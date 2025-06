Je pred vrati še en referendum? Tokrat o pokojninah?

Če pokojninske reforme ne boste zavrnili vi, jo bomo volivci, izvoljencem ljudstva vedno glasneje grozi del sindikata. "Če hočejo za to prebivalstvo nekaj dobrega, naj prisluhnejo in te škodljive ukrepe, določbe umaknejo iz zakona, sicer nam ne ostane druga možnost, kot da volivci, odločamo o tem na referendumu, zakonodajnem," pravi generalni sekretar Sindikata poklicnih gasilcev David Švarc. Ne bomo pristali na to, da nas na stara leta potisnete v dolge vrste pred Rdečim križem, besni tudi sindikat zavarovalništva v pismu, ki so ga pred današnjo obravnavo v državnem zboru naslovili na poslance.