Je prihodnost zeleno-leva? Levica in Vesna za koalicijo

Namero o predvolilnem sodelovanju so danes podpisali vodje obeh stranke, koordinatorica Levice Asta Vrečko ter sopredsednika Vesne Urša Zgojznik in Uroš Macerl.

V središče zavezništva so postavili šest ključnih načel, to so socialna država, zelena politika, zunanja in mirovna politika, ničelna toleranca do korupcije, osredotočenost na lokalna okolja in moč skupnosti.

Ta področja in skupno vizijo so kot ključno ob podpisu namere izpostavili tudi prvaki obeh strank. "Skupni nastop temelji na naših skupnih vrednotah in pogledih na svet, od delavskih pravic, zaščite socialne države, miroljubne politike in seveda zelenega dogovora za prihodnost," je poudarila Vrečkova. Po njeni oceni so te ključne, da bi stopili v boljšo prihodnost.