Slovenija

Je Prednik z odstopom razbremenil SD?

Ljubljana, 14. 10. 2025 09.52

Zakaj se je nekdanja partnerica poslanca SD Janija Prednika šele sedaj odločila za kazensko ovadbo zaradi psihičnega in fizičnega nasilja? Poslanec se je odločil, da odstopi, saj, kot pravi, politiki ne smejo postati ujetniki osebnih zgodb in medijskih obračunov. A obtožbe so resne. Kako močni so dokazi? Kaj je na posnetkih njegove nekdanje partnerice in ali je stranka SD z njegovim odstopom politično razbremenjena pred volitvami?

V oddaji 24UR ZVEČER sta odstop poslanca SD Janija Prednika komentirala politični analitik Antiša Korljan in odvetnik nekdanje Prednikove partnerice Radovan Cerjak. Slednji je povedal, da se je nekdanja partnerica za kazensko ovadbo odločila, ker je želela, da Prednik prevzame osebno odgovornost za to, kar je počel, saj da gre za nesprejemljiva dejanja. "Je pa trajalo kar nekaj časa, da se je gospa sestavila in zbrala pogum, da je podala kazensko ovadbo," je poudaril. Prednik naj bi ji grozil, da bo uničil njeno družino in kariero.

Prednik je storil edino, kar v takem primeru človek lahko stori, pravi Korljan – sprejel je politične posledice, na pravne posledice pa še čakamo. Sam ocenjuje, da je odstop pravilna poteza. Obenem pa je obsodil njegova nasilna dejanja.

Cerjak trdi, da so očitki nekdanje partnerice podprti s trdnimi dokazi. Na to, da je Prednik v osebni izjavi medijem zapisal, da je težko brati nekaj, kar nisi, pa je dejal: "Te njegove besede so tudi mene presenetile, ker kažejo, da gospod Prednik ne premore niti trohice samokritičnosti do lastnega početja." Prednik poskuša minimizirat svoje početje in se znova prikazati kot žrtev, je še dodal. 

Korljan meni, da je Prednik z odstopom razbremenil SD. "Hkrati pa moramo vedeti, da je stranka z njegovim odhodom tudi oslabljena. Ne smemo pozabiti, da je bil Prednik vzhajajoča zvezda ne samo leve sredine, ampak tudi slovenske politike." Dodal je, da je bil Prednik komuniktiven, medijsko prepoznaven, vse to pa da se je danes razblinilo. 

Odvetnik Cerjak je še pojasnil, da je ta trenutek ovadba na tožilstvu, tam naj bi zadevo odstopili Policiji, ki bo opravila pogovor tudi s Prednikom. Prepričan je, da dokazov tožilstvo ne bo moglo ignorirati. 

Celoten pogovor si lahko pogledate v zgornjem videu. 

