Je pred nami nadpovprečno vroče in dolgo poletje?

Portal Neurje.si je analiziral najnovejše sezonske napovedi ECMWF za obdobje od junija do septembra. Te nakazujejo izrazito nadpovprečno tople mesece nad večjim delom Evrope.

Tudi nad Slovenijo modeli vztrajajo pri pozitivnih temperaturnih anomalijah, ki ponekod presegajo tudi dve stopnji glede na dolgoletno povprečje, piše portal.

Najbolj toplo bo po pričakovanjih med julijem in septembrom, ko bo nad našimi kraji prevladovalo območje izrazito nadpovprečnih temperatur. To po pisanju portala lahko pomeni več vročinskih valov, daljša obdobja stabilnega vremena in večje tveganje za sušo, ob tem pa tudi večjo možnost razvoja močnejših neviht zaradi (pre)toplega morja.

"Zanimivo je tudi, da modeli vztrajajo pri toplem vzorcu vse do jeseni. September in začetek jeseni bi tako lahko ostala precej topla, z zamikom prvih izrazitejših ohladitev," so še dodali.