pa uživajte zdravo in skromno !
jedupančpil
08. 05. 2026 09.55
pij jej kavsaj :) za delo se ne ravsaj...reče levak
