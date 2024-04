80.000 evrov podkupnine za NSi? Zakaj Policija ni obiskala vseh akterjev?

" Ki je dejal, pazite, da mu je oseba A rekla, da ji je oseba B nekaj povedala. In v nadaljevanju odredbe je jasno zapisano, da je oseba A to zanikala in rekla, da tega sploh ni bilo, " pojasnjuje Hajdinjak.

Podjetje Avto Krka sicer na koncu na javni dražbi ni bilo uspešno. Dars je prejel dve višji ponudbi, zemljišče pa je na koncu pristalo celo v rokah občine Kranj, ki je uveljavila predkupno pravico – tam bodo razkladali mešane komunalne odpadke, torej bo zemljišče upravljala prav kranjska komunala, ki jo vodi Berčon.

Ribič za nas danes ni bil dosegljiv, je pa zlorabe položaja osumljen nekdanji šef uprave Darsa. "Razumi, kdor more ... Najprej to, osnova, da sploh pride do hišne preiskave, potem pa tudi to, da tisti, ki naj bi pri tem sodelovali, ki so podpisali pogodbo, ki so si morda želeli pridobiti to zemljišče ali ga prodati po neki ugodni ceni, kar je glede na postopke, ki so uvedeni na Darsu, praktično nemogoče, nihče ni imel hišne preiskave. Zato mi je celotna zadeva čudna in nenavadna," je pojasnil Hajdinjak.

Smo pa danes preverjali še eno zanimivo informacijo. Na Dars odhaja poslanka Gibanja Svoboda Monika Pekošak, da bo svetovalka uprave. Te informacije je potrdila tudi sama in dodala, da je bila izbrana na razpisu.