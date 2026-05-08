Je pred nami nadpovprečno vroče in dolgo poletje?

Portal Neurje.si je analiziral najnovejše sezonske napovedi ECMWF za obdobje od junija do septembra. Te nakazujejo izrazito nadpovprečno tople mesece nad večjim delom Evrope.
Tudi nad Slovenijo modeli vztrajajo pri pozitivnih temperaturnih anomalijah, ki ponekod presegajo tudi dve stopnji glede na dolgoletno povprečje, piše portal.
Najbolj toplo bo po pričakovanjih med julijem in septembrom, ko bo nad našimi kraji prevladovalo območje izrazito nadpovprečnih temperatur. To po pisanju portala lahko pomeni več vročinskih valov, daljša obdobja stabilnega vremena in večje tveganje za sušo, ob tem pa tudi večjo možnost razvoja močnejših neviht zaradi (pre)toplega morja.
"Zanimivo je tudi, da modeli vztrajajo pri toplem vzorcu vse do jeseni. September in začetek jeseni bi tako lahko ostala precej topla, z zamikom prvih izrazitejših ohladitev," so še dodali.
Vpliv El Niña
Po pisanju Euronews je bil sicer letošnji april na svetovni ravni tretji najtoplejši april doslej s povprečnimi temperaturami 1,43 stopinje nad predindustrijsko ravnjo – nevarno blizu praga 1,5 stopinje Celzija, določenega leta 2015 v okviru Pariškega sporazuma.
Program EU Copernicus je medtem zabeležil druge najvišje temperature morske gladine do zdaj. Ugotovitve še povečujejo zaskrbljenost, da se nam morda obeta novo obdobje ekstremne vročine, saj nenavadno topli oceani spodbujajo podnebne ekstreme.
Temperature morske gladine so eden najjasnejših kazalnikov, koliko odvečne toplote planet absorbira, piše Euronews.
Še posebej visoke temperature morja beležijo v delih tropskega Pacifika, rekordne temperature pa zaznavajo vse od osrednjega Pacifika do zahodne obale ZDA in Mehike. Znanstveniki razmere v tem delu opisujejo kot "morske vročinske valove".
