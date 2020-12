Je pred nami že trinajsti zaporedni božič brez snega?

V tem tednu je hribe obilno zasnežilo, marsikje po nižinah pa sta za pravo zimsko idilo zmanjkali le dve stopinji. Kakšno vreme pa lahko pričakujemo čez praznike? Žal natančna vremenska napoved za čas po 20. decembru še ni možna, a kljub temu so meteorološki modeli trenutno za večji del države veliko bolj naklonjeni zelenemu božiču. Tudi sicer smo v zadnjih 60 letih imeli precej več zelenih kot belih božičev. Večja verjetnost kot za bel božič je za belo novo leto.

Ali bo božič bel, še prej pa, kdaj bo snežilo? To sta vprašanji, ki si jih najpogosteje zastavljamo pred prihajajočimi prazniki. Marsikdo si želi belega božiča, saj že skromna snežna odeja popolnoma spremeni pokrajino in doda čarobnost prazniku. A v nasprotju z našimi željami je po nižinah tudi letos večja verjetnost za zelen božič.

Če bi bile temperature v tem tednu le za dve stopinji nižje, bi tudi marsikje po nižinah imeli pravo zimsko idilo, tako pa debela snežna odeja prekriva le višje lege.

Precej večkrat kot belo božično jutro nas je pričakalo belo novoletno jutro. Po podatkih Arsa je bilo v Ljubljani po letu 1950 takih kar 34, v Mariboru pa 33. Najdebelejša snežna odeja je v Ljubljani tla prekrivala prvega januarja 1968 (40 centimetrov), v Mariboru pa prvega januarja 1971 (43 centimetrov).

Zadnji bel božič smo po nižinah imeli leta 2007 Od zadnjega belega božiča je v večjem delu države minilo 13 let, torej lahko rečemo, da so zeleni božični prazniki postali že kar naša stalnica. Tudi sicer je bilo od sredine minulega stoletja precej več zelenih kot belih božičev. V Ljubljani je bilo takih kar 45 ali dve tretjini. Največ snega na božično jutro je bilo leta 1963 in 1981, in sicer 29 centimetrov. Zadnji bel božič pa je bil leta 2007, ko je tla prekrivala skromna, zgolj centimetrska snežna odeja. Verjetnost za bel božič seveda hitro narašča z nadmorsko višino. V Kočevju znaša okoli 40, v Ravnah na Koroškem pa 50 odstotkov. Največ možnosti za božično belino imajo zatišne alpske doline, kjer so tudi odjuge manj izrazite. V Ratečah tako le dva od desetih božičev nista bela, za božič 1950 so tu izmerili kar 140 centimetrov snega. Po drugi strani je sneg izjemno redek po nižinah Primorske, kjer je verjetnost za bel božič manjša od deset odstotkov. Edini bel božič v Vipavski dolini je bil leta 1963, medtem ko so bili na Obali vsi božiči vsaj od leta 1948 zeleni.

Ob pregledu dogodkov v preteklosti ne moremo mimo dogajanja pred petimi leti, ko je v izjemno toplem in suhem decembru snežna odeja izostala celo na naši najvišji meteorološki postaji na Kredarici, kar je tudi edini primer v zgodovini meritev, ko v visokogorju za božič ni bilo snega. Tega leta smo v času praznikov imeli povsem pomladne razmere, saj smo ponekod izmerili kar 15 stopinj Celzija. Najtoplejši božič smo v večjem delu države sicer imeli leta 2009. Takrat je predpraznični čas zaznamovalo obilno sneženje in hud mraz, nato pa je sledila močna odjuga. Štiri dni pred božičem je bilo v Črnomlju –21, na božični dan pa 19 stopinj Celzija, torej je temperaturna razlika znašala kar 40 stopinj Celzija! Skupaj z otoplitvijo so nas zajele obilne padavine. Ponekod toliko dežja v decembru ni padlo še nikoli do zdaj. Meja sneženja se je močno dvignila in sneg se je mešal z dežjem celo na naši najvišji meteorološki postaji na Kredarici. Močno deževje je ob kombinaciji s taljenjem snega predvsem v Soški dolini, Bohinju in povodju Save povzročilo obsežne poplave.

Verjetnost za bel božič