Je predsedniška rezidenca nepotreben luksuz ali nuja?

Začelo se je na Festivalu podjetništva prejšnji mesec, ko je predsednica Nataša Pirc Musar omenila, da nima svoje rezidence. Nadaljevalo pa se je s pismom, ki ga je Joc Pečečnik poslal predsednici, predsednik Kluba slovenskih podjetnikov. "Podjetniki mislimo resno, celotna država in tudi funkcija predsednika republike si zaslužita rezidenco," je še zapisal Pečečnik in ponovno predlagal, da bi palačo gradili s pomočjo podjetnikov. "Mi v klubu vsekakor podpiramo, da bi tudi bodoči predsedniki ali predsednice dobili rezidenco, vi uredite vse ostalo," je povedal Pečečnik.

V uradu predsednice so potrdili, da so pismo prejeli, poudarili pa, da glede gradnje trenutno ne potekajo nobeni postopki. Pa tudi, da predsednica osebno rezidence ne potrebuje – za razliko od Slovenije, ki je ena redkih držav na svetu brez nje.

Poslanec vladajoče stranke Lenart Žavbi pa je prepričan, da bi se o tem morali pogovarjati pred volitvami in ne sredi mandata. "Ne glede na to, da je trenutna predsednica republike pred volitvami javno razglašala, da to ne bo njena prioriteta, pa razumem, tukaj nikakor ne kažem s prstom nanjo, da si je to ona izmislila, si mislim, da so na drugi strani neki ljudje, ki so resnično odrezani od realnosti navadnega človeka."

Precej zadržana pa je tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. "Jaz mislim, da smo lahko zadovoljni z malim, če bomo ustvarili enkrat toliko več, da si bomo to lahko privoščili ob tem, da bodo vsi ljudje imeli socialno varnost. Potem pa lahko razmišljamo tudi o luksuzu," je povedala.

Ljudi seveda zanima tudi, koga bi takšen luksuz, če bi rezidenco res postavili, udaril po žepu. Pečečnik pa še ni razkril, ali bi podjetniki rezidenco podarili ali bi državi izstavili račun. "Jaz bi podjetnikom svetovala, če majo očitne presežke, jih naj prej kot za kaj takega namenijo v humanitarne namene," je še povedala Klakočar Zupančičeva.

Tudi v stranki Nova Slovenija so prepričani, da ima država že zdaj veliko objektov, ki bi jih z manjšimi posegi lahko preuredili v rezidenco. Kot je denimo Vila Podrožnik. "Če je to v obliki neke donacije državi, jo je treba samo pozdraviti," je povedal poslanec NSi Jožef Horvat in dodal: "Torej objekt obstaja, dokaj eminenten objekt, gotovo bi bile potrebne neke adaptacije. Gotovo nihče od davkoplačevalcev, upam tudi, da najvišji politiki v državi, ne želi na stotine milijonov potrošiti za tak objekt."

Predsednica je sicer že dlje časa naklonjena ideji, da bi dobili rezidenco po vzoru Finske. "Na Finskem je država dala zemljišče, finsko gospodarstvo pa je naredilo vzorčno finsko hišo, kjer je vse do zadnjega vijaka finsko v tej hiši," je povedala novembra.

O ponudbi o predsedniški palači bo na koncu odločala vladajoča koalicija. S premierjevega kabineta pa so sporočili, da: "So rezidence smiselne, če niso prestižne in je njihov osnovni namen, da omogočajo varno in neprekinjeno delo funkcionarja."