KOMENTARJI (30)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Banion
14. 10. 2025 10.29
hja, ne bi mu bilo treba če bi bil član strnake z dvema S. Je pa postavil merilo ki ga seveda eni ne bodo upoštevali in bodo kvečemu pozivali k orožju. Končno stranka nima nič s tem kaj nekdo počne če za svoje početje prevzame odgovornost
ODGOVORI
0 0
ARNO50
14. 10. 2025 10.29
+1
Razbremenil je zvrnjeno urško...
ODGOVORI
1 0
son?ek11
14. 10. 2025 10.29
+2
Imam pa eno vprašanje? Zakaj je gospa to sedaj privlekla ven???? Seveda za nasilje ni opravičila, ampak zakaj sedaj pred volitvami? Zakaj ne prej, takrat ko sta šla narazen ali še prej, takrat ko je bilo nasilje
ODGOVORI
2 0
MARATONEC1
14. 10. 2025 10.27
+1
A je KRIVOJANŠA z odstopom razbremeni l sds ??????? ⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️
ODGOVORI
1 0
Pegasus2
14. 10. 2025 10.27
Tak to zgleda k največja strnka disciplinira majnšo po rdečih standardih.....pa vseen kje mu bodo pa dj službico zrihtal?
ODGOVORI
0 0
vicente
14. 10. 2025 10.23
maščevanje je maščevanje krivice ne popravi,ženska bo zadovoljna SDS tudi ,koliko je to smiselno je druga stvar
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
14. 10. 2025 10.20
+4
Ne vem če z odstopi kar vse pometemo pod preprogo. Tako simpl to ni
ODGOVORI
4 0
borjac
14. 10. 2025 10.19
-2
"Je Prednik z odstopom razbremenil SD ???" , razbremenil je stranko SD , vendar pred volitvami se bo to vseeno poznalo , organi morajo opraviti svoje delo , potem pa bomo videli rezultate , z maščevalno užaljeno gospodično je težko , zelo težko , je pa zanimivo , da se je partnerka oglasila z obtožbami ravno sedaj pred volitvami , menda se je gospodična pojavila oblečeno v zelo drago novo bundo rumene barve , pa njena nakupovalne zmožnosti so se večkrat povečale , maščevalne ženske so zelo nevarne !!!! to bi Prednik moral vedeti , pa ni !!!
ODGOVORI
1 3
Polkavalčekrokenrol
14. 10. 2025 10.17
+1
Nakjučnega se zgodi zelo malo,v politiki pa nič,kdo bi imel od tega koristi,po moje največ SD,računajo da jih bodo volilci smatrali za verodostojno stranko ,še v peklu je pred volitvami vse drugače,vsi so lepi in pošteni
ODGOVORI
2 1
son?ek11
14. 10. 2025 10.17
+1
Vsako nasilje obsojam in naj bo vsak nasilnež tudi kaznovan!! Ker mi je nasilje tuje, ne razumem, kako to žrtev lahko snema? A je prej vedela, da bo prišlo do nasilja??Ali ni on odnehal, ko je videl, da snema???
ODGOVORI
1 0
vicente
14. 10. 2025 10.21
+3
je tako da te ženska sprovocira izgubiš živce čeprav jih ne bi smel in smo tam.
ODGOVORI
3 0
MO26
14. 10. 2025 10.15
+3
Ne, ker so vedeli kakšen je. Ne pozabimo še na obsojeno mučiteljico živali, ki je prejemala subvencijo ipd... mediji prikrivate marsikaj...
ODGOVORI
3 0
Jernej Sekirnik
14. 10. 2025 10.15
+1
kaj pa tista afera spirit?
ODGOVORI
2 1
Jernej Sekirnik
14. 10. 2025 10.13
-2
berem, da ni kriv, on je simpatičen dečko, nasmejan, pozitiven, da je žrtev v tem razmerju, da je ona nora in mu hoče škodovati.
ODGOVORI
2 4
Dr. VodaLj
14. 10. 2025 10.12
+1
Ni, SD nismo in ne bomo nikoli volili.
ODGOVORI
1 0
son?ek11
14. 10. 2025 10.19
+1
Ampak, če je eden v stranki nasilen, niso krivi ostali. Tudi jaz ne volim sd zaradi njihovega kapitalističnega pristopa in delovanja Ampak za nasilje pa niso krivi
ODGOVORI
2 1
mali.mato
14. 10. 2025 10.11
+8
Je Prednik z odstopom razbremenil SD? Ni! Kaj pa litijska in ostale afere? SD bi morala ostati izven parlamenta!
ODGOVORI
8 0
Teleport
14. 10. 2025 10.11
+4
Iz stranke ga niso vrgli
ODGOVORI
4 0
Potouceni kramoh
14. 10. 2025 10.06
+7
Politiki so navzven kot eno lepo in bogato darilo, okrašeno z izbrano pentljo in logotipom stranke.V darilu pa nas čaka smrad in majhen listek z napisom Več sreče prihodnjič.
ODGOVORI
7 0
4BIDEN
14. 10. 2025 10.06
+3
to mu je Katarina Kresal, naštimala!
ODGOVORI
3 0
4BIDEN
14. 10. 2025 10.07
+2
a zdel se mi je on mal čuden
ODGOVORI
2 0
pojtrarara
14. 10. 2025 10.06
-7
kaj ima njegovo osebno življenje veze s politicnim delovanjem katerekoli stranke... ??? odstopil je, stranka je distancirana od tega... je pa gotovo, da je odvetnik, ki je povedal, da je clan sds, gotovo vlozil to namerno sedaj pred volitvami... to me nihce ne bo preprical, da ni res, ker je politicni predvolilni boj ze razgret... in odvetnik je povedal, da je clan sds
ODGOVORI
0 7
mali.mato
14. 10. 2025 10.12
+4
Tebi sds iz paštete skače?
ODGOVORI
4 0
Jernej Sekirnik
14. 10. 2025 10.05
+6
a s to zgodbo ste zanalašč tako dolgo čakal zaradi goloba, da se odvrne pozornost? Ker to je že stara zadeva
ODGOVORI
6 0
mali.mato
14. 10. 2025 10.19
+1
Požar je zadevo obelodanil že pred dvemi tedni! Očitno so Golobovi čakali na ustrezen termin, da so preko N1 zadevo lansirali v širšo javnost.
ODGOVORI
1 0
