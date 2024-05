Je prišel čas, da se lahko človek odloči za smrt?

Slovenski predlog je od zakonov v drugih državah bolj radikalen v tem, da pogoje za dostop definira zelo odprto in nejasno, pravi Golob. Nejasni sta postavki trajna huda bolezen, ki ima ponavljajoče se simptome, in zdravstveno stanje, ki ga ni mogoče odpraviti. Golob opozarja, da ni jasno, kaj zakonodajalec s tem misli in kaj vse to zajema: "Ali je to morda že epilepsija, je to sladkorna bolezen, brazgotina po opeklini? To ni jasno." Opozoril je, da je treba biti prepričan, kaj zakonodajalec misli v povezavi s tako dokončnim dejanjem, kot je usmrtitev: "Pomembno je, da se to precizira. Tega v slovenskem predlogu ni." V kombinaciji s subjektivno oceno trpljenja še bolj odpira vrata v pomoč pri končanju življenja. Kot pojasnjuje, se namreč oseba sama izjasni o trpljenju in hkrati lahko reče, da nobeno zdravljenje zanjo ni sprejemljivo: "Imamo lahko stanje, ko oseba ne dobi nobenega zdravljenja za svoje težave, pa je že upravičena do pomoči pri končanju življenja."

Andrej Pleterski poudarja, da bo predlog zakona še doživel izboljšave. Vztraja pa, da so pogoji, ki so postavljeni kot pogoji za dodelitev pomoči, bolj kot ne takšni kot v drugih državah in da tam pri samem izvajanju tega ni nikakršnih težav. "Zdravniki pri nas nočejo ločiti med zakonsko in podzakonsko ravnjo samega vprašanja. Na podzakonski ravni lahko prihaja do različnih možnosti izražanja mnenja zdravnikov. Da bodo izrazili svoje mnenje, je pričakovano in da bodo morali povedati, ali je stanje takšno, da povzroča neznosno trpljenje. Če se jim bo zdelo, da ni upravičenega razloga za to, bodo imeli dolžnost povedati negativno mnenje, v katerem primeru pomoči pri končanju življenja ne bo." Kot je poudaril, so slovenski zdravniki strokovno zelo dobro usposobljeni za takšne presoje, zato ga ni strah, da bi se bolnik napačno odločil.