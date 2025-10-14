V oddaji 24UR ZVEČER sta odstop poslanca SD Janija Prednika komentirala politični analitik Antiša Korljan in odvetnik nekdanje Prednikove partnerice Radovan Cerjak. Slednji je povedal, da se je nekdanja partnerica za kazensko ovadbo odločila, ker je želela, da Prednik prevzame osebno odgovornost za to, kar je počel, saj da gre za nesprejemljiva dejanja. "Je pa trajalo kar nekaj časa, da se je gospa sestavila in zbrala pogum, da je podala kazensko ovadbo," je poudaril. Prednik naj bi ji grozil, da bo uničil njeno družino in kariero.

Prednik je storil edino, kar v takem primeru človek lahko stori, pravi Korljan – sprejel je politične posledice, na pravne posledice pa še čakamo. Sam ocenjuje, da je odstop pravilna poteza. Obenem pa je obsodil njegova nasilna dejanja.

Cerjak trdi, da so očitki nekdanje partnerice podprti s trdnimi dokazi. Na to, da je Prednik v osebni izjavi medijem zapisal, da je težko brati nekaj, kar nisi, pa je dejal: "Te njegove besede so tudi mene presenetile, ker kažejo, da gospod Prednik ne premore niti trohice samokritičnosti do lastnega početja." Prednik poskuša minimizirat svoje početje in se znova prikazati kot žrtev, je še dodal.

Korljan meni, da je Prednik z odstopom razbremenil SD. "Hkrati pa moramo vedeti, da je stranka z njegovim odhodom tudi oslabljena. Ne smemo pozabiti, da je bil Prednik vzhajajoča zvezda ne samo leve sredine, ampak tudi slovenske politike." Dodal je, da je bil Prednik komuniktiven, medijsko prepoznaven, vse to pa da se je danes razblinilo.

Odvetnik Cerjak je še pojasnil, da je ta trenutek ovadba na tožilstvu, tam naj bi zadevo odstopili Policiji, ki bo opravila pogovor tudi s Prednikom. Prepričan je, da dokazov tožilstvo ne bo moglo ignorirati.

Celoten pogovor si lahko pogledate v zgornjem videu.