Je pred nami najtoplejša silvestrska noč v zadnjih desetletjih?

Kljub temu da smo v preteklem tednu vstopili v koledarsko zimo, so bili zadnji dnevi po nižinah vse prej kot zimski, po povprečni temperaturi zraka so bili namreč marsikje bolj podobni aprilu kot pa decembru. Otoplitev je bila še posebej izrazita v osrednji in jugovzhodni Sloveniji, kjer se bo zadnji mesec letošnjega leta marsikje uvrstil med pet najtoplejših od začetka meteoroloških meritev.

Jugozahodni veter bo Slovenijo razdelil na dva dela

Četrtek bo na severovzhodu sončen, nekaj jasnine bo tudi na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, drugod bo oblačno. Čez dan bo občasno rahlo deževalo predvsem na Primorskem in Notranjskem, zvečer, ko se bo dež na zahodu nekoliko okrepil, pa bo lahko nekaj kapelj padlo tudi v osrednji Sloveniji.

V višjih legah bo pihal okrepljen jugozahodni veter, ki bo popoldne dosegel tudi nekatere nižine. To se bo poznalo tudi pri temperaturah. Na jugovzhodu se bo ogrelo do 14 stopinj Celzija. Kakšna stopinja manj bo na Štajerskem in v Prekmurju. V osrednji in jugozahodni Sloveniji bo od 10 do 12 stopinj Celzija. Precej manj bo v zatišnih legah Koroške in Gorenjske, kjer bodo termometri pokazali od 4 do 6 stopinj Celzija